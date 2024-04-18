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Шмигаль зустрівся із главою Мінфіну США Єллен: Розраховуємо на розблокування допомоги Україні. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Розраховуємо, що Сполучені Штати і далі будуть з Україною в нашій боротьбі. Що допомога нашій державі на 2024 рік буде розблокована, включно з безпосередньою фінансовою підтримкою. Наголосив на цьому під час спільних заяв для ЗМІ за підсумками зустрічі з Міністеркою фінансів США Джанет Єллен", - зазначив глава уряду.

Шмигаль нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ США взяли на себе зобов’язань на майже 45 млрд доларів у сфері оборони. Ми отримали 55 пакетів військової підтримки. Близько 22,9 млрд доларів грантів.

"Надзвичайно це цінуємо. Україна вдячна лідерству Сполучених Штатів у консультаціях з країнами G7 щодо конфіскації заморожених російських активів. Очікуємо, що Конгрес ухвалить закон і надасть Уряду США повноваження їх конфісковувати для допомоги Україні.

З пані Єллен ми також говорили про необхідність посилення санкцій. Також поінформував про реформи, які ми реалізуємо на шляху до вступу в ЄС та НАТО. Ми готові поглиблювати нашу двосторонню співпрацю, спрямовану на перемогу у цій війні та встановлення справедливого миру для України та для Європи", - додав прем'єр.

Читайте: Шмигаль та міністерка торгівлі США Раймондо обговорили посилення санкцій проти Росії у сфері технологій

Шмигаль та Єллен
Шмигаль та Єллен
Шмигаль та Єллен
Шмигаль та Єллен
Шмигаль та Єллен
Шмигаль та Єллен

Автор: 

США (22778) Шмигаль Денис (4572) Єллен Джанет (73)


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А вот они и денежки...
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18.04.2024 09:43 Відповісти
на *********** я так вважаю ще грошенят підкинуть.
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18.04.2024 09:49 Відповісти
Дарма поїхав. Рудий чубчик далі мутить воду в американській політиці та не допускає ескалації.
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18.04.2024 09:53 Відповісти
Банді мало грошей. Поїхали просити від імені України. ДРУЗІ, я знаю, що зупинить банду зеленсКОГО та дЄрмака ! Не смійтесь, будь-ласка. Я впевнений на 99 %. Український Массад. І тут УВАГА. Який ліквідує пахана попередньої кримінальної банди. ЯНУКОВИЧА у Ростові. Достатньо однієї ракети. Щоб зупинити розкрадання коштів партнерів зеленсКОЮ бандою. Уявіть, що буде творитись у тих дЄрмаківських головах, якщо це станеться. Меч правосуддя України буде висіти над кожним, хто забруднив свої руки.
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18.04.2024 10:53 Відповісти
Україні потрібні гроші, бо треба витратити їх на телемарафон
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18.04.2024 11:42 Відповісти
розраховуйте і далі. дурень думкою багатіє
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18.04.2024 11:57 Відповісти
 
 