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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 455 340 осіб (+920 за добу), 7189 танків, 11 609 артсистем, 13 809 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 455 340 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 455340 (+920) осіб,

танків - 7189 (+9) од,

бойових броньованих машин - 13809 (+13) од,

артилерійських систем - 11609 (+16) од,

РСЗВ - 1046 (+0) од,

засоби ППО - 759 (+1) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9277 (+11),

крилаті ракети - 2092 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15563 (+53) од,

спеціальна техніка - 1908 (+0)

Також читайте: Бійці 92 ОШБр атакували окупантів на мотоциклах, які їхали штурмувати українські позиції на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

втрати рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6574) ліквідація (3920) знищення (7235)


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Топ коментарі
+15
Минув 3705 день москальсько-української війни.
92 одиниці техніки та 920 чумардосів.
Арта 16, броня 22, логістика 53!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 455 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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16.04.2024 09:01
+11
Мда, війна світів. Один за Волю, інший за кредит на існування.
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16.04.2024 08:00
+9
до повідомлення 13.‎04.‎2024

Станом на 09-00 ‎13.‎04.‎2024 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак знаходився в резиденції «Віскулі» (Брестська область, Білорусь).

розяснення
Формальним прикриттям початку сепаратних перемовин режиму Зеленського з РФ є відновлення перемовин про безпекову угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі (Україна-Туреччина-РФ) із якої Україна вийшла односторонньо в березні 2024 року. Але характер, місце і посередництво Білорусі чітко вказує на іншу тематику перемовин.
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16.04.2024 08:15
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Мда, війна світів. Один за Волю, інший за кредит на існування.
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16.04.2024 08:00 Відповісти
кацапи йдуть на війну бо ******* вбивати - кредит тут нідочого
зараз на росії у впк нестача токарів з високою зарплатою
альтернатива - є віддати кредит
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16.04.2024 13:08 Відповісти
до повідомлення 13.‎04.‎2024

Станом на 09-00 ‎13.‎04.‎2024 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак знаходився в резиденції «Віскулі» (Брестська область, Білорусь).

розяснення
Формальним прикриттям початку сепаратних перемовин режиму Зеленського з РФ є відновлення перемовин про безпекову угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі (Україна-Туреччина-РФ) із якої Україна вийшла односторонньо в березні 2024 року. Але характер, місце і посередництво Білорусі чітко вказує на іншу тематику перемовин.
показати весь коментар
16.04.2024 08:15 Відповісти
Кацапстан на літо готує новий великий наступ. Пріоритетним вектором атак є Донеччина - зокрема росіяни намагатимуться вийти на Покровськ, а також спробують https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-04-05/rossiyskaya-armiya-priblizilas-k-chasovomu-yaru-obnovlennyie-kartyi-boevyih-deystviy/318151 вибити ЗСУ з Часового Яру , щоби рушити на Краматорськ і Слов'янськ
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16.04.2024 08:35 Відповісти
Не факт, що на бімбасі.
Макрон готує олімпійський мир. А це значить, що тисяча одиниць техніки не буде виведена з ладу ударами ЗСУ за місяць. Темп відновлення її лишиться сталим. На м'ясо взагалі поХ- то для них не проблема.
У рашистів з'явиться свобода оперативного маневру та можливість перекидання військ.
То чому б і не повторити 24 лютого?
Тим більше, вони вже 2 роки відновлюють першу танкову армію, знищену у 2022, явно притримуючи нові Т90/БМП3, заміняючи їх на фронті 40÷60 річним мотлохом.
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16.04.2024 09:26 Відповісти
Особливо Уміляєт взять Часов Яр, щоб рушити на Краматорск...
Часов яр далеко в стороні від напрмку на Краматорськ
***** - пірожинські тролі геграфічну карту не відкривали
Той же окупований Соледар ближче до Краматорська
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16.04.2024 13:12 Відповісти
Нападалкін, ти хоч глянь під яким ти прапором.
Танки останні три доби 8-6-9.
3,14 расси і до ламаншу збирались але під Ахтиркою хлопці з третьої тракторної бригади мізки їм підрехтували.
"Капс і болт" це заклик про допомогу, в чому твоя нужденність, хочеш на нуль під Часів Яр?
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16.04.2024 09:36 Відповісти
Не так 5-6-9 як би пішло на зріст, але якби не одне але (останній тиждень) 22-5-9-23-5-6-9
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16.04.2024 09:49 Відповісти
Залишилось взяти Синьківку, і можна у "новий великий наступ" - Берлін, Париж, Лондон...
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16.04.2024 10:35 Відповісти
Чому не пишуть правду про ситуацію біля Часового Яру? Чи знову зелемарафет розповідає що ми потужно і успішно тримаємо оборону.
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16.04.2024 08:37 Відповісти
так ты напиши правду - донеси её тут...\ты же что-то знаешь...!\
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16.04.2024 08:47 Відповісти
Минув 3705 день москальсько-української війни.
92 одиниці техніки та 920 чумардосів.
Арта 16, броня 22, логістика 53!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 455 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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16.04.2024 09:01 Відповісти
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16.04.2024 09:05 Відповісти
Щось кацапські НПЗ із статистики зникли.
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16.04.2024 09:35 Відповісти
А чим вчорашній тобі не такий - загалом вже 15
В нас до війни було шість, при цьому ми друга за площею країна в Європі.
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16.04.2024 09:59 Відповісти
І про приємне
Весна 2024 на сьогодні - 40 тисяч чумардосів і 6 тисяч наземки.
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16.04.2024 10:05 Відповісти
 
 