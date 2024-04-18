Український ОПК цього місяця вперше видає 10 САУ "Богдана", у травні й далі - ще більше, - Зеленський. ФОТО
Президент Володимир Зеленський розповів, що частка власного виробництва озброєння України постійно зростає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.
"Щоденний звіт про безпекову ситуацію в Україні. Доповіді про надходження техніки та боєприпасів. Розподіл по бойових та комплектування резервних бригад.
Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Зеленського, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.
"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "калібрів", на Каспій.
МВС доповіло про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками. Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися", - додав президент.
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Доречі питання, а сирський з умєровим що разом живуть? І в них істинна голландська дружба? Ато дивлюсь де не плюнь ті два редиска разом
Чи не він загробив виробництво "богдан", а тепер, як ні в чому не бувало, випригує тут з новиною.
Серед нормальних людей таких звуть гнидами. Гнида і є.
В Украине нет (был в Старокраматорске, образца 88 го года прошлого века станок для расточки стволов.
Отверточная сборка на украинские шасси ставится импортная артилерия
Шутка, это два машиностроительных завода в Краматорске.
СКМЗ и НКМЗ.
На Малышева была центрифуга. Легче стало?
До 14го года в Снежном производились лопатки для авиа турбин. С того года у нас турбины не ремонтируются
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А заодно порахуй на калькуляторі - Грім-2, Вільху, Нептуни, ППО Кільчень та Дніпро і ще купу усілякої зброї яку ти зарив під дорогами.
Стволи мабуть Рейнметал. Це добре.
Если б не ты, кусок хабадского дерьма, ВСУ имели бы и Ольху, и Гром, и Сокол и Богдану и нормальную мобилизацию. Это не говоря про слитый юг, закатаные в асфальт сотни милиардов, сабатаж и предательство, тотальный грабеж Украины и геноцид украинцев.
Тебя ждет пожизненное, и сбежать не получится. А если получится - найдут и в Израиле и в Британии. Век твой будет недолгим.