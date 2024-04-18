Двоє чоловіків напали на прикордонників під час несення служби, - Держприкордонслужба. ФОТО

Двоє чоловіків на транспортному засобі заблокували рух службового авто прикордонників, потім один з них завдав удару прикордоннику в обличчя.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі рух службового автомобіля прикордонного наряду заблокував невідомий транспортний засіб. В ході зʼясування причин таких дій було встановлено, що особи перебувають в неадекватному стані. На вимогу надати документи та показати автівку чоловіки не зреагували, натомість почали агресувати й нецензурно лаятися. Раптово один з них наніс удар прикордоннику в обличчя, завдавши травм. Після цього наряд викликав поліцію", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Києві чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК, його затримали

Як зазначається, обох порушників затримано.

"За злісну непокору законній вимозі прикордонників осіб притягнуто до адмінвідповідальності. Окрім того, до Нацполіції направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення", - додали в Держприкордонслужбі.

Дивіться: Прикордонники виявили військовозабов’язаного чоловіка у спальному відсіку вантажівки, що прямувала до Польщі. ВIДЕО