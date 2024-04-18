Вночі росіяни завдали ракетного удару по Селидовому, загинула жінка. ФОТОрепортаж
Близько 3 ночі 18 квітня російські окупати здійснили ракетний обстріл Селидового Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Селидівської міської ради.
За попередніми даними, окупанти вдарили по місту 4 ракетами.
"В результаті обстрілу загинула людина - жінка, 1961 р.н. Пошкоджено адмінбудівлю сільгосппідприємства, магазин та приватні житлові будинки, а також лінії електромереж", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перекрито рух дорогою Селидове - Покровськ.
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Alex Malek #575964
показати весь коментар18.04.2024 08:44 Відповісти Мені подобається 1
adam #588593
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Sergiyko #582340
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