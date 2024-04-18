Наводив ворожі ракети та дрони на Дніпро: СБУ затримала російського інформатора. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі російського інформатора, який намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони, також він фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Отримані відомості він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії "Єдина Росія", який проживає у РФ. Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. Надалі ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності.

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Тоді було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони й поетапно задокументовано фігуранта, щоб встановити особу його "зв’язкового" з Росії. На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала ворожого інформатора.

За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник рашизму. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі "Вконтакте" дописи на підтримку кремлівського режиму.

Таким чином він привернув на себе увагу рашистського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь РФ.

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"Для збору розвідданих фігурант їздив по місту в "маршрутках", з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з РФ", - зазначили в пресцентрі СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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