Акція "Безвісти зниклі - це не вирок" відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 квітня, на Майдані Незалежності у Києві відбулася мирна акція "Безвісти зниклі - це не вирок".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організувала захід ГО "Обов'язково повернусь".

Акція присвячена оборонцям Соледара та Бахмута, котрі мужньо протистояли терористам ПВК "Вагнер".

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Відео та фото: Олег Богачук