УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4270 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
13 061 15

На Сумщині після поховання сина-військового померла його мати - не витримало серце. ФОТОрепортаж

У селі Манухівка Новослобідської громади на Сумщині попрощалися із захисником України Владиславом Стєшковим. Після похорону сина померла його мати - Віталіна Стєшкова. У жінки не витримало серце. Її поховали біля нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Суми".

Із загиблим воїном попрощалися 7 квітня

За словами старости четвертого старостинського округу Світлани Малишевої, Владислав був уродженцем села Манухівка Новослобідської громади.

"У грудні 2022 року він пішов добровольцем захищати нашу Батьківщину. Він був добрий, чемний, мужній, гарний, високий, міцний хлопець. Дійсно, була золота дитина", - розповіла пані Світлана.

Чоловік був сапером. Під час виконання одного з бойових завдань Стєшкова розірвала міна. Чоловіку було 25 років. Захисника ховали у закритій домовині.

Владислав Стєшков
Загиблий воїн Владислав Стєшков
Могила Владислава Стєшкова
Могила Владислава Стєшкова

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із трьома вбитими Росією рятувальниками попрощалися у Харкові. ФОТОрепортаж

У мами захисника не витримало серце

Через декілька днів після поховання захисника біля могили Владислава з'явилась могила його матері - Віталіни Стєшкової.

"Вона дуже тяжко все переносила, брат також. Вони були дуже морально вбиті. Похорони були дуже важкі, дуже важко було і вона буквально ввечері, коли приїхали додому, вночі їй стало погано, відвезли у лікарню, виїздила швидка, серце не витримало", - розповідає староста села Світлана Малишева.

"Вона, як поранена птаха у нього на труні лежала, це був край взагалі, це неймовірне щось було. Багато хто втрачає і на виду у нас, і на очах знайомі й близькі. Але щоб отак прям, там напевно не нитка була, там був канат, який не розірвала смерть", - зазначає односельчанка.

Віталіна Стєшкова
Могила матері воїна Владислава Стєшкова

Владислав Стєшков та Віталіна Стєшкова

У Владислава Стєшкова залишилися молодший брат, тато і бабуся. За словами Світлани Малишевої, нині вже четвертий захисник загинув із старостату.

Наразі на передовій перебувають 9 мешканців села.

Дивіться також: З бойовою медикинею з Німеччини Діаною Вагнер попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

похорон (1283) Сумська область (3667)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+43
Ціла родина померла через мацкалячих потвор! Нехай всі лаптеногі будуть в пеклі палати!
показати весь коментар
18.04.2024 14:15
+36
сльози нахлинають читаючи таке
показати весь коментар
18.04.2024 14:17
+34
Біда ((. В хлопця обличчя таке світле.. Дуже боляче!!! Спочивайте з миром.
хай здохне прокляте москальське кубло, той гадюшник запорєбріковий.. виродки прокляті.
показати весь коментар
18.04.2024 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ціла родина померла через мацкалячих потвор! Нехай всі лаптеногі будуть в пеклі палати!
показати весь коментар
18.04.2024 14:15 Відповісти
сльози нахлинають читаючи таке
показати весь коментар
18.04.2024 14:17 Відповісти
Царство Небесне Герою та його Мамi! 🙏🙏🙏
Серце рветься на частини вiд болю... 😥🥀
Тепер мама та синочок навiки разом у Господа...
показати весь коментар
18.04.2024 16:41 Відповісти
Біда ((. В хлопця обличчя таке світле.. Дуже боляче!!! Спочивайте з миром.
хай здохне прокляте москальське кубло, той гадюшник запорєбріковий.. виродки прокляті.
показати весь коментар
18.04.2024 14:20 Відповісти
Горе та смерть Українців від московитів, асфальтом не застелиш…
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, глибоко зхвильовані..
показати весь коментар
18.04.2024 14:22 Відповісти
А Порошенко, Юлька, Ющенко нє?
показати весь коментар
18.04.2024 14:38 Відповісти
Хто з перелічених вами президент, прем'єр або міністр?
Хто з них має вплив на обрану в 19-му зелену монополію?
показати весь коментар
18.04.2024 14:43 Відповісти
Ти уйобіще ти ще кравчука і брежнєва не згадав.
показати весь коментар
18.04.2024 15:07 Відповісти
ти б краще в окопах на фронті був таким 'войовничо агресивним', а не в коментарях. В нас велика біда - забагато 'патріотів' в інтернеті, які спокійно змирилися з фактом того, що у нас недоукомплектована піхота на 40%.
показати весь коментар
18.04.2024 16:11 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2024 14:46 Відповісти
Будь проклята на віки вся москальська сволота!
Героям Слава!
показати весь коментар
18.04.2024 15:10 Відповісти
Бедные..., бедные люди....
Как жаль их всех... (((
показати весь коментар
18.04.2024 15:52 Відповісти
СУМ,,,
показати весь коментар
18.04.2024 15:57 Відповісти
 
 