Унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць. ФОТО
У середу, 17 квітня, Росія завдала ракетного удару по Чернігову. Унаслідок атаки загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару вона дістала смертельне осколкове поранення.
Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова.
"Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 2023 року. Без доньки залишилися батьки дівчини", - йдеться у повідомленні.
Ракетний удар по Чернігову 17 квітня
Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав три ракетних удари майже по центру міста".
Відомо про 14 загиблих та понад 60 постраждалих.
Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".
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Царство Небесне Алінi! 🙏🙏🙏 Родинi щире спiвчуття! 😥🥀
"Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району ."
Джерело:
Вибач, що тобі не вгодили в висвітленні події
Я про це вам написав.
и не у нас) некрологи в газетах печатались периодически. наверное, только за всяких бездомных\безыменных не вспоминали, народ, видимо, интересовался, чего тут в окрУге происходит. теперь есть соцсети, интернет, онлайнказинои фейсбук плюс четыре стены, которым \по большому счету\ все равно. ну еще остались организации, которые пока еще за сотрудниками смотрят периодически, окромя родственников.