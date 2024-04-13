Українські воїни на східному напрямку отримали будівельну техніку, FPV-дрони, "Мавіки" та пересувні автомайстерні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Петро Порошенко на східному напрямку передав будівельну техніку, FPV-дрони, "Мавіки", пересувні майстерні та інше спорядження підрозділам інженерних військ, танкістам і штурмовикам.
Про це повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Легенди. Воїни, яких ви бачите на фото, пройшли всі найгарячіші точки цієї війни. Дехто – з 2014, дехто – вже після повномасштабного вторгнення. Всі – добровольці, і такої Сили Духу, що швидше зігнеться метал. Легендарна 67 бригада, 1 окремий штурмовий бат "Да Вінчі", в якому служать мої близькі друзі і члени "Братів по Зброї", – розповів пʼятий Президент на своїй сторінці у Facebook.
"Воїни, які вперто стоять на позиціях попри те, що ворог тисне і пре. Ми привезли їм сотню FPVшок "Пегас". При дефіциті снарядів, який сьогодні маємо, — це найпотужніший елемент бойової роботи. Передали і наш надійний ПАРМ на базі DAF Layland та прально-душовий комплекс", – пише Порошенко.
Пересувні авторемонтні майстерні стали бестселлерами серед військових. Техніка постійно потребує ремонту, а тут є всі необхідні інструменти і верстати. Така машина підʼїде всюди, де потрібно швидко полагодити бойову техніку – кажуть хлопці.
"За допомогою неї ми вже зможемо оперативно проводити ремонти, обслуговування техніки. Як бачите, тут є дуже багато станків, дуже багато наборів інструментів", – показує військовий начиння ПАРМу.
"Тут все новітнє. Якщо взяти старі – там всі ключі, станки, воно все має свій ресурс. Тут ми вже бачимо, що повністю новенькі станочки стоять, запчастини. З їх допомогою можна буде гарно ремонтувати. Тому вдячні за це", – додають механіки. Кажуть, найчастіше доводиться лагодити двигуни: "саме деталі двигунів машин. Оскільки машини постійно використовуються, тут бездоріжжя дуже багато".
Хлопці розповідають: намагаються проводити ремонти у більш спокійних точках. Але буває всяке, доводиться працювати і на "нулі": "не виключені моменти – техніка може поламатися і на передовій. Тому в будь-якому випадку доводиться здійснювати польовий ремонт. І за допомогою цієї машини ми зможемо виїжджати і це робити".
"Для роботи і вдень, і вночі танкістам 3-ї окремої танкової бригади потрібні Мавіки різної модифікації. Тому, окрім пересувної авторемонтної майстерні, ми привезли і DJI Мavic", – показує Петро Порошенко.
"І, звісно, фортифікації. Ми привезли екскаватори, які забезпечуватимуть роботу сил підтримки безпосередньо на "передку". Передаємо їх 47-ій та 48-ій інженерним бригадам. Так наша команда продовжує роботу з побудови фортифікаційних споруд на Сумщині, а тепер і на Сході. Бо ворог скалить зуби, погрожуючи наступом. Вірю, що єдине, що їх чекає, — це отримати по зубах", – резюмує Петро Порошенко.
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джерело обхаяне вже сотню разів але іншого нема
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Втім, це не важливо, бо для 85% виборців, хто у 19-ому році активно чи пасивно зробив свій вибір на користь малоросійського блазня-ухилянта, нічого не змінилося.
Питання, дійсно, риторичні. І відповідь, на жаль, відома ...
Зє вже перейшов на мародерку захистних споруд.