Росіяни за місяць збудували понад 100 км фортифікацій на узбережжі Чорного моря на окупованих територіях Криму і Херсонщини, - Центр журналістських розслідувань. ФОТОрепортаж
На тимчасово окупованому півдні України росіяни розбудовують мережу інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС). Лише за місяць на чорноморському узбережжі окупованих територій Криму та Херсонщини збудовано понад 100 км фортифікацій.
Про це повідомив Центр журналістських розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у квітні 2024 року нові укріплення зафіксовано на значній частині західного узбережжя Кримського півострова і у приморських районах Херсонської області. Фортифікації з’явилися протягом лютого-березня 2024 року.
Загальна протяжність виявлених інженерно-фортифікаційних споруд – понад 100 кілометрів.
Лінія берегової оборони починається від селища Миколаївка Сімферопольського району і проходить узбережжям Чорного моря до м. Красноперекопськ (Яни Капу) неподалік адмінмежі АР Крим та Херсонської області. Зокрема, як зазначається, про укріплення на північ від Миколаївки 17 лютого 2024 року повідомляли партизани руху АТЕШ і опублікували фото ворожих позицій.
Далі нові укріплення простягаються узбережжям на північ, а найбільша їхня концентрація – по периметру мису Тарханкут, на якому розміщено системи протиповітряної оборони окупантів.
Варто зазначити, що у 2023 році ЗСУ неодноразово знищували російські системи ППО в цьому квадраті.
На західному узбережжі Криму свої ІФС окупанти розмістили на таких охоронних територіях, як заповідники і природні парки, археологічні памʼятки і туристичні обʼєкти, серед житлової забудови.
Наприклад, супутникові знімки вказують на те, що поблизу с. Сєверне (кримськотат. Nemse Çağaltay, Немсе Чагъалтай) Чорноморського району укріплення берегової оборони військові РФ облаштували на руїнах античного поселення.
У лютому-березні 2024 року фортифікації окупантів з’явилися на чорноморському узбережжі окупованої частини Херсонської області. Зокрема, довкола таких селищ, як Олександрівка, Олексіївка, Приморське, Озерне.
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і нахрєна пірамідки позаду окопів, а не перед ними?
вочевидь така ж херня і інформація цього investigator.org.ua
як би вони були, то кацапи на Півдні і Сході досі товклись би на
"лінії Порошенко"
"Я за два с половиной месяца в 2014 году поручил каждому председателю областной государственной администрации, выделил участок фронта, выделили типовой проект каждого отдельно укрепленного пункта, форпоста. И если областная администрация не справлялась с поставленной задачей, то губернатор или заместитель шел или на освобождение или тюрьму", - напомнил пятый президент собственный опыт.
"Почему мы держали Авдеевку 9 лет? Потому что были построены мощные фортификационные сооружения. Так же, как и во Временном Яру, в Марьинке, в Водяном, в Курахово, в Угледаре. Сейчас у нас где они построены?" - спрашивает Порошенко.
Оборонительные сооружения стоили Украине почти миллиард гривен.
21 липня 2017 року - зроблено при Гетьмані !
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