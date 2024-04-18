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Доба на Харківщині: ворог бив по населених пунктах керованими авіабомбами із фугасними боєголовками, дронами з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Окупанти протягом доби завдали артилерійських та мінометних ударів по 22 населених пунктах прикордоння Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"00:07 18 квітня ворог завдав ударів по с. Подоли Купʼянського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. 

О 16:17 17 квітня у с. Кіндрашівка Купʼянського району внаслідок обстрілу (ФАБ-250) горів дах господарчої споруди агрофірми. Пошкоджено перекриття та господарчу споруду. Також пошкоджені два приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли Харківщини 17 квітня
Обстріли Харківщини 17 квітня
Обстріли Харківщини 17 квітня
Обстріли Харківщини 17 квітня

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054)


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