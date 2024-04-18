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Судитимуть працівника ФСБ РФ за катування мирних жителів Харківщини під час окупації, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника ФСБ РФ, якому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обвинувачений є мешканцем Московської області, співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ.\

Судитимуть працівника ФСБ

Слідство встановило, що на початку повномасштабного вторгнення РФ обвинуваченого відправили до окупованого м. Вовчанськ. Там за вказівкою керівництва він мав придушувати рух опору та проводити "профілактику" з проукраїнськи налаштованими громадянами. У квітні 2022 року працівник ФСБ РФ спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого мешканця. Потерпілого підозрювали у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі місць дислокації російської армії. Вони наказали чоловіку рухатись на власному авто по обумовленому маршруту в супроводі двох російських військових. Приїхавши до місцевої прокуратури, де була облаштована катівня, окупанти силоміць затягнули чоловіка до підвалу, де, крім нього, ще було більше десяти незаконно затриманих осіб.

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Катування

"Під кураторством працівника ФСБ РФ з потерпілим проводили "допити" та катували: привʼязали до мочок вух дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби. Затриманого били, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку окупанти приносили у технічному відрі.

При цьому обвинувачений не тільки віддавав накази на жорстоке поводження, а й особисто брав участь у катуваннях.

Потерпілого незаконно утримували 86 діб. Йому вдалося втекти, він переплив річку та дістався території, підконтрольної Україні", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Катування

Яка зазначається, ідентифікація всіх фігурантів, причетних до злочину, триває.

Катування

Автор: 

катування (598) ФСБ (1450) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3247)


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18.04.2024 13:46 Відповісти
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18.04.2024 14:20 Відповісти
 
 