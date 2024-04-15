Протягом дня росіяни 5 разів били по Нікопольщині артилерією і 12 разів атакували БпЛА. ФОТОрепортаж

Протягом 15 квітня російські війська з дронів та артилерії обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Здійснили 19 атак. Пошкоджені 4 приватні будинки, загорівся легковик.

Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом дня агресор 5 разів бив по Нікопольщині артилерією. І 12 разів атакував БпЛА. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам", - написав він.

Як зазначив Лисак, пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, законсервована технічна будівля, електромережі. Побиті мікроавтобус і комбайн. Загорівся легковик. Пожежу приборкують.

Загиблих й постраждалих немає.

На решті території області було спокійно.











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