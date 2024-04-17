Доба на Донеччині: Росіяни 9 разів обстріляли область, загинула 1 особа. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупанти обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

В Очеретинській громаді обстріляні Очеретине, Новобахмутівка і Соловйове. У Курахівській громаді пошкоджено адмінбудівлю і 2 господарчі споруди у Гострому, адмінбудівлю в Новоселидівці.

Також читайте: Доба на Харківщині: влучання в адмінбудівлю підприємства в Боровій, є поранені у Золочеві. ФОТО

Краматорський район.

У Лимані пошкоджено 9 будинків. У Костянтинівській громаді під вогнем Ступочки, Предтечине і Майське.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Званівській громаді 1 людина загинула у Верхньокам'янському.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 118 осіб, зокрема 14 дітей.

Читайте: Одна жінка загинула внаслідок обстрілу Верхньокам’янського на Донеччині





