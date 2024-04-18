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Двоє чоловіків напали на прикордонників під час несення служби, - Держприкордонслужба. ФОТО

Двоє чоловіків на транспортному засобі заблокували рух службового авто прикордонників, потім один з них завдав удару прикордоннику в обличчя.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі рух службового автомобіля прикордонного наряду заблокував невідомий транспортний засіб. В ході зʼясування причин таких дій було встановлено, що особи перебувають в неадекватному стані. На вимогу надати документи та показати автівку чоловіки не зреагували, натомість почали агресувати й нецензурно лаятися. Раптово один з них наніс удар прикордоннику в обличчя, завдавши травм. Після цього наряд викликав поліцію", - йдеться в повідомленні.

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Напад на прикордонників

Як зазначається, обох порушників затримано.

"За злісну непокору законній вимозі прикордонників осіб притягнуто до адмінвідповідальності. Окрім того, до Нацполіції направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення", - додали в Держприкордонслужбі.

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Напад на прикордонників

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) напад (1125) прикордонники (1099)


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Топ коментарі
+17
Під час моєї служби на кордоні за такий напад на прикордонника вже б за невігласа пиріжки з гречаною кашею подавали.
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18.04.2024 14:02
+12
А прикордонники шо не могли справитись з цими покидьками шо поліцію викликали? І де ця подія сталась? В прикордонні чи десь в тилу?
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18.04.2024 13:58
+12
Прикордонник заплакав та викликав поліцію. Це піпець! Де, курва, труп порушника державного кордону?
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18.04.2024 14:04
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А прикордонники шо не могли справитись з цими покидьками шо поліцію викликали? І де ця подія сталась? В прикордонні чи десь в тилу?
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18.04.2024 13:58 Відповісти
на срочці в караулі поклав попереджувальним пострілом такого "неадекватна" пикою в сніг з болотом і наказав повзти

одразу протверезів, курва

зараз війна, то "добре", що пьянь, а якби кацапські диверсанти ?
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18.04.2024 14:36 Відповісти
Під час моєї служби на кордоні за такий напад на прикордонника вже б за невігласа пиріжки з гречаною кашею подавали.
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18.04.2024 14:02 Відповісти
а може вони блєни їдять на поминках?!
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18.04.2024 14:27 Відповісти
Так а где в статье что инцидент на границе?
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18.04.2024 14:35 Відповісти
Напад на військового при виконанні:

треба було мудакам ноги прострелити
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18.04.2024 14:39 Відповісти
А казали люди, що нападники повісилися від сорому за вчинене??
Можливо, у них ще усе тільки попереду??
Або будуть вибачатися, перед єрмаком з татаровим….
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18.04.2024 14:04 Відповісти
Прикордонник заплакав та викликав поліцію. Це піпець! Де, курва, труп порушника державного кордону?
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18.04.2024 14:04 Відповісти
це ЗЄліна ганьба, бо прикордонник міг пристрелити "всє ми прєзідєнта"

а це ж замах на державність, курва! 👿
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18.04.2024 14:41 Відповісти
Навіщо такі прикордонники, кого вони захистять якщо себе не в змозі?
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18.04.2024 14:09 Відповісти
Шкода що не пристрелили покидьків!!!
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18.04.2024 14:09 Відповісти
а чому не названо прикордоний пункт де це сталось?
Якщо на кордоні з касапами - то чого прикордонники не стріляли на ураження?
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18.04.2024 14:09 Відповісти
Цигани ТЦКешників б"ють ці взялись за прикордонників - хто на черзі?
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18.04.2024 14:10 Відповісти
Країною кловуни керують, в силових структурах свонопаси, отак і живемо...
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18.04.2024 14:13 Відповісти
свинопаси, очепятка.
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18.04.2024 14:19 Відповісти
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18.04.2024 14:25 Відповісти
цікаво ... дійно легко прочитати.... шайтан-арба.
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18.04.2024 14:29 Відповісти
Більше вам скажу, людина все сприймає спочатку на ментальному плані, плані думок, мислетворчості, далі на астральному - плані почуттів, а вже потім через єфірний проявляється на фізиці, отака куйня...
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18.04.2024 14:37 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !
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18.04.2024 14:42 Відповісти
Хм, то кордону просто так і не наблизишся, а тут машиною ''наїхали'' на прикордонників. Це або місцеві, або мажорня бикує
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18.04.2024 14:10 Відповісти
Стріляти таких треба
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18.04.2024 14:13 Відповісти
Можливо, були без зброї. Те, що вони їхали на службовому авто, ще зовсім не означає, що вони знаходилися у прикордонній зоні і "при виконанні". Цілком могли їхати до сусіднього магазину за пляшкою... Молока, звісно.
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18.04.2024 14:52 Відповісти
Дивно, воєнний стан в Україні, невже просто пристрелити, отих порушників не можна, як і вибори проводити???
Мабуть, спочатку треба в Конституційний Суд подати на розгляд, підготовлену відповідним чином, депутатами ВРУ, цю проблему!!…
А поки, порушники, нехай б'ють або убивають, таких прикордонників …
Вони ж б'ють прикордонника обличчя, а не воєнний стан!!??
В Україні, уже 11 років, діє Особливий Період!!! Але, так і б'ють далі, служивих та убивають, прямо при виконанні ними службових обов'язків!!!
Це ж не прокурорських чи судіівських, або того ж шуфрича??!
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18.04.2024 14:16 Відповісти
Якщо ця подія сталася в межах прикордонної смуги, то прикордонники мали право зупинити транспортний засіб та перевірити документи водія і пасажирів.
Якщо ж це було не біля кордону, то такі дії можливі лише в супроводі поліції.

Пункт 19. Дозволено... зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованих прикордонних районів самостійно, а за їх межами - разом з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України транспортні засоби, а також перевіряти документи, що посвідчують особу водія та пасажирів, наявність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а також здійснювати контроль за сплатою сум накладеного стягнення за адміністративні правопорушення. При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами під митним контролем, підлягає такому оглядові тільки разом з органами доходів і зборів;

https://dpsu.gov.ua/ua/prava-derzhavnoi-prikordonnoi-sluzhbi-ukraini/
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18.04.2024 14:23 Відповісти
Під час війни зброю застосовують без попередження це 1 і треба мінять прикордонників на схід або на південь а нападників віддать кадирівцям
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18.04.2024 14:50 Відповісти
це на якому кордоні було ?
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18.04.2024 15:05 Відповісти
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18.04.2024 15:15 Відповісти
Дивно, що один раптом завдав удару....... як на мене ,куля летить набагато швдше ,тим більше під час воєнного стану.
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18.04.2024 15:53 Відповісти
Поки там був шухер, основна група проскочила кордон..
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18.04.2024 16:02 Відповісти
Громадяни ввічливо пояснювали "паґранцам", що "за фсьо заплочєно", а а "паґранци" почали "биеовать", вимагати щось "зверху"...
Як товариству така версія?
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18.04.2024 17:21 Відповісти
Який сором.

Це не прикордонники.
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18.04.2024 23:35 Відповісти
 
 