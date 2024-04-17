Фіктивні хвороби за гроші: у Сумах і Тернополі заблоковано схеми зняття з військового обліку. ФОТОрепортаж
У Сумах і Тернополі ділки торгували "білими квитками". У Тернополі чоловікам пропонували чоловікам за 12 000 доларів отримати документи про тимчасову непридатність до військової служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, офіційний тг-канал Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції
У Сумах посадовець спеціалізованого медзакладу разом із компаньйоном торгував "білими квитками". Щоправда, щоб отримати удаваний діагноз, їхнім клієнтам доводилось ставати реальними пацієнтами психіатричної лікарні та проходити там номінальне лікування. Оперативники Сумського управління ДВБ затримали підприємливу пару ділків після отримання грошей в обмін на підроблені документи.
А у Тернополі місцевий ділок за 12 000 доларів сприяв чоловікам в отриманні документів про тимчасову непридатність до військової служби. Він переконував, що має зв’язки та може домовитись з членами військово-лікарської комісії про необхідний діагноз. Оперативники Тернопільського управління ДВБ затримали "бізнесмена" під час передачі коштів.
Наразі фігурантам вручено підозри. Подальшу їх долю вирішить суд.
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F 23.2 - реккурентная шизофрения, выставлена в стационаре дурки, все как полагается. Добровольно, со свежими справками, без прихода повестки Я пошел на ВЛК в мой местный районный военкомат в г. Киеве, там психиатр со мной поговорил и говорит мол тебя шизофреника "виключаю тебе з військового обліку", потом Я подошел к Главе ВЛК он подтвердил тоже самое, но еще сказал что отправляет мои документы на "погодження" ( как я понял в городское центральное ВЛК) . Так вот уже прошло 1,5 месяца тишина, звоню в ТЦК, они говорят ждите, сроки етого "погодження" нерегламентированы. Получается неприятная ситуация, что вроде прошел комиссию, а документ об етом не дают. Кто с таким сталкивался? Долго ли ждали "погодження" от вышестоящей ВЛК? пишите по теме плиз, так хочу получить наконец "вольную грамоту" и забыть ТЦК как страшный сон. Заранее спасибо, всем добра!
Побажаю Вам удачі в справедливому вирішенні питання.