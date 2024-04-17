Зранку ворог обстріляв Нікополь, є постраждала. Протягом доби окупанти 216 разів били по Запорізькій області. ФОТОрепортаж

З вечора російські загарбники 4 рази атакували Нікополь та район Дніпропетровщини. За добу під ворожим вогнем опинилися 8 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Спрямував на місто дрони. Пошкоджені три приватні будинки й стільки ж господарських споруд. Ближче до опівночі окупанти поцілили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Застосували важку артилерію", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зранку 17 квітня з артилерії ворог обстріляв Нікополь. Постраждала 63-річна жінка. Понівечені гімназія, 2 приватні оселі, лінія електропередач.











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"Впродовж доби окупанти 216 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав 2 авіаційних удари керованими авіабомбами по Роботиному та Малій Токмачці. 66 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине.

146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Вербового, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.