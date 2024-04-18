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Новини Фото Війна
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Український ОПК цього місяця вперше видає 10 САУ "Богдана", у травні й далі - ще більше, - Зеленський. ФОТО

Президент Володимир Зеленський розповів, що частка власного виробництва озброєння України постійно зростає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Щоденний звіт про безпекову ситуацію в Україні. Доповіді про надходження техніки та боєприпасів. Розподіл по бойових та комплектування резервних бригад.

Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", - йдеться в повідомленні.

Зеленський Володимир

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ знищила майже всю нашу теплову енергетику. Не виключені атаки на українські АЕС, - Зеленський

Також, за словами Зеленського, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

Зеленський Володимир

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "калібрів", на Каспій.

МВС доповіло про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками. Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися", - додав президент.

Читайте також: Путін сподівається на контрнаступ РФ, який можливий через дефіцит зброї в України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810)


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Топ коментарі
+46
Х.гундосий! ВПЕРШЕ видає 10 САУ "Богдана"... Якби , *****, не ти, то було б уже 1000
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18.04.2024 14:20
+28
Вчергове можна подивуватися як в Зеленського морда не тріскається від сорому.
Чи не він загробив виробництво "богдан", а тепер, як ні в чому не бувало, випригує тут з новиною.
Серед нормальних людей таких звуть гнидами. Гнида і є.
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18.04.2024 14:27
+23
Ахаха) досягнення на третьому році війни... (Доречі не факт що це реально, знаючи ******** натуру боНевтіка)...
Доречі питання, а сирський з умєровим що разом живуть? І в них істинна голландська дружба? Ато дивлюсь де не плюнь ті два редиска разом
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18.04.2024 14:23
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Х.гундосий! ВПЕРШЕ видає 10 САУ "Богдана"... Якби , *****, не ти, то було б уже 1000
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18.04.2024 14:20 Відповісти
Дякую!!!!!!!!!!!!
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18.04.2024 14:21 Відповісти
За что? За угробленную с 2019 по 2024 собственную программу перевооружения? "Богдана", "Вильха" и "Нептун" очень наглядно показывают что у нас бы было, если бы не один воровитый недомерок при власти.
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18.04.2024 15:15 Відповісти
1000000000000%
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18.04.2024 15:49 Відповісти
Заслужив, отримай - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

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18.04.2024 15:41 Відповісти
Лучше КАБы изготовляйте, что бы при поступлении Ф16 не было дефицита. Эта тактика отлично показала себя при уничтожении укрепрайонов ВСУ.
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18.04.2024 14:22 Відповісти
Ше б снарядів до цих САУ
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18.04.2024 14:23 Відповісти
Цікаво ще які снаряди до них..на 40 км чи на 400?
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18.04.2024 14:47 Відповісти
40 км - активно - реактивнии - 50км - немало
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18.04.2024 14:59 Відповісти
Там 155 калібр - Україна не виробляє такі - були спроби - асфальт краще сказав гнида.
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18.04.2024 15:43 Відповісти
Та читаа, нібито іспити були й на 400 км..ото б файно було..
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18.04.2024 16:38 Відповісти
Ахаха) досягнення на третьому році війни... (Доречі не факт що це реально, знаючи ******** натуру боНевтіка)...
Доречі питання, а сирський з умєровим що разом живуть? І в них істинна голландська дружба? Ато дивлюсь де не плюнь ті два редиска разом
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18.04.2024 14:23 Відповісти
Без Гогілашвілі не обійщлось...
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18.04.2024 14:28 Відповісти
а вам не здається, що на другому фото він ще й фотограф?)
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18.04.2024 15:12 Відповісти
На першому фото його дядя Андрій насварив і змушує уроки вчити?
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18.04.2024 14:24 Відповісти
Я думав що побачу фото 10 САУ,але побачив лише бубачку перед поділеним як у ***** монітором.
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18.04.2024 14:25 Відповісти
Вчергове можна подивуватися як в Зеленського морда не тріскається від сорому.
Чи не він загробив виробництво "богдан", а тепер, як ні в чому не бувало, випригує тут з новиною.
Серед нормальних людей таких звуть гнидами. Гнида і є.
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18.04.2024 14:27 Відповісти
Копiю звiту вже вiдправили ***.лу на стiл? А? ****** нiкчемнi!
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18.04.2024 14:29 Відповісти
***** и так знает.
В Украине нет (был в Старокраматорске, образца 88 го года прошлого века станок для расточки стволов.
Отверточная сборка на украинские шасси ставится импортная артилерия
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18.04.2024 15:24 Відповісти
Старокраматорськ то де?
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18.04.2024 15:29 Відповісти
Кто бы мог подумать, только не смейтесь. Рядом с Краматорском.
Шутка, это два машиностроительных завода в Краматорске.
СКМЗ и НКМЗ.
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18.04.2024 15:39 Відповісти
Не только там было оборудование для обработки ствола но сейчас это невозможно, сдадут сразу.
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18.04.2024 15:33 Відповісти
Это уже не тайны.
На Малышева была центрифуга. Легче стало?
До 14го года в Снежном производились лопатки для авиа турбин. С того года у нас турбины не ремонтируются
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18.04.2024 15:42 Відповісти
Вообще-то я о стволах. Сейчас много чего кончилось, в одном Харькове этот процесс начался задолго до войны.
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18.04.2024 16:40 Відповісти
В начале войны оборудование вывезли с КМЗ,он сейчас стоит ,в админкорпус ракета прилетела. А на вывезенном оборудовании где то клепают Богданы
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18.04.2024 15:40 Відповісти
Ага, рядом с броневым станом 3000 из Мариуполя
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18.04.2024 15:44 Відповісти
С Марика точно ничего не успели вывезти,а с Краматорска своими глазами видел как вывозили.
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18.04.2024 17:23 Відповісти
Я недоумевал, сколько вагонов "УЗ"было брошено по станциям Дон. ЖД в 14-Ом.
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18.04.2024 18:11 Відповісти
Ви не зовсім у темі. В Україні є одне машинобудівне підприємство, яке змогло налагодити виробництво орудійних стволів різних калібрів і саме це підприємство поставляє їх для "Богдани"!
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18.04.2024 16:38 Відповісти
Воно, мабуть, на Марсі бо в Україні його уже б давно здали і прилетіло би
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18.04.2024 16:46 Відповісти
Абсолютно все предприятия военпрома сасера строились с расчетом на ядерную войну. Так что сдать его можете сдали, да только кацапу легче себя в ухо поцылувать, чем уничтожить подземное производство такого завода
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18.04.2024 17:00 Відповісти
До 1991 в УССР не производились стволы для любого оружия. К примеру, стволы для т-64 делались в рф. Потом стволы делались на обыкновенных машиностроительных заводах, которые занимались и продукцией по своему профилю. Где Вы там таких сказок начитались про Украину.
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18.04.2024 17:19 Відповісти
Нет, в Краматорске и на Малышева точили орудийные стволы. На СКМЗ было оборудование для нефтегазовой промышленности. Только износ был около 200 выстрелов. Сталь для них в Украине не лили
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18.04.2024 18:15 Відповісти
Когда был пакистанский заказ в конце 90- х (т-80) на Малышева стволы не делали . Трубу и с нее ствол делал один украинский завод.
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18.04.2024 19:05 Відