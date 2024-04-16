УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11996 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 057 12

Затримано агента РФ, який причетний до спроб замаху на очільника Херсонщини Прокудіна, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами на Херсонщині. Крім того, СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на начальника місцевої ОВА Олександра Прокудіна. Саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Насамперед зловмисник відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд.

Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор.

"Крім того, він намагався одержувати "потрібні" відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами. При чому, що час від часу його послугами користувалися навіть українські військовослужбовці. Отриману інформацію фігурант месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

СБУ затримала агента РФ на Херсонщині
СБУ затримала агента РФ на Херсонщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Часового Яру: СБУ оголосила підозри трьом зрадникам

Втім, співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення українських військових та посадовців прифронтової ОВА.

Це стало можливим завдяки викриттю російського агента ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Після цього було поетапно задокументовано кожен його крок і затримано під час виконання ним ворожого завдання.

СБУ затримала агента РФ на Херсонщині
СБУ затримала агента РФ на Херсонщині

Зокрема, під час розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА Олександра Прокудіна.

Встановлено, що саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.

Читайте також: Прокудін про замах на нього: Далеко не перша спроба

Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано.

За даними слідства, затриманим є 55-річний місцевий житель, який дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого.

Ним виявився колишній місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення втік до Росії й почав працювати на воєнну розвідку РФ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадницю, яка очолила "філію роспошти" під час окупації Ізюму та розсилала населенню пропагандистські газети, - СБУ. ФОТО

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільника, який переховується в Росії.

СБУ затримала агента РФ на Херсонщині
СБУ затримала агента РФ на Херсонщині

Автор: 

замах (547) СБУ (12818) шпигунство (992) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5756)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
перестаньте замальовувати рожі бандитів рф. ви граєте проти народу України, який ті бандити знищують!
показати весь коментар
16.04.2024 10:25
+5
От і я кажу. Скільки ця прокудрапаскуда вкрала, що його так сильно піарять?
показати весь коментар
16.04.2024 10:42
+3
А якже з агентом який під виглядом секретутки ОПи шпигує за всим що варте уваги фсб?
показати весь коментар
16.04.2024 10:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гнида кацапська
показати весь коментар
16.04.2024 10:22 Відповісти
перестаньте замальовувати рожі бандитів рф. ви граєте проти народу України, який ті бандити знищують!
показати весь коментар
16.04.2024 10:25 Відповісти
не можна!
це, акторський фонд сбу.
в наступному звіті сбу, побачите, тільки з другого ракурсу, та в іншому одязі.
показати весь коментар
16.04.2024 11:05 Відповісти
поясніть мені, що цінного в голові херсонської ова? і особливо для фсб?
той, що в шефіра "стріляв" вже знайшли?
показати весь коментар
16.04.2024 10:26 Відповісти
От і я кажу. Скільки ця прокудрапаскуда вкрала, що його так сильно піарять?
показати весь коментар
16.04.2024 10:42 Відповісти
Оно должно было сидеть еще после срочного снятия в конце 2021 года. Там гнида такая - метку негде ставить.
показати весь коментар
16.04.2024 11:15 Відповісти
Еще один дрон наводил? Скоро этот Прокудин переплюнет по кол-ву "покушений" даже "лидера современности"...

"Місцевий мешканець Херсону був затриманий 10 квітня. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна", - заявив .

За його словами, з глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Зрадник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці . Джерело:
показати весь коментар
16.04.2024 10:32 Відповісти
А якже з агентом який під виглядом секретутки ОПи шпигує за всим що варте уваги фсб?
показати весь коментар
16.04.2024 10:41 Відповісти
Кому цей Прокудін потрібен?
В зеленій шоблі таких прокудіних, хоч пруд пруди...
показати весь коментар
16.04.2024 10:43 Відповісти
Я ось не розумію, в країні війна, росагенти наводять ракети, шахеди, їх вилавлюють і з ними нічого не відбувається,когось відпускають на підписку про невиїзд, когось відпускають за гроші, а комусь дають якийсь термін, а питання, у нас віна, чи що? Всіх потрібно судити за тероризм і влада гумористів ніхера не робить, щоб прийняти зміни в кримінальному законі!
показати весь коментар
16.04.2024 10:46 Відповісти
не можна, бо саліван, друг єрмака, боїться кацапів і підвищення ціни на пальне.
показати весь коментар
16.04.2024 11:01 Відповісти
Оцей кабан Джеймс Бонд?
показати весь коментар
16.04.2024 10:56 Відповісти
 
 