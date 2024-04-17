Фіктивні хвороби за гроші: у Сумах і Тернополі заблоковано схеми зняття з військового обліку. ФОТОрепортаж

У Сумах і Тернополі ділки торгували "білими квитками". У Тернополі чоловікам пропонували чоловікам за 12 000 доларів отримати документи про тимчасову непридатність до військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, офіційний тг-канал Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції

У Сумах посадовець спеціалізованого медзакладу разом із компаньйоном торгував "білими квитками". Щоправда, щоб отримати удаваний діагноз, їхнім клієнтам доводилось ставати реальними пацієнтами психіатричної лікарні та проходити там номінальне лікування. Оперативники Сумського управління ДВБ затримали підприємливу пару ділків після отримання грошей в обмін на підроблені документи.

А у Тернополі місцевий ділок за 12 000 доларів сприяв чоловікам в отриманні документів про тимчасову непридатність до військової служби. Він переконував, що має зв’язки та може домовитись з членами військово-лікарської комісії про необхідний діагноз. Оперативники Тернопільського управління ДВБ затримали "бізнесмена" під час передачі коштів.

Наразі фігурантам вручено підозри. Подальшу їх долю вирішить суд.

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