Протягом дня росіяни 5 разів били по Нікопольщині артилерією і 12 разів атакували БпЛА. ФОТОрепортаж
Протягом 15 квітня російські війська з дронів та артилерії обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Здійснили 19 атак. Пошкоджені 4 приватні будинки, загорівся легковик.
Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом дня агресор 5 разів бив по Нікопольщині артилерією. І 12 разів атакував БпЛА. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам", - написав він.
Як зазначив Лисак, пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, законсервована технічна будівля, електромережі. Побиті мікроавтобус і комбайн. Загорівся легковик. Пожежу приборкують.
Загиблих й постраждалих немає.
На решті території області було спокійно.
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показати весь коментар15.04.2024 19:52 Відповісти Мені подобається 0
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