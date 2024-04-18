Наводив ворожі ракети та дрони на Дніпро: СБУ затримала російського інформатора. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі російського інформатора, який намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони, також він фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Отримані відомості він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії "Єдина Росія", який проживає у РФ. Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. Надалі ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності.
Тоді було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони й поетапно задокументовано фігуранта, щоб встановити особу його "зв’язкового" з Росії. На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала ворожого інформатора.
За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник рашизму. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі "Вконтакте" дописи на підтримку кремлівського режиму.
Таким чином він привернув на себе увагу рашистського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь РФ.
"Для збору розвідданих фігурант їздив по місту в "маршрутках", з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.
Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з РФ", - зазначили в пресцентрі СБУ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
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таких тварин треба щоб весіли на каждому столбі
А усього й треба, 3 метри вірьовки і ліхтарний стовп для убивці, але перед міськРадою!!!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, відповідних змін до законів щодо значного ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ цих убивць, так і не внесли, в ТУРБОРЕЖИМІ….
Співпадіння …. Чи Оманські виконавці…??
Кожний день є повідомлення про затримання зрадників, коригувальників...., які беруть безпосередню участь в організованому вбивстві українських громадян, воїнів. А наша судова система за вбивства присуджує їм доволі смішні терміни. Як правило 8, 12 років за вбивства! Владо, прокинся а то державу проспиш. За такі діяння таких осіб треба знищувати в умовах війни. Безжально і негайно.