УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4162 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 335 16

Виставка світлин міста Бахмут до війни "Bakhmut Before" відкрилась у Києві. ФОТО

У Києві в галереї ArtHall D12 стартував проєкт "Bakhmut Before". В експозиції зібрали реальні фото жителів Бахмуту про рідне місто до повномасштабного російського вторгнення та повного руйнування. Виставка триватиме до 19 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

виставка про Бахмут

Метою проєкту є нагадування мешканцям Бахмуту, як виглядало місто, в якому вони прожили частину свого життя та за довгий час створити позитивний спогад про рідний дім, а усім, хто ніколи не був у Бахмуті до війни, – відчути його красу та життя.

бахмут

"Ми знаємо про мілітарний Bakhmut. Знаємо про зруйнований. Знаємо, на жаль, про жахливі втрати, повʼязані з містом. Проте більшість українців не чули й не бачили Бахмут До цих подій", – каже Олексій Халтурін, засновник проєкту та волонтер ГО "ОСА".

бахмут

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналісти The New York Times показали знищений Бахмут. ВIДЕО безпілотника


бахмут

Під час роботи виставки, 19 квітня, відбудеться благодійний аукціон. Усі зібрані кошти під час виставки передадуть на збір ГО "ОСА" на 3 автівки для ЗСУ.

Автор: 

виставка (285) Бахмут (1560)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
цікаво подивитись на Бахмут при Порошенку та зеленському. різниця колосальна.
показати весь коментар
17.04.2024 19:27
+9
Такі виставки треба влаштовувати в ООН, в ЄС, У Ватикані, а не в Києві.
Кияни в курсі
показати весь коментар
17.04.2024 20:33
+7
я знаю. а порівняти потрібно таки.
показати весь коментар
17.04.2024 19:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цікаво подивитись на Бахмут при Порошенку та зеленському. різниця колосальна.
показати весь коментар
17.04.2024 19:27 Відповісти
Не має на що там вже дивитися.
показати весь коментар
17.04.2024 19:41 Відповісти
я знаю. а порівняти потрібно таки.
показати весь коментар
17.04.2024 19:43 Відповісти
Такі виставки треба влаштовувати в ООН, в ЄС, У Ватикані, а не в Києві.
Кияни в курсі
показати весь коментар
17.04.2024 20:33 Відповісти
Ви натякаєте, що Зеленський його знищив?
показати весь коментар
17.04.2024 19:54 Відповісти
А шо не так?
показати весь коментар
17.04.2024 20:18 Відповісти
Метою проєкту є нагадування мешканцям Бахмуту, як виглядало місто, в якому вони прожили частину свого життя т Джерело: .
Ви шо там взагалі *******? Я людина, що народилася та прожила більшість свого життя в цьому місті. В мене нема іншого, більш цензурного, коментаря.
показати весь коментар
17.04.2024 19:49 Відповісти
А де саме? М'ясокомбінат чи Цветмет? Ступки або Бахмутовка?
показати весь коментар
17.04.2024 20:26 Відповісти
Бахмут був дуже комфортним містом до війни. Єдиний недолік у порівнянні з сусідніми Покровськом, Костянтинівкою і Слов'янськом - не ходили поїзди на Київ.
показати весь коментар
17.04.2024 19:56 Відповісти
невелике європейське місто яке знищено кацапами.
показати весь коментар
17.04.2024 20:08 Відповісти
Нехай ''путень ввєді'' порівняють! Їм Україна була хрєновою.
показати весь коментар
17.04.2024 20:12 Відповісти
Президентские выборы (границы округа №46) Бахмут

1999 год. 2 тур

Леонид Кучма - 73 440 голосов

Петр Симоненко - 65 296 голосов

2004 год. 3 тур

Виктор Янукович - 93,3%%

Виктор Ющенко - 4,45%

2010 год. 2 тур

Виктор Янукович - 90,91%

Юлия Тимошенко - 6,38%

показати весь коментар
17.04.2024 20:59 Відповісти
Бахмут здорового человека и Бахмут кацапа
показати весь коментар
17.04.2024 23:47 Відповісти
ось так буває коли акакаяразніца ліш би асфальт на уліце бил
показати весь коментар
18.04.2024 08:21 Відповісти
Звучить трохи цинічно, але згадаймо вибір майже всіх регіонів у 2019р, тепер маємо трагічні наслідки, правда ТАКОГО, вибачте, ******* тоді не могли уявити навіть в самій хворобливій уяві. 😥
показати весь коментар
18.04.2024 09:42 Відповісти
 
 