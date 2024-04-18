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Наводив ворожі ракети та дрони на Дніпро: СБУ затримала російського інформатора. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі російського інформатора, який намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони, також він фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Отримані відомості він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії "Єдина Росія", який проживає у РФ. Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. Надалі ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності.

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Тоді було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони й поетапно задокументовано фігуранта, щоб встановити особу його "зв’язкового" з Росії. На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала ворожого інформатора.

СБУ затримала інформатора РФ у Дніпрі

За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник рашизму. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі "Вконтакте" дописи на підтримку кремлівського режиму.

Таким чином він привернув на себе увагу рашистського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь РФ.

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"Для збору розвідданих фігурант їздив по місту в "маршрутках", з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з РФ", - зазначили в пресцентрі СБУ.

Інформатор РФ у Дніпрі наводив ракети та дрони

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомагав рашистам виявити радіолокаційні станції ЗСУ, щоб "обійти" українську ППО: СБУ затримала агента РФ у Дніпрі. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3273) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+15
Translator

таких тварин треба щоб весіли на каждому столбі
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18.04.2024 10:21
+13
Поки привселюдно не будуть вішати цих покидьків-толку не буде. Завжди знайдуться зрадникі, які за 30 срібників і мати продадуть. А так побачать своє майбутнє, та може подумають...
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18.04.2024 10:31
+7
Ну, тепер убивця Українців, буде з адвокатами (за гроші, «невідомо ким», заплочені), почнуть із суддями МАЙДАНУ ритуальні танці з бубнами від портнова-лукаш-льовочкиних, та інших підрахуїв…
А усього й треба, 3 метри вірьовки і ліхтарний стовп для убивці, але перед міськРадою!!!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, відповідних змін до законів щодо значного ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ цих убивць, так і не внесли, в ТУРБОРЕЖИМІ….
Співпадіння …. Чи Оманські виконавці…??
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18.04.2024 10:38
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Translator

таких тварин треба щоб весіли на каждому столбі
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18.04.2024 10:21 Відповісти
Поки привселюдно не будуть вішати цих покидьків-толку не буде. Завжди знайдуться зрадникі, які за 30 срібників і мати продадуть. А так побачать своє майбутнє, та може подумають...
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18.04.2024 10:31 Відповісти
Ну, тепер убивця Українців, буде з адвокатами (за гроші, «невідомо ким», заплочені), почнуть із суддями МАЙДАНУ ритуальні танці з бубнами від портнова-лукаш-льовочкиних, та інших підрахуїв…
А усього й треба, 3 метри вірьовки і ліхтарний стовп для убивці, але перед міськРадою!!!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, відповідних змін до законів щодо значного ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ цих убивць, так і не внесли, в ТУРБОРЕЖИМІ….
Співпадіння …. Чи Оманські виконавці…??
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18.04.2024 10:38 Відповісти
оцих покидьків в Україні 73% виборців зелені. серед них-ждуни, колаборанти, сепари і ось такі зрадники. хто може мені сказати, що це не так? Слава ЗСУ!
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18.04.2024 10:38 Відповісти
Допитали і віддайте потвору мешканцям, хоча б на 10 хвилин. Оце і буде справедливий суд і наука іншим зрадникам. Думаю тоді цих покидьків значно поменшає!🤬
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18.04.2024 10:39 Відповісти
Серед мешканців Дніпра таких... Не будемо про сумне.
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18.04.2024 11:11 Відповісти
Владо ! Скільки можна вже народу України терпіти вашу бездіяльність в боротьбі з ворогами?!

Кожний день є повідомлення про затримання зрадників, коригувальників...., які беруть безпосередню участь в організованому вбивстві українських громадян, воїнів. А наша судова система за вбивства присуджує їм доволі смішні терміни. Як правило 8, 12 років за вбивства! Владо, прокинся а то державу проспиш. За такі діяння таких осіб треба знищувати в умовах війни. Безжально і негайно.
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18.04.2024 10:46 Відповісти
Нинішня влада срати хотіла на державність. Для них головне бабло.
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18.04.2024 11:09 Відповісти
В цьому СУТЬ зе-команди. Їх лозунг: "Хай живе у віках 73% ідіотів !!!!!!"
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18.04.2024 12:06 Відповісти
Завжди цікаво було подивитись на склад отих 73% і їх дії після вторгнення. Ось один приклад з таких "позеленілих" подонків, що і голосували за ЗЕшоблу. Це ті, на кого й була розрахована ота спец-операція "Буратіно" від ФСБ та кремля. До речі, зверніть увагу на тих, хто й досі вдає, що не розуміє за що це ми ненавидимо і проклинаємо ЗЕ і його шоблу - вони з тієї ж когорти "ждунів", манкуртів та сепарів, що з радістю здадуть сусіда і кожного, хто розмовляє українською. Це страшні істоти і їхні рожі треба не блюрити, а навпаки - висвітлювати по всім каналам, щоб їх знали всюди - і на зоні теж.
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18.04.2024 11:13 Відповісти
Ну що заважає контрозвідці відстрілювати подібних виродків "при спробі до втечі..."?
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18.04.2024 17:06 Відповісти
 
 