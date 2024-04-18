На Сумщині після поховання сина-військового померла його мати - не витримало серце. ФОТОрепортаж

У селі Манухівка Новослобідської громади на Сумщині попрощалися із захисником України Владиславом Стєшковим. Після похорону сина померла його мати - Віталіна Стєшкова. У жінки не витримало серце. Її поховали біля нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Суми".

Із загиблим воїном попрощалися 7 квітня

За словами старости четвертого старостинського округу Світлани Малишевої, Владислав був уродженцем села Манухівка Новослобідської громади.

"У грудні 2022 року він пішов добровольцем захищати нашу Батьківщину. Він був добрий, чемний, мужній, гарний, високий, міцний хлопець. Дійсно, була золота дитина", - розповіла пані Світлана.

Чоловік був сапером. Під час виконання одного з бойових завдань Стєшкова розірвала міна. Чоловіку було 25 років. Захисника ховали у закритій домовині.

Загиблий воїн Владислав Стєшков

Могила Владислава Стєшкова

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У мами захисника не витримало серце

Через декілька днів після поховання захисника біля могили Владислава з'явилась могила його матері - Віталіни Стєшкової.

"Вона дуже тяжко все переносила, брат також. Вони були дуже морально вбиті. Похорони були дуже важкі, дуже важко було і вона буквально ввечері, коли приїхали додому, вночі їй стало погано, відвезли у лікарню, виїздила швидка, серце не витримало", - розповідає староста села Світлана Малишева.

"Вона, як поранена птаха у нього на труні лежала, це був край взагалі, це неймовірне щось було. Багато хто втрачає і на виду у нас, і на очах знайомі й близькі. Але щоб отак прям, там напевно не нитка була, там був канат, який не розірвала смерть", - зазначає односельчанка.

Могила матері воїна Владислава Стєшкова

У Владислава Стєшкова залишилися молодший брат, тато і бабуся. За словами Світлани Малишевої, нині вже четвертий захисник загинув із старостату.

Наразі на передовій перебувають 9 мешканців села.

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