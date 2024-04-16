Доба на Донеччині: у Красногорівці є жертви, у Торецьку пошкоджено інфраструктурний об’єкт. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини, є жертви та руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Красногорівці 1 людина загинула і 2 поранені. Обстріляні околиці Очеретинської і Курахівської громад.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, під вогнем Ямполівка, Терни і Зарічне. Протягом доби під обстрілами були села Костянтинівської громади - без жертв і руйнувань.

Бахмутський район

У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

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Також зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 115 людей, зокрема 15 дітей.