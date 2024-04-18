Двоє чоловіків напали на прикордонників під час несення служби, - Держприкордонслужба. ФОТО
Двоє чоловіків на транспортному засобі заблокували рух службового авто прикордонників, потім один з них завдав удару прикордоннику в обличчя.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі рух службового автомобіля прикордонного наряду заблокував невідомий транспортний засіб. В ході зʼясування причин таких дій було встановлено, що особи перебувають в неадекватному стані. На вимогу надати документи та показати автівку чоловіки не зреагували, натомість почали агресувати й нецензурно лаятися. Раптово один з них наніс удар прикордоннику в обличчя, завдавши травм. Після цього наряд викликав поліцію", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, обох порушників затримано.
"За злісну непокору законній вимозі прикордонників осіб притягнуто до адмінвідповідальності. Окрім того, до Нацполіції направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення", - додали в Держприкордонслужбі.
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одразу протверезів, курва
зараз війна, то "добре", що пьянь, а якби кацапські диверсанти ?
треба було мудакам ноги прострелити
Можливо, у них ще усе тільки попереду??
Або будуть вибачатися, перед єрмаком з татаровим….
а це ж замах на державність, курва! 👿
Якщо на кордоні з касапами - то чого прикордонники не стріляли на ураження?
Мабуть, спочатку треба в Конституційний Суд подати на розгляд, підготовлену відповідним чином, депутатами ВРУ, цю проблему!!…
А поки, порушники, нехай б'ють або убивають, таких прикордонників …
Вони ж б'ють прикордонника обличчя, а не воєнний стан!!??
В Україні, уже 11 років, діє Особливий Період!!! Але, так і б'ють далі, служивих та убивають, прямо при виконанні ними службових обов'язків!!!
Це ж не прокурорських чи судіівських, або того ж шуфрича??!
Якщо ж це було не біля кордону, то такі дії можливі лише в супроводі поліції.
Пункт 19. Дозволено... зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованих прикордонних районів самостійно, а за їх межами - разом з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України транспортні засоби, а також перевіряти документи, що посвідчують особу водія та пасажирів, наявність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а також здійснювати контроль за сплатою сум накладеного стягнення за адміністративні правопорушення. При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами під митним контролем, підлягає такому оглядові тільки разом з органами доходів і зборів;
https://dpsu.gov.ua/ua/prava-derzhavnoi-prikordonnoi-sluzhbi-ukraini/
Як товариству така версія?
Це не прикордонники.