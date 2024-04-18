Судитимуть працівника ФСБ РФ за катування мирних жителів Харківщини під час окупації, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника ФСБ РФ, якому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обвинувачений є мешканцем Московської області, співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ.\

Слідство встановило, що на початку повномасштабного вторгнення РФ обвинуваченого відправили до окупованого м. Вовчанськ. Там за вказівкою керівництва він мав придушувати рух опору та проводити "профілактику" з проукраїнськи налаштованими громадянами. У квітні 2022 року працівник ФСБ РФ спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого мешканця. Потерпілого підозрювали у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі місць дислокації російської армії. Вони наказали чоловіку рухатись на власному авто по обумовленому маршруту в супроводі двох російських військових. Приїхавши до місцевої прокуратури, де була облаштована катівня, окупанти силоміць затягнули чоловіка до підвалу, де, крім нього, ще було більше десяти незаконно затриманих осіб.

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"Під кураторством працівника ФСБ РФ з потерпілим проводили "допити" та катували: привʼязали до мочок вух дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби. Затриманого били, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку окупанти приносили у технічному відрі.

При цьому обвинувачений не тільки віддавав накази на жорстоке поводження, а й особисто брав участь у катуваннях.



Потерпілого незаконно утримували 86 діб. Йому вдалося втекти, він переплив річку та дістався території, підконтрольної Україні", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Яка зазначається, ідентифікація всіх фігурантів, причетних до злочину, триває.