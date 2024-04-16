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Кабмін спростив отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого Захисника і Захисниці. ІНФОГРАФІКА

Ухвалено ініціативу Мінветеранів щодо спрощеної процедури подання та встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінветеранів.

Як зазначається, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України цей процес був ускладнений, в деяких випадках набуття статусу займало до 8 місяців та більше. Як результат, особи з інвалідністю та родини загиблих мали обмежений доступ до пільг та послуг, гарантованих державою.

Відтепер статус можна буде отримати у 30-денний термін двома шляхами:

  • У паперовій формі - через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.
  • В електронній формі - через е-кабінет порталу Дія або єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт у розробці).

Крім заяви із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу, по суті більше нічого не потрібно. Збір відсутніх документів - це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб.

Електронний формат подачі заяви на встановлення статусів ще доопрацьовується Мінветеранів спільно з Міністерством з питань цифрової трансформації. Технічна можливість отримання статусів "в один клік" з’явиться найближчим часом.

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На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців сектору безпеки та оборони (ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР), які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць цих категорій.

Процедура звернення через ЦНАП вже діє для всіх категорій, в тому числі для захисників-добровольців з числа цивільних осіб, представників волонтерських організацій та інших цивільних осіб, які стали на захист держави та отримали інвалідність внаслідок війни.

Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка

"Мінветеранів зібрав всю проблематику щодо отримання статусів і Уряд наразі зробив перший крок до спрощення процедури. Ми почали вибудовувати екосистему повернення від військового до цивільного життя і один з її елементів – шлях пораненого: що далі, куди йти, як довго і з чим. Повернення починається із статусу, що дає право ветеранам та ветеранкам, родинам загиблих на отримання державних гарантій, пільг та послуг, а отримання статусу — залежить від швидких, якісних та комфортних процедур. Не ветеран або член родини полеглих Героїв має ходити і доводити, що він є УБД, особою з інвалідністю, чи що саме в цій родині є загиблі військовослужбовці, а держава, через інтегровані системи, зобовʼязана це підтвердити. І так повинно бути по всіх напрямах ветеранської політики: чіткі, прості, зрозумілі алгоритми дій для всіх. Над цим працюємо, далі буде більше спрощень та можливостей, в першу чергу, через діджиталізацію процесів", - зазначив виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Автор: 

Міністерство у справах ветеранів (304) інвалідність (267) Олександр Порхун (18)


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То невже не треба буде йти на МСЕК і вислуховувати про те, що ти косарь, а також прозорі натяки про винагороду для тилових потвор, від яких формально залежить інвалід ти чи ні?
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16.04.2024 10:34 Відповісти
І що, напевне коновали з ВЛК за підтвердження діагнозу не вимагатимуть грошей?
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16.04.2024 10:45 Відповісти
 
 