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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни за місяць збудували понад 100 км фортифікацій на узбережжі Чорного моря на окупованих територіях Криму і Херсонщини, - Центр журналістських розслідувань. ФОТОрепортаж

На тимчасово окупованому півдні України росіяни розбудовують мережу інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС). Лише за місяць на чорноморському узбережжі окупованих територій Криму та Херсонщини збудовано понад 100 км фортифікацій.

Про це повідомив Центр журналістських розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

фортифікації РФ
Колаж: investigator.org.ua

Як зазначається, у квітні 2024 року нові укріплення зафіксовано на значній частині західного узбережжя Кримського півострова і у приморських районах Херсонської області. Фортифікації з’явилися протягом лютого-березня 2024 року.

Також читайте: Росіяни оточили Токмак сильним кільцем оборони, фортифікацій ЗСУ навколо Оріхова значно менше, - Der Spiegel

Загальна протяжність виявлених інженерно-фортифікаційних споруд – понад 100 кілометрів.

Фортифікації РФ
Берегові укріплення ВС РФ неподалік с.Миколаївка в Криму. Фото: t.me/atesh_ua. Колаж: investigator.org.ua

Лінія берегової оборони починається від селища Миколаївка Сімферопольського району і проходить узбережжям Чорного моря до м. Красноперекопськ (Яни Капу) неподалік адмінмежі АР Крим та Херсонської області. Зокрема, як зазначається, про укріплення на північ від Миколаївки 17 лютого 2024 року повідомляли партизани руху АТЕШ і опублікували фото ворожих позицій.

Фортифікації РФ
Фортифікації на Тарханкутському півострові у Криму. Sentinel-2. 13.04.2024. Колаж: investigator.org.ua

Дивіться також: У Маріуполі росіяни масово залучають цивільних працівників і транспорт для облаштування фортифікацій, - Андрющенко. ФОТО

Далі нові укріплення простягаються узбережжям на північ, а найбільша їхня концентрація – по периметру мису Тарханкут, на якому розміщено системи протиповітряної оборони окупантів.

Варто зазначити, що у 2023 році ЗСУ неодноразово знищували російські системи ППО в цьому квадраті.

На західному узбережжі Криму свої ІФС окупанти розмістили на таких охоронних територіях, як заповідники і природні парки, археологічні памʼятки і туристичні обʼєкти, серед житлової забудови.

Читайте: Росіяни цілодобово будують фортифікації на "лінії оборони", - прем’єр Мішустін

Наприклад, супутникові знімки вказують на те, що поблизу с. Сєверне (кримськотат. Nemse Çağaltay, Немсе Чагъалтай) Чорноморського району укріплення берегової оборони військові РФ облаштували на руїнах античного поселення.

Фортифікації РФ
Укріплення на околицях с.Сєверне в Криму із супутника і фото античних руїн, на яких росіяни влаштували фортифікації. 13.04.2024 р. Колаж: investigator.org.ua

У лютому-березні 2024 року фортифікації окупантів з’явилися на чорноморському узбережжі окупованої частини Херсонської області. Зокрема, довкола таких селищ, як Олександрівка, Олексіївка, Приморське, Озерне.

Фортифікації РФ
Чорноморське узбережжя в районі сіл Олександрівка, Олексіївка, Приморське, Озерне (Херсонщина): знімки Sentinel-2 01.01.2024 та 13.04.2024. Колаж: investigator.org.ua

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують розширювати мережу фортифікацій в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14147) фортифікації (144) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+14
Зате скільки ДОРОГ побудували зе-покидьки!
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16.04.2024 15:40
+12
Зате зелені розміновували, та відводили війська. Все згідно оманських договорняків.
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16.04.2024 15:50
+11
10 км фортифікацій на Перекопі та підірваний міст на Чонгарі !!!!

як би вони були, то кацапи на Півдні і Сході досі товклись би на
"лінії Порошенко"
"Я за два с половиной месяца в 2014 году поручил каждому председателю областной государственной администрации, выделил участок фронта, выделили типовой проект каждого отдельно укрепленного пункта, форпоста. И если областная администрация не справлялась с поставленной задачей, то губернатор или заместитель шел или на освобождение или тюрьму", - напомнил пятый президент собственный опыт.
"Почему мы держали Авдеевку 9 лет? Потому что были построены мощные фортификационные сооружения. Так же, как и во Временном Яру, в Марьинке, в Водяном, в Курахово, в Угледаре. Сейчас у нас где они построены?" - спрашивает Порошенко.
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16.04.2024 16:59
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Що збудував контролюючий потоки на будівництво фортифікацій в Україні кірілка тімошонка? Собі третю дачу?
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16.04.2024 15:39 Відповісти
Насправді, з призначенням Тимошенко хоч якесь будівництво почалось. Він, звісно, ворюга, але до нього були ще гірші. Бо він краде частку, але будує, а ці просто крали 100% і нічого не будували...
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16.04.2024 15:58 Відповісти
на цьому investigator.org.ua дізайнери зовсім рукожопі - понаставили протитанкових пірамідок висотою по 5 метрів (порівняйте з шириною окопу)
і нахрєна пірамідки позаду окопів, а не перед ними?
вочевидь така ж херня і інформація цього investigator.org.ua

