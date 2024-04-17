Зеленський про наслідки ракетного удару РФ по Чернігову: Триває рятувальна операція, люди під завалами. Вже 10 загиблих і 20 постраждалих. ФОТОрепортаж
Кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів по Чернігову зросла до 10, ще 20 людей постраждали.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Чернігів. Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", - зазначив глава держави.
"Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", - додає Зеленський.
Як повідомлялося, сьогодні, 17 квітня, російські війська вдарили ракетами по Чернігову. Чернігівців закликають здавати кров для постраждалих під час ракетної атаки РФ. Раніше повідомлялося про 8 загиблих та 18 постраждалих у Чернігові.
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Рашистькі кацапи - пі@ари!
Зеленський! Відосіком не обійдешся! Скликай Радбез ООН, слізно розповідай особисто за рашистський терор (можно скайпом), вимагай негайного визнання @уйлостану країною-терористом
Щирі співчуття постраждалим та рідним. Суми 😥
треба готуватися до найгіршого.
зе!поцу, ніхто нічого більше не дасть!
і воно, на збирається йти, а тільки бикує. корчить з себе абіженку, якій всі винні.
5-6 менеджерів краде, як в останній раз.
послухайте, що каже боря шефір. це, колективний зе!утирок.
Джерело:
1. ППО - це зброя захисту. За таких розкладів кацапня роками буде запускати по нас ракети.
2. Нарід (в залежності від ранкових новин) хоче, щоб було захищено 23 обласних центри, 30 великих ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і АЕС, 20 розподільчих електропідстанцій на високовольтних ЛЕП, 10 військових аеродромів, 6 морських портів, ну ще газосховища, великі оборонні підприємства і т.д.
Ітого: 100 комплексів "петріот".
Натомість, треба вимагати від Заходу зброю для знищення засобів запуску ракет наземного, морського та авіаційного базування.
тварь зелена, кров цих людей, на тобі!!
Недолугому світить державна зрада!