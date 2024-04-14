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Рашисти завдали 4 ракетні удари по Селидовому та скинули на місто авіабомбу, багато пошкоджень. ФОТОрепортаж

Російські війська продовжують обстрілювати Селидівську громаду на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Селидівської міської ради. 

Як зазначається, приблизно о 01.40 ночі окупанти запустили чотири ракети "С-300" по м. Селидово

"В результаті ворожого обстрілу пошкоджено адмінбудівлі закладу освіти, багатоповерхові житлові будинки, приміщення сільгосппідприємства та транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

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О 06.05 ранку російські війська запустили по м.Селидове авіабомбу "УМПБ д-30".

Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних житлових будинків та господарча споруда.

Обстріл Селидового
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового
Обстріл Селидового

Загиблих та постраждалих, на щастя, не має.

Автор: 

обстріл (28472) ракети (4023) Донецька область (8459)


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Бідні люди😥😪😥😪
Радбез оону вже скликали?
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14.04.2024 10:01 Відповісти
Спасають п.дори Донбас. І це при тому, що як казав Лапін там половина ватніки.
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14.04.2024 10:11 Відповісти
 
 