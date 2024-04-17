Доба на Донеччині: Росіяни 9 разів обстріляли область, загинула 1 особа. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські окупанти обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого загинула людина.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район.
В Очеретинській громаді обстріляні Очеретине, Новобахмутівка і Соловйове. У Курахівській громаді пошкоджено адмінбудівлю і 2 господарчі споруди у Гострому, адмінбудівлю в Новоселидівці.
Краматорський район.
У Лимані пошкоджено 9 будинків. У Костянтинівській громаді під вогнем Ступочки, Предтечине і Майське.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Званівській громаді 1 людина загинула у Верхньокам'янському.
Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 118 осіб, зокрема 14 дітей.
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показати весь коментар17.04.2024 11:26 Відповісти Мені подобається 0
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