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Фіктивні хвороби за гроші: у Сумах і Тернополі заблоковано схеми зняття з військового обліку. ФОТОрепортаж

У Сумах і Тернополі ділки торгували "білими квитками". У Тернополі чоловікам пропонували чоловікам за 12 000 доларів отримати документи про тимчасову непридатність до військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, офіційний тг-канал Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції

У Сумах посадовець спеціалізованого медзакладу разом із компаньйоном торгував "білими квитками". Щоправда, щоб отримати удаваний діагноз, їхнім клієнтам доводилось ставати реальними пацієнтами психіатричної лікарні та проходити там номінальне лікування. Оперативники Сумського управління ДВБ затримали підприємливу пару ділків після отримання грошей в обмін на підроблені документи.

А у Тернополі місцевий ділок за 12 000 доларів сприяв чоловікам в отриманні документів про тимчасову непридатність до військової служби. Він переконував, що має зв’язки та може домовитись з членами військово-лікарської комісії про необхідний діагноз. Оперативники Тернопільського управління ДВБ затримали "бізнесмена" під час передачі коштів.

Наразі фігурантам вручено підозри. Подальшу їх долю вирішить суд.

Також дивіться: Прикордонники виявили військовозабов’язаного чоловіка у спальному відсіку вантажівки, що прямувала до Польщі. ВIДЕОу Сумах і Тернополі заблоковано схеми зняття з військового обліку

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заблоковано нові "схеми для ухилянтів" на Одещині, Львівщині та Черкащині: вартість "послуг" становила до $15 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж


у Сумах і Тернополі заблоковано схеми зняття з військового обліку
у Сумах і Тернополі заблоковано схеми зняття з військового обліку
у Сумах і Тернополі заблоковано схеми зняття з військового обліку
у Сумах і Тернополі заблоковано схеми зняття з військового обліку
у Сумах і Тернополі заблоковано схеми зняття з військового обліку

Автор: 

Суми (883) Тернопіль (401) ухилянти (898) військово-лікарська комісія (207)


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Ребята отпишитесь плиз кто в теме. Вообщем история такая! 10 лет на учете у психиатра: диагноз:
F 23.2 - реккурентная шизофрения, выставлена в стационаре дурки, все как полагается. Добровольно, со свежими справками, без прихода повестки Я пошел на ВЛК в мой местный районный военкомат в г. Киеве, там психиатр со мной поговорил и говорит мол тебя шизофреника "виключаю тебе з військового обліку", потом Я подошел к Главе ВЛК он подтвердил тоже самое, но еще сказал что отправляет мои документы на "погодження" ( как я понял в городское центральное ВЛК) . Так вот уже прошло 1,5 месяца тишина, звоню в ТЦК, они говорят ждите, сроки етого "погодження" нерегламентированы. Получается неприятная ситуация, что вроде прошел комиссию, а документ об етом не дают. Кто с таким сталкивался? Долго ли ждали "погодження" от вышестоящей ВЛК? пишите по теме плиз, так хочу получить наконец "вольную грамоту" и забыть ТЦК как страшный сон. Заранее спасибо, всем добра!
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17.04.2024 15:10 Відповісти
Документи мають короткі, або довгі ноги. Якщо довгі, то можуть ходити кругами роками, навіть коли в них все відповідає дійсності. Як ходять короткі написано в статті.
Побажаю Вам удачі в справедливому вирішенні питання.
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17.04.2024 15:23 Відповісти
клістир скипидаром три рази на день.. цим ділкам..
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17.04.2024 15:13 Відповісти
Бідні люди, несуть зібрані роками заначки, продають майно, та віддають останні гроші аби лише мати хоч якийсь шанс на мирне життя та вирватися з цієї "ЗЕкраїни мрій". Тепер, коли затримали тих, хто брав за послуги $12 000 новопризначені хотітимуть не менше $15 000.
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17.04.2024 15:35 Відповісти
З тимчасовою непридатністю не вирвешся.
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18.04.2024 11:40 Відповісти
 
 