Доба на Донеччині: Росіяни 17 разів обстріляли область, загинула людина, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупанти обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого загинула 1 особа, а 2 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Красногорівці поранені 2 людини. У Селидовому 1 людина загинула, зруйновано приватний будинок; пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю і крамницю. Під вогнем — промзона Покровська.

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Краматорський район.

У Костянтинівці пошкоджено 12 приватних будинків і адмінбудівлю; у Марковому пошкоджено 2 адмінбудівлі і приватний будинок. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 127 людей, зокрема 13 дітей.

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