УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4292 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 850 3

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Селидовому, загинула жінка. ФОТОрепортаж

Близько 3 ночі 18 квітня російські окупати здійснили ракетний обстріл Селидового Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Селидівської міської ради.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту 4 ракетами. 

"В результаті обстрілу загинула людина - жінка, 1961 р.н. Пошкоджено адмінбудівлю сільгосппідприємства, магазин та приватні житлові будинки,  а також лінії електромереж", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перекрито рух дорогою Селидове - Покровськ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: Росіяни 9 разів обстріляли область, загинула 1 особа. ФОТОрепортаж

Обстріл Селидове
Обстріл Селидове
Обстріл Селидове
Обстріл Селидове

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Обыкновенный фашизм" - пам'ятаю цей фільм, який зняли росіяни, щоб відвернути увагу від свого рашизму під час другої світової війни. У Нюренберзі на лаві підсудних повинні були сидіти разом з нацистами ще й сталін та жуков, які знищили власного народу більше, ніж усі країни учасники. Ця помилка в Нюренберзі досі нам та багатоьм країнам вилазить боком.
показати весь коментар
18.04.2024 08:44 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2024 09:01 Відповісти
а ще вони вигадали пісеньку "Хатят лі руськіє війни?"
показати весь коментар
18.04.2024 09:21 Відповісти
 
 