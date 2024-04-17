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Зеленський про наслідки ракетного удару РФ по Чернігову: Триває рятувальна операція, люди під завалами. Вже 10 загиблих і 20 постраждалих. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів по Чернігову зросла до 10, ще 20 людей постраждали.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігів. Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", - зазначив глава держави.

"Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", - додає Зеленський.

Читайте: У Чернігові пролунали вибухи

наслідки удару по Чернігову
наслідки удару по Чернігову
наслідки удару по Чернігову
наслідки удару по Чернігову
наслідки удару по Чернігову

Як повідомлялося, сьогодні, 17 квітня, російські війська вдарили ракетами по Чернігову. Чернігівців закликають здавати кров для постраждалих під час ракетної атаки РФ. Раніше повідомлялося про 8 загиблих та 18 постраждалих у Чернігові.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) обстріл (28435) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+16
Щирі співчуття постраждалим та рідним. Київ
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17.04.2024 11:29
+14
Третій рік твої "шашлики" відригуються кров'ю.
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17.04.2024 11:54
+13
Щирі співчуття рідним загиблих, швидкого одужання пораненим!
Рашистькі кацапи - пі@ари!
Зеленський! Відосіком не обійдешся! Скликай Радбез ООН, слізно розповідай особисто за рашистський терор (можно скайпом), вимагай негайного визнання @уйлостану країною-терористом
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17.04.2024 11:36
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Щирі співчуття постраждалим та рідним. Київ
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17.04.2024 11:29 Відповісти
дуже схоже на лікарню..., який жах, які ж п#дори...
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17.04.2024 11:34 Відповісти
Щирі співчуття рідним загиблих, швидкого одужання пораненим!
Рашистькі кацапи - пі@ари!
Зеленський! Відосіком не обійдешся! Скликай Радбез ООН, слізно розповідай особисто за рашистський терор (можно скайпом), вимагай негайного визнання @уйлостану країною-терористом
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17.04.2024 11:36 Відповісти
Якби не зняли міни, цього не відбулося. Недостача ППО то вже слідство зняття мін.
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17.04.2024 11:41 Відповісти
Може хтось з цих людей міг виїхати за кордон, але наша влада, порушивши Конституцію України і норми міжнародного права, заблокувала кордон.
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17.04.2024 11:37 Відповісти
ну вот что за ерунду несете? все кто не военнообязанный спокойно могу выехать
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17.04.2024 11:48 Відповісти
Але не хочуть залишати чоловіків, батьків, синів.
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17.04.2024 12:26 Відповісти
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 😥🥀


Щирі співчуття постраждалим та рідним. Суми 😥
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17.04.2024 11:41 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!
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17.04.2024 11:46 Відповісти
Як казали наші мудрі предки - 9 куль на зрадників а 1 на ворога....самий вірний розрахунок
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17.04.2024 11:51 Відповісти
А купити Петріот за кошти великого крадівництва та збори з грального бізнесу мами геть.манцева НІЯК?
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17.04.2024 11:48 Відповісти
Цей гаркаво-хриплий пінгвін мені дуже нагадує імператора НЕРОНА ..той також любив танцювати співати...вважав себе за найвеличнішого актора...задрочував римлян своїми писанинами .а потім під 'Загибель Трої" спалив до чортової матері Рим
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17.04.2024 11:49 Відповісти
Так может деньги надо тратить не на марафоны, которые на хрен ни кому не надо или на найемов, которые рассказывают про 100500 уровней "защиты"... А покупать ПВО, не дожидаясь когда его подарят.
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17.04.2024 11:49 Відповісти
на жаль, це не останній раз.
треба готуватися до найгіршого.

зе!поцу, ніхто нічого більше не дасть!
і воно, на збирається йти, а тільки бикує. корчить з себе абіженку, якій всі винні.
5-6 менеджерів краде, як в останній раз.
послухайте, що каже боря шефір. це, колективний зе!утирок.
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17.04.2024 11:49 Відповісти
Третій рік твої "шашлики" відригуються кров'ю.
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17.04.2024 11:54 Відповісти
Жодного дня не проходить що б варварська орда не убивала мирних гроиадян це спланований геноцид проти українського народу ,цього разу жертвою став Чернігів і світ закриває на це очі ,під час іранської атаки по Їзраїлю де не було жертв і руйнувань всі світові ЗМІ піднялись ,а тут убили рашисти щонайменше десять людей, ні зібрання ген. асамблеї ООН ,в американському конгресі ніяк не ухвалять допомогу країні яку нациська росія хоче знищити ,та і українська діаспора бездіяльна як і переселенці я вже не кажу про провальну інформаційну політику.
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17.04.2024 12:03 Відповісти
"український бюджет щорічно втрачає кошти, за які можна купити 29 пускових установок HIMARS з усім необхідним обладнанням. "

Джерело:
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17.04.2024 12:05 Відповісти
В нас формується хибна концепція: "Захід, давай ще більше ППО" (її наполегливо формує ОПа).

1. ППО - це зброя захисту. За таких розкладів кацапня роками буде запускати по нас ракети.
2. Нарід (в залежності від ранкових новин) хоче, щоб було захищено 23 обласних центри, 30 великих ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і АЕС, 20 розподільчих електропідстанцій на високовольтних ЛЕП, 10 військових аеродромів, 6 морських портів, ну ще газосховища, великі оборонні підприємства і т.д.
Ітого: 100 комплексів "петріот".

Натомість, треба вимагати від Заходу зброю для знищення засобів запуску ракет наземного, морського та авіаційного базування.
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17.04.2024 12:05 Відповісти
"й цього не було б...", - підоре, те зелений, якби ти менше асфальту клало напередодні війни, а надто після того, як тобі, зелений непотріб, за півроку попереджали...
тварь зелена, кров цих людей, на тобі!!
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17.04.2024 12:24 Відповісти
"И этого бы не было, если бы..." - якщо клован залишався би клованом на сцені.....

Недолугому світить державна зрада!
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17.04.2024 12:36 Відповісти
Нах нам таке керівництво з препи.дентом, які не можуть організувати і забезпечити ППО і ПРО країни, а займаються лише пропиз.онами, відосіками і монологами?. Нах портрібен такий препиз.ент, котри смакує скільки загиблих, поранених, зниклих і під завалами? Кому він потрібен? Країну руйнують і готують до капітуляції!
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17.04.2024 15:54 Відповісти
 
 