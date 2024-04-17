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Унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць. ФОТО

У середу, 17 квітня, Росія завдала ракетного удару по Чернігову. Унаслідок атаки загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару вона дістала смертельне осколкове поранення.

Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова.

"Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 2023 року. Без доньки залишилися батьки дівчини", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про ракетний удар РФ по Чернігову: є інформація про шістьох зниклих безвісти громадян. ВІДЕО+ФОТО

Загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць.

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав три ракетних удари майже по центру міста".

Відомо про 14 загиблих та понад 60 постраждалих.

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

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Автор: 

обстріл (28435) Нацполіція (15163) Чернігів (787) жертви (1792)


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Топ коментарі
+19
А інші загиблі не варті згадки?! Вони нижчого сорту,не належать до касти "обраних"?! Чим продиктована така вибірковість?! Вічна пам'ять УСІМ загиблим!
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17.04.2024 16:14
+17
Світла пам'ять дівчинці !
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17.04.2024 16:13
+7
Вічная пам'ять.
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17.04.2024 16:34
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Світла пам'ять дівчинці !
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17.04.2024 16:13 Відповісти


Царство Небесне Алінi! 🙏🙏🙏 Родинi щире спiвчуття! 😥🥀
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17.04.2024 18:35 Відповісти
А інші загиблі не варті згадки?! Вони нижчого сорту,не належать до касти "обраних"?! Чим продиктована така вибірковість?! Вічна пам'ять УСІМ загиблим!
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17.04.2024 16:14 Відповісти
Тим більше, що вона була вдома на лікарняному ....

"Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району ."

Джерело:
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17.04.2024 16:20 Відповісти
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 Родинам щире спiвчуття! 😥🥀
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17.04.2024 18:32 Відповісти
Вічная пам'ять.
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17.04.2024 16:34 Відповісти
бідна дитина 25 років всього ...сум і біль..
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17.04.2024 16:39 Відповісти
В тому що ця дівчина лейтенант поліції і була на лікарняному є щось героічне? Чи вона єдина хто загинув у Чернігові?
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17.04.2024 16:42 Відповісти
це новина з із посиланням на https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid025SK33V2ucSGBXWSDtfLtF8jz2LcwkULschiZTNAHbbt8xwtzCwMk7vB7gpLZex6cl?locale=uk_UA пресслужбу Нацполіції.

Вибач, що тобі не вгодили в висвітленні події
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17.04.2024 16:46 Відповісти
В моєму рідному місті загинули десятки цивільних, серед яких діти і про це ніхто, і ні де не згадав. Вибач, що я тобі такі дрібниці пишу.
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17.04.2024 16:55 Відповісти
до чого тут інші? Це передруківка новини з офіційного сайту МВС. Про інших буде або ввечері .або завтра і теж ,скоріше за все з ссилкою на офіційний ресурс.
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17.04.2024 17:18 Відповісти
так робляться новини
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17.04.2024 17:19 Відповісти
Це не новини, а точніше приклад того як новини не повинні робитися.
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17.04.2024 19:33 Відповісти
роби краще, іди працюй в СМІ
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17.04.2024 21:43 Відповісти
то напишіть про це і вишліть новини по порталах новинних , і тоді про це напишуть.
Я про це вам написав.
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17.04.2024 17:20 Відповісти
Скільки Вам рочків?
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17.04.2024 19:37 Відповісти
когда-то (наверное, когда людей было меньше, они были более дружные, на одной волне и не у нас) некрологи в газетах печатались периодически. наверное, только за всяких бездомных\безыменных не вспоминали, народ, видимо, интересовался, чего тут в окрУге происходит. теперь есть соцсети, интернет, онлайнказино и фейсбук плюс четыре стены, которым \по большому счету\ все равно. ну еще остались организации, которые пока еще за сотрудниками смотрят периодически, окромя родственников.
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17.04.2024 17:42 Відповісти
Ось скажiть, будь ласка, навiщо зараз влаштовувати срач у коментарях?! Дитина загинула-велике лихо у батьків, а ви тут отрутою бризкаєте...
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17.04.2024 18:43 Відповісти
Отрута, для суспільства, це коли одним приділяється нічим не виправдана увага, а інших забувають, бо в них немає погон.
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17.04.2024 19:34 Відповісти
Царство Небесне , сонечко.
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17.04.2024 16:45 Відповісти
Іншим така шана не світить?
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17.04.2024 16:56 Відповісти
Всім невинно убієнним від кацапської нечисті
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17.04.2024 17:24 Відповісти
А що одразу так не можна було написати?
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17.04.2024 19:32 Відповісти
🙏🙏🙏
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17.04.2024 18:45 Відповісти
Шкода дівчину, але ні на грам небільше, ніж інших загиблих, що були без погон.
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17.04.2024 18:02 Відповісти
дівчину шкода найбільше - готова мати,народила б дітей,були б люди.а так все обірвалось.
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17.04.2024 18:26 Відповісти
Однозначно, з хлопців який толк вони ж матерями не будуть, особливо якщо хлопці без погон.
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17.04.2024 19:38 Відповісти
 
 