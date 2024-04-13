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Рашисти поцілили КАБами у багатоповерхівку в Очеретиному на Донеччині, під завалами можуть бути люди, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти скинули КАБ-500 на багатоповерхівку у селищі Очеретине на Донеччині, поранено жінку. Під завалами перебувають люди.

Про це у Фейсбуці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Центр області під потужними обстрілами - є жертви серед цивільних. На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 - поцілили у 5-поверхівку. Достеменно відомо про 1 поранену. Ймовірно, під завалами перебувають люди, однак пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію", - зазначив він.

За його словами, також на території громади постраждало село Нетайлове – там загинули двоє людей, у Курахівській громаді загинула жителька Новоселидівки, а у Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці.

"Ці страшні удари — черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут — небезпечно!" - додав очільник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Нью-Йорка і Красногорівки на Донеччині загинуло двоє людей, ще вісім поранені

Обстріл Очеретине

Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440) Філашкін Вадим (20) КАБ (355)


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Где выход робота из американского посольства.
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13.04.2024 19:08 Відповісти
Даун?
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13.04.2024 20:39 Відповісти
 
 