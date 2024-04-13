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Акція "Безвісти зниклі - це не вирок" відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 квітня, на Майдані Незалежності у Києві відбулася мирна акція "Безвісти зниклі - це не вирок".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організувала захід  ГО "Обов'язково повернусь".

Акція присвячена оборонцям Соледара та Бахмута, котрі мужньо протистояли терористам ПВК "Вагнер". 

Також читайте: Акція "Не мовчи. Полон вбиває" на підтримку українських полонених відбулася на Софійській площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук
акція Богачук

Відео та фото: Олег Богачук

Автор: 

акція (1454) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+8
Скільки біди приніс рашиський виродок ,будь проклята навіки нациська росія і дибільний народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
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13.04.2024 14:47
+2
Зато у зепідорів все чудово. Вони продовжують кліпати відосіки аби піаритися на війні, грабують країну і зневажають тих хто на фронті
Сьогодні в ефірі одного з телеканалів, маляр обісрала жінку-депутатку у якої чоловік на фронті. Дружина воїна, хотіла отримати відповідь від влади чому не відбувається мобілізація тих хто на війні вже 2 роки, кончена малярша їй відповіла, що це проблеми тих, хто пішов воювати, а не проблеми влади.
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13.04.2024 14:00
+1
Ну давай говорити правду: Залужного вигнали з посади і відправили у Британію
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13.04.2024 14:41
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Зато у зепідорів все чудово. Вони продовжують кліпати відосіки аби піаритися на війні, грабують країну і зневажають тих хто на фронті
Сьогодні в ефірі одного з телеканалів, маляр обісрала жінку-депутатку у якої чоловік на фронті. Дружина воїна, хотіла отримати відповідь від влади чому не відбувається мобілізація тих хто на війні вже 2 роки, кончена малярша їй відповіла, що це проблеми тих, хто пішов воювати, а не проблеми влади.
показати весь коментар
13.04.2024 14:00 Відповісти
Ну давай говорити правду: Залужного вигнали з посади і відправили у Британію
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13.04.2024 14:41 Відповісти
Скільки біди приніс рашиський виродок ,будь проклята навіки нациська росія і дибільний народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
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13.04.2024 14:47 Відповісти
«Поверніть мого тата додому!»
написано на постері малюка в окулярах віком до 8- 10 років.

Зворушливо? Так!
Малюк просить допомоги.
Звістно, йому треба допомогти!

В першу чергу це потрібен робить укряд України- направити запити, вести перемовини про обмін, тощо.

Чи зроблено це? Ми не знаемо, але е Надія, що це вже зроблено.

Але малюку треба розповісти хто е той ворог, який тримае батька у полоні- це рашисти Путлера!
Це вони вирішують кого міняти, а кого вбивати.

Малюку треба разповісти що звертатися з вимогами звільнити Полоненних та цого батькатреба до Посольства РФ. Що РФ е ворог, який утримує його батька.

До речі, на надрукованих фото нема ні одного (!?!) звернення до Путлера та РФ!
Слова « Путін/Путлер/ ху&ло» взагали ніде не мае…
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13.04.2024 16:51 Відповісти
Вирок чи ні, але шанси знайти зниклого безвісти живим та здоровим щодня зменшуються.
А якщо людина в полоні, то її доля дуже тяжка.
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13.04.2024 18:32 Відповісти
Виставляти фото військового, який зник безвісти, на якому він зі снайперською гвинтівкою - не дуже гарна ідея. Якщо він в полоні у кацапів, це може для нього дуже погано скінчитись.
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13.04.2024 18:43 Відповісти
вони зниклі для генштабу, бо немає тіл чи належним чином оформлених документів... усі розуміють, що їх просто не вивезли
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15.04.2024 09:36 Відповісти
 
 