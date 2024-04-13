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Новини Фото Війна
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Оголошено збір коштів на відновлення транспортних засобів для 129 бригади. ФОТО

Оголошено збір коштів на відновлення транспортних засобів для роти ударних БпАК LUFTVAFFE 129 ОБр.

Про це повідомив у фейсбуці керівник групи аеророзвідки "Люфтваффе" 129 бригади територіальної оборони Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне що всі живі. Ще йде збір на бус для нашого підрозділу, а в нас ще мінус пікап. Вберіг Бог і наш протокол безпеки. Війна стає високотехнологічною на очах, що ще вчора вважалося безпечним, сьогодні вже є ризиком. Ворог швидко вчиться і ми повинні випереджати його в технологічній еволюції, щоб мати парітет на полі бою, намагатися здобути перевагу", - зазначає він.

Колесник також публікує фото, на яких зафіксовано пошкодження пікапу.

пікап
пікап
пікап
пікап
пікап

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За словами Колесника, автівки і обладнання то розходний матеріал, головне - збереження життів екіпажів, робота яких береже життя нашої піхоти.

Для охочих долучитися до збору на відновлення транспортних засобів роти ударних БпАК LUFTVAFFE 129 ОБр і групи ARMAGEDRON він публікує реквізити:

https://send.monobank.ua/jar/VYoWoHAie

5375411215692653

Колесник Ганна Миколаївна

UA963220010000026202344374961

3124622886

Автор: 

благодійність (569) Колесник (25)


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Умеров з Тимошенком, мабуть, уже десь на під'їзді з допомогою!!
Шмигаль з Мінфіном, усьо па РИГламенту КМУ їм виділив у ТУРБОРЕЖИМІ! Резніков, ще у 2022-23 роках вивів з України через Міноборони більше 2 млрд доларів..
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13.04.2024 14:59 Відповісти
+. Вибачайте, хлопчики, копійки.
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13.04.2024 15:01 Відповісти
+
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13.04.2024 15:05 Відповісти
А где Шмигаль, Умеров с миллиардами в бюджете?
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13.04.2024 15:10 Відповісти
мало можу, зі своєї невеликої пенсії, дякую вам хлопці, наші ви захисники
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13.04.2024 15:18 Відповісти
і дівчата також, є такі що воюють.
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13.04.2024 15:20 Відповісти
сколько раз можно одно и тоже говорить: давайте адресс на PayPal
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13.04.2024 18:30 Відповісти
+
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13.04.2024 19:15 Відповісти
++
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13.04.2024 20:00 Відповісти
 
 