Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 455 340 осіб (+920 за добу), 7189 танків, 11 609 артсистем, 13 809 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 455 340 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 455340 (+920) осіб,

танків - 7189 (+9) од,

бойових броньованих машин - 13809 (+13) од,

артилерійських систем - 11609 (+16) од,

РСЗВ - 1046 (+0) од,

засоби ППО - 759 (+1) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9277 (+11),

крилаті ракети - 2092 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15563 (+53) од,

спеціальна техніка - 1908 (+0)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.