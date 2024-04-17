Рашисти вдарили із РСЗВ по Білопіллю, поранено чоловіка, пошкоджено будинки, газопровід та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 17 квітня, ворог скоїв черговий злочин проти мирного населення Сумщини - із РСЗВ здійснено обстріл Білопілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі.

"Також пошкоджено газопровід, та лінію електропередач. Без електропостачання залишилось 746 абонентів. Попередньо, зазнав осколкових поранень один чоловік. Одну людину з пошкодженого житла переміщено у пункт незламності. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки нічної атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Як уточнили в прокуратурі Сумщини, вночі ворог з артилерії обстріляв житловий квартал Білопілля.

За даними слідства, 17 квітня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з артилерії обстріляли житловий квартал м. Білопілля Сумського району.

Унаслідок атаки ворога поранено 57-річного місцевого жителя. За попередніми даними, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 3 приватних будинки, 5 легкових автомобілів, лінію електропередач.

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