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Українські воїни на східному напрямку отримали будівельну техніку, FPV-дрони, "Мавіки" та пересувні автомайстерні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко на східному напрямку передав будівельну техніку, FPV-дрони, "Мавіки", пересувні майстерні та інше спорядження підрозділам інженерних військ, танкістам і штурмовикам.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Петро Порошенко передає допомогу українським воїнам

"Легенди. Воїни, яких ви бачите на фото, пройшли всі найгарячіші точки цієї війни. Дехто – з 2014, дехто – вже після повномасштабного вторгнення. Всі – добровольці, і такої Сили Духу, що швидше зігнеться метал. Легендарна 67 бригада, 1 окремий штурмовий бат "Да Вінчі", в якому служать мої близькі друзі і члени "Братів по Зброї", – розповів пʼятий Президент на своїй сторінці у Facebook.

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Петро Порошенко привіз дрони для воїнів

"Воїни, які вперто стоять на позиціях попри те, що ворог тисне і пре. Ми привезли їм сотню FPVшок "Пегас". При дефіциті снарядів, який сьогодні маємо, — це найпотужніший елемент бойової роботи. Передали і наш надійний ПАРМ на базі DAF Layland та прально-душовий комплекс", – пише Порошенко.

Пересувні авторемонтні майстерні стали бестселлерами серед військових. Техніка постійно потребує ремонту, а тут є всі необхідні інструменти і верстати. Така машина підʼїде всюди, де потрібно швидко полагодити бойову техніку – кажуть хлопці.

"За допомогою неї ми вже зможемо оперативно проводити ремонти, обслуговування техніки. Як бачите, тут є дуже багато станків, дуже багато наборів інструментів", – показує військовий начиння ПАРМу.

Пересувні авторемонтні майстерні для воїнів ЗСУ

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"Тут все новітнє. Якщо взяти старі – там всі ключі, станки, воно все має свій ресурс. Тут ми вже бачимо, що повністю новенькі станочки стоять, запчастини. З їх допомогою можна буде гарно ремонтувати. Тому вдячні за це", – додають механіки. Кажуть, найчастіше доводиться лагодити двигуни: "саме деталі двигунів машин. Оскільки машини постійно використовуються, тут бездоріжжя дуже багато".

Пересувні авторемонтні майстерні для воїнів ЗСУ

Хлопці розповідають: намагаються проводити ремонти у більш спокійних точках. Але буває всяке, доводиться працювати і на "нулі": "не виключені моменти – техніка може поламатися і на передовій. Тому в будь-якому випадку доводиться здійснювати польовий ремонт. І за допомогою цієї машини ми зможемо виїжджати і це робити".

Пересувні авторемонтні майстерні для воїнів ЗСУ

"Для роботи і вдень, і вночі танкістам 3-ї окремої танкової бригади потрібні Мавіки різної модифікації. Тому, окрім пересувної авторемонтної майстерні, ми привезли і DJI Мavic", – показує Петро Порошенко.

Порошенко привіз екскаватори для будівництва фортифікацій

"І, звісно, фортифікації. Ми привезли екскаватори, які забезпечуватимуть роботу сил підтримки безпосередньо на "передку". Передаємо їх 47-ій та 48-ій інженерним бригадам. Так наша команда продовжує роботу з побудови фортифікаційних споруд на Сумщині, а тепер і на Сході. Бо ворог скалить зуби, погрожуючи наступом. Вірю, що єдине, що їх чекає, — це отримати по зубах", – резюмує Петро Порошенко.

Автор: 

допомога (8341) Порошенко Петро (15171) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+34
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13.04.2024 20:55
+27
Перечень помощи уже как подпись. Можно и не угадывать кто это.
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13.04.2024 20:59
+18
Дяка президенту Порошенко!
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13.04.2024 21:03
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13.04.2024 20:55 Відповісти
Перечень помощи уже как подпись. Можно и не угадывать кто это.
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13.04.2024 20:59 Відповісти
"Не прохильник Порошенка", а значить ЗЕбуїна і голосував "протів баригі". Так? Але ж немає хоробрості зізнатись, що ху*ню вчинив...бо й досі в неї віриш - "бо зрозумів роль державника, але ..."! Невиліковні, вперті, розумово відсталі довбойоби, що довели країну до піздєца.
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13.04.2024 22:18 Відповісти
Дяка президенту Порошенко!
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13.04.2024 21:03 Відповісти
А бубАчка скокА передав?
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13.04.2024 21:03 Відповісти
1.000.500 .000 але відосиків!
Що замало? Воно ще 1.000.000 потужних і незламних запише!
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13.04.2024 22:43 Відповісти
Станом на 09-00 ‎13.‎04.‎2024 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак знаходився в резиденції «Віскулі» (Брестська область, Білорусь).
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13.04.2024 21:19 Відповісти
Керівництво викликало з доповіддю?
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13.04.2024 21:37 Відповісти
Звідки інфа???
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13.04.2024 22:01 Відповісти
все той же TimeZE
джерело обхаяне вже сотню разів але іншого нема
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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14.04.2024 09:36 Відповісти
Може шлях до втечі вистилає ...
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13.04.2024 22:12 Відповісти
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13.04.2024 21:20 Відповісти
Не зовсім так. Там 15 мільйонів - це гроші, зібрані Справою Громад від звичайних нормальних людей, а от Порошенко, як завжди, подвоїв цю суму, додавши стільки ж особистих - 15 мільйонів зі свого Фонду.
Втім, це не важливо, бо для 85% виборців, хто у 19-ому році активно чи пасивно зробив свій вибір на користь малоросійського блазня-ухилянта, нічого не змінилося.
Питання, дійсно, риторичні. І відповідь, на жаль, відома ...
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14.04.2024 09:08 Відповісти
Знову цей «барига» привіз підмогу нашим військовим, а що привезли «слуги»?
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13.04.2024 21:30 Відповісти
А вони ж народу служать!!!!
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13.04.2024 22:02 Відповісти
Питання, - Якого народу? -
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14.04.2024 08:41 Відповісти
Ті хто кажуть,не знають.Ті що знають,не кажуть
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14.04.2024 09:06 Відповісти
https://m.youtube.com/shorts/LoRciaTT37g
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14.04.2024 09:05 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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13.04.2024 21:36 Відповісти
Порох знову ЗЄбіду в зелене лайно макнув.
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13.04.2024 21:54 Відповісти
Петро з''являйся частіше в меді'ї...бо без тебе наче небо падає ... нам болить за Україну , як і тобі ...бережи себе ...Слава ЗСУ !!!
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13.04.2024 22:11 Відповісти
Петро Олексійович дякуємо хай вам Бог помагає
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13.04.2024 22:27 Відповісти
А хтож іще?!
Зє вже перейшов на мародерку захистних споруд.
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13.04.2024 22:46 Відповісти
Дякую, шановний пане Президент!!!
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13.04.2024 23:03 Відповісти
Дякую Петро Олексійовіч, шо підтримуєте наших воїнів🙏🇺🇦 бо зеленський вважає шо тіки відосіки спасуть країну
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14.04.2024 08:47 Відповісти
В связи с необходимостью проведения земельных работ на моем участке, мне пришлось арендовать экскаватор. Выбрав компанию "Минирент" https://minirent.ua/mini-ekskavator/ я получил качественное оборудование и оперативную доставку. Результаты работы превысили мои ожидания, и я с удовольствием порекомендую эту компанию другим.
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23.04.2024 15:45 Відповісти
 
 