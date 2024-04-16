Унаслідок авіаудару РФ по цивільній інфраструктурі на Сумщині поранено чоловіка, пошкоджено приватні підприємства. ФОТО
Окупанти завдали авіаудару по території Ямпільської громади в Сумській області.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"16 квітня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили авіаудар по території Ямпільської громади Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога пошкоджено майно двох приватних підприємств, зокрема, промислові приміщення та транспортний засіб, також поранення отримав 29-річний підприємець", - йдеться в повідомленні.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар16.04.2024 18:54 Відповісти Мені подобається 0
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