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16.04.2024 16:13 Відповісти
Я задавав питання безвідносно до оцієї сюрреалістичної "картини Пікассо" яка може зайти лише упоротим ванькам з Костроми
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16.04.2024 17:18 Відповісти
Зате скільки ДОРОГ побудували зе-покидьки!
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16.04.2024 15:40 Відповісти
І про розброєння, відвід військ, і шашлікі на майскіє не думають?
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16.04.2024 15:41 Відповісти
На порядку денному кава...в...
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16.04.2024 15:51 Відповісти
а якже буданов, кава . Крим ?
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16.04.2024 15:41 Відповісти
Всім ясно, що наша влада в порівнянні з кацапами то навіть не фігня. Що вони зробили?
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16.04.2024 15:43 Відповісти
А Вам що, мало марафона? А те, що Володя не втік? Ви собі уявляєте, що було б з нами, якби країною керував якийсь дурачок?
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16.04.2024 17:29 Відповісти
а ми за 2 роки майже нічого не збудували на сході..., ось так, зате гроші зекономили...
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16.04.2024 15:43 Відповісти
Чому за два? За ВІСІМ років на адміністративній межі з Кримом що було збудовано???
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16.04.2024 16:13 Відповісти
Показують нам як треба було південь обороняти. Видно всім?
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16.04.2024 15:45 Відповісти
Там окрім Тарханкуту скрізь пісок, ті рови до першого шторму. Крим дуже не зручний для оборони. Тож нехай пиляють бабло і побільше "зубів дракону" - вийде як оренбурзі.
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16.04.2024 15:46 Відповісти
Зате зелені розміновували, та відводили війська. Все згідно оманських договорняків.
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16.04.2024 15:50 Відповісти
і що? це пережували і висрали. яким чином це сьогодні впливає на ситуацію? От те що за Авдєєвкою не було ніхуа збудовано, а наразі вже треба за Часів Яром будувати, то актуальна тема
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16.04.2024 15:57 Відповісти
яким чином це сьогодні впливає на ситуацію? не кажи дурниць, бо таким, що Каховську ГЕС зруйновано, ЗАЕС в окупації, Нікопольщина кожен день під обстрілами, в Кринках наші Воїни гинуть й ще багато чого впливає на сьогодні. за Авдіївку теж питання до зеленої пакості.
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16.04.2024 16:35 Відповісти
дивуюсь таким як ти, що можуть повністю перекрутити зміст, вкласти лайно в чужі слова а себе розумником виставити. Розжую тобі: мається сенс в піздєжу на цю тему, а не наслідки бездіяльності влади
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16.04.2024 20:46 Відповісти
10 км фортифікацій на Перекопі та підірваний міст на Чонгарі !!!!

як би вони були, то кацапи на Півдні і Сході досі товклись би на
"лінії Порошенко"
"Я за два с половиной месяца в 2014 году поручил каждому председателю областной государственной администрации, выделил участок фронта, выделили типовой проект каждого отдельно укрепленного пункта, форпоста. И если областная администрация не справлялась с поставленной задачей, то губернатор или заместитель шел или на освобождение или тюрьму", - напомнил пятый президент собственный опыт.
"Почему мы держали Авдеевку 9 лет? Потому что были построены мощные фортификационные сооружения. Так же, как и во Временном Яру, в Марьинке, в Водяном, в Курахово, в Угледаре. Сейчас у нас где они построены?" - спрашивает Порошенко.
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16.04.2024 16:59 Відповісти
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16.04.2024 17:01 Відповісти
Украина завершила строительство фортификаций на Донбассе

Оборонительные сооружения стоили Украине почти миллиард гривен.

21 липня 2017 року - зроблено при Гетьмані !
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16.04.2024 17:03 Відповісти
готуються до курортного сезону 😁
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16.04.2024 15:54 Відповісти
Україна поклала більше асфальту.
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16.04.2024 16:20 Відповісти
І що, без відосика від царя збудували? Бути такого не може...
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16.04.2024 16:28 Відповісти
на цих місцях були збудовані бетонні укріплення в два-три поверхи в глибину Прямо на пляжах Приходилось там їх обстежувати в 70-ті роки Можливо вони зараз там ще є Вони не допомогли ні німцям,ні нам Крим був і захоплений і звільнений. Думаю,що і зараз буде невелика допомога для рашки.
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16.04.2024 16:29 Відповісти
Вот так выглядит наша дурость и наивность!Вот памятники тупости 73% прастова нариду!Это МЫ должны были строить такие сооружения,это кацапские вояки должны были штурмовать и подыхать при их штурме.А они прошли парадным маршем из Крыма по отличным дорогам не встречая сопративнения,и штурмовать и умирать будут НАШИ парни и девчата.Вот это дело ВАШИХ дурных голов,дорогие любители голобородьки и зеленых комсомольцев!
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16.04.2024 18:09 Відповісти
Не треба скігліті!
Маємо 360+ видів дорожних знаків! 60+ видів дорожньої розмітки!
15 водійських категорій! І це лише початок! Слава МВС!
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17.04.2024 08:43 Відповісти
 
 