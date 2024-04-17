Зеленський про наслідки ракетного удару РФ по Чернігову: Триває рятувальна операція, люди під завалами. Вже 10 загиблих і 20 постраждалих. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів по Чернігову зросла до 10, ще 20 людей постраждали.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігів. Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", - зазначив глава держави.

"Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", - додає Зеленський.

Читайте: У Чернігові пролунали вибухи











Як повідомлялося, сьогодні, 17 квітня, російські війська вдарили ракетами по Чернігову. Чернігівців закликають здавати кров для постраждалих під час ракетної атаки РФ. Раніше повідомлялося про 8 загиблих та 18 постраждалих у Чернігові.