Вночі росіяни атакували Нікопольщину "шахедами". Впродовж доби 235 разів били по Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину "шахедами". Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, сили ППО знищили один ворожий безпілотник у Криворізькому районі. Проте 4 дрони-камікадзе ворог запустив по Нікопольщині.

"Поцілили по Мирівській громаді. Пошкоджені приватні будинки, автівка, гараж, господарські споруди та газогін. Люди не постраждали", - зазначив Лисак.





Не припиняють окупанти і обстрілів цивільних у Запорізькій області. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 7 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав 2 авіаційні удари керованими авіабомбами по Малій Токмачці та Левадному. 20 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

5 обстрілів РСЗВ накрили Левадне, Малу Токмачку та Роботине. 208 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки", - йдеться в повідомленні.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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