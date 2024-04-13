Оголошено збір коштів на відновлення транспортних засобів для 129 бригади. ФОТО

Оголошено збір коштів на відновлення транспортних засобів для роти ударних БпАК LUFTVAFFE 129 ОБр.

Про це повідомив у фейсбуці керівник групи аеророзвідки "Люфтваффе" 129 бригади територіальної оборони Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне що всі живі. Ще йде збір на бус для нашого підрозділу, а в нас ще мінус пікап. Вберіг Бог і наш протокол безпеки. Війна стає високотехнологічною на очах, що ще вчора вважалося безпечним, сьогодні вже є ризиком. Ворог швидко вчиться і ми повинні випереджати його в технологічній еволюції, щоб мати парітет на полі бою, намагатися здобути перевагу", - зазначає він.

Колесник також публікує фото, на яких зафіксовано пошкодження пікапу.











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За словами Колесника, автівки і обладнання то розходний матеріал, головне - збереження життів екіпажів, робота яких береже життя нашої піхоти.

Для охочих долучитися до збору на відновлення транспортних засобів роти ударних БпАК LUFTVAFFE 129 ОБр і групи ARMAGEDRON він публікує реквізити:

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Колесник Ганна Миколаївна

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