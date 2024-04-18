Шмигаль зустрівся із главою Мінфіну США Єллен: Розраховуємо на розблокування допомоги Україні. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Розраховуємо, що Сполучені Штати і далі будуть з Україною в нашій боротьбі. Що допомога нашій державі на 2024 рік буде розблокована, включно з безпосередньою фінансовою підтримкою. Наголосив на цьому під час спільних заяв для ЗМІ за підсумками зустрічі з Міністеркою фінансів США Джанет Єллен", - зазначив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ США взяли на себе зобов’язань на майже 45 млрд доларів у сфері оборони. Ми отримали 55 пакетів військової підтримки. Близько 22,9 млрд доларів грантів.

"Надзвичайно це цінуємо. Україна вдячна лідерству Сполучених Штатів у консультаціях з країнами G7 щодо конфіскації заморожених російських активів. Очікуємо, що Конгрес ухвалить закон і надасть Уряду США повноваження їх конфісковувати для допомоги Україні.



З пані Єллен ми також говорили про необхідність посилення санкцій. Також поінформував про реформи, які ми реалізуємо на шляху до вступу в ЄС та НАТО. Ми готові поглиблювати нашу двосторонню співпрацю, спрямовану на перемогу у цій війні та встановлення справедливого миру для України та для Європи", - додав прем'єр.

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