Виставка світлин міста Бахмут до війни "Bakhmut Before" відкрилась у Києві. ФОТО

У Києві в галереї ArtHall D12 стартував проєкт "Bakhmut Before". В експозиції зібрали реальні фото жителів Бахмуту про рідне місто до повномасштабного російського вторгнення та повного руйнування. Виставка триватиме до 19 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Метою проєкту є нагадування мешканцям Бахмуту, як виглядало місто, в якому вони прожили частину свого життя та за довгий час створити позитивний спогад про рідний дім, а усім, хто ніколи не був у Бахмуті до війни, – відчути його красу та життя.

"Ми знаємо про мілітарний Bakhmut. Знаємо про зруйнований. Знаємо, на жаль, про жахливі втрати, повʼязані з містом. Проте більшість українців не чули й не бачили Бахмут До цих подій", – каже Олексій Халтурін, засновник проєкту та волонтер ГО "ОСА".

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Під час роботи виставки, 19 квітня, відбудеться благодійний аукціон. Усі зібрані кошти під час виставки передадуть на збір ГО "ОСА" на 3 автівки для ЗСУ.