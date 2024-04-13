Акція "Безвісти зниклі - це не вирок" відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 квітня, на Майдані Незалежності у Києві відбулася мирна акція "Безвісти зниклі - це не вирок".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Організувала захід ГО "Обов'язково повернусь".
Акція присвячена оборонцям Соледара та Бахмута, котрі мужньо протистояли терористам ПВК "Вагнер".
Відео та фото: Олег Богачук
Топ коментарі
+8 володимир омельянов
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+2 Alex Goldberg
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+1 Alex Goldberg
показати весь коментар13.04.2024 14:41
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Сьогодні в ефірі одного з телеканалів, маляр обісрала жінку-депутатку у якої чоловік на фронті. Дружина воїна, хотіла отримати відповідь від влади чому не відбувається мобілізація тих хто на війні вже 2 роки, кончена малярша їй відповіла, що це проблеми тих, хто пішов воювати, а не проблеми влади.
написано на постері малюка в окулярах віком до 8- 10 років.
Зворушливо? Так!
Малюк просить допомоги.
Звістно, йому треба допомогти!
В першу чергу це потрібен робить укряд України- направити запити, вести перемовини про обмін, тощо.
Чи зроблено це? Ми не знаемо, але е Надія, що це вже зроблено.
Але малюку треба розповісти хто е той ворог, який тримае батька у полоні- це рашисти Путлера!
Це вони вирішують кого міняти, а кого вбивати.
Малюку треба разповісти що звертатися з вимогами звільнити Полоненних та цого батькатреба до Посольства РФ. Що РФ е ворог, який утримує його батька.
До речі, на надрукованих фото нема ні одного (!?!) звернення до Путлера та РФ!
Слова « Путін/Путлер/ ху&ло» взагали ніде не мае…
А якщо людина в полоні, то її доля дуже тяжка.