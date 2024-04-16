Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 455 340 осіб (+920 за добу), 7189 танків, 11 609 артсистем, 13 809 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 455 340 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 455340 (+920) осіб,
танків - 7189 (+9) од,
бойових броньованих машин - 13809 (+13) од,
артилерійських систем - 11609 (+16) од,
РСЗВ - 1046 (+0) од,
засоби ППО - 759 (+1) од,
літаків - 347 (+0) од,
гелікоптерів - 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9277 (+11),
крилаті ракети - 2092 (+0),
кораблі /катери - 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 15563 (+53) од,
спеціальна техніка - 1908 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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розяснення
Формальним прикриттям початку сепаратних перемовин режиму Зеленського з РФ є відновлення перемовин про безпекову угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі (Україна-Туреччина-РФ) із якої Україна вийшла односторонньо в березні 2024 року. Але характер, місце і посередництво Білорусі чітко вказує на іншу тематику перемовин.
Макрон готує олімпійський мир. А це значить, що тисяча одиниць техніки не буде виведена з ладу ударами ЗСУ за місяць. Темп відновлення її лишиться сталим. На м'ясо взагалі поХ- то для них не проблема.
У рашистів з'явиться свобода оперативного маневру та можливість перекидання військ.
То чому б і не повторити 24 лютого?
Тим більше, вони вже 2 роки відновлюють першу танкову армію, знищену у 2022, явно притримуючи нові Т90/БМП3, заміняючи їх на фронті 40÷60 річним мотлохом.
Часов яр далеко в стороні від напрмку на Краматорськ
***** - пірожинські тролі геграфічну карту не відкривали
Той же окупований Соледар ближче до Краматорська
Танки останні три доби 8-6-9.
3,14 расси і до ламаншу збирались але під Ахтиркою хлопці з третьої тракторної бригади мізки їм підрехтували.
"Капс і болт" це заклик про допомогу, в чому твоя нужденність, хочеш на нуль під Часів Яр?
92 одиниці техніки та 920 чумардосів.
Арта 16, броня 22, логістика 53!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 455 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
В нас до війни було шість, при цьому ми друга за площею країна в Європі.
Весна 2024 на сьогодні - 40 тисяч чумардосів і 6 тисяч наземки.