Український ОПК цього місяця вперше видає 10 САУ "Богдана", у травні й далі - ще більше, - Зеленський. ФОТО

Президент Володимир Зеленський розповів, що частка власного виробництва озброєння України постійно зростає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Щоденний звіт про безпекову ситуацію в Україні. Доповіді про надходження техніки та боєприпасів. Розподіл по бойових та комплектування резервних бригад.



Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", - йдеться в повідомленні.

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Також, за словами Зеленського, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "калібрів", на Каспій.



МВС доповіло про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками. Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися", - додав президент.

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