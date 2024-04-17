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Доба на Харківщині: влучання в адмінбудівлю підприємства в Боровій, є поранені у Золочеві. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. За добу ударів по м. Харків не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане. та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове.

Обстріли Харківщини за добу:

  • 22:30. Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Борова. Влучання КАБ у недіючу адміністративну будівлю підприємства, також пошкоджені адмінбудівлі суду, пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки.
  • 22:20 окупанти повторно вдарили КАБом по центральній частині смт Золочів Богодухівського району. Пошкоджені два приватні будинки.
  • 21:00 смт Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки.
  • 15:00 відбувся обстріл із РСЗВ м. Вовчанськ. Внаслідок чого пошкоджені 3 житлові будинки та автомобіль.
  • 14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю "Укрпошти". 57-річна жінка та 49-річний чоловік із акубаротравмами доставлені до медичного закладу.
  • 09:30 у м. Куп'янськ відбувся обстріл КАБ. Пошкоджені житловий будинок, автомобіль.
  • 16 квітня 08:20 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ., с. Колісниківка. Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ пошкоджені 8 приватних будинків, 5 автівок, гараж, господарча споруда.

наслідки обстрілів Харківщини
наслідки обстрілів Харківщини
наслідки обстрілів Харківщини

Також зазначається, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 46,3 га території, знищили 368 вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054)


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