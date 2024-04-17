Протягом дня росіяни 4 рази били по Нікопольщині артилерією і 13 разів атакували БпЛА. ФОТОрепортаж

Протягом 17 квітня російські війська з дронів та артилерії обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Здійснили 17 атак. Прилітало по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадах. Пошкоджені 14 приватних будинків, гаражі й авто.

Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар за ударом сьогодні – по Нікопольщині. 13 разів ворог атакував район безпілотниками. Ще 4 – артилерією. Прилітало по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадах", - написав Лисак.

Пошкоджені лікарня, інфраструктурний об'єкт. А ще – 14 приватних будинків, 11 господарських споруд, 4 гаражі й стільки ж авто. Понівечені теплиці та парники. Газогони і лінії електропередач.

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Лисак додав: "По Синельниківському району агресор вгатив ракетою. Знищив приватну оселю, ще 3 – пошкодив. Побиті 4 господарські споруди, 5 машин, газопровід".

Люди не постраждали.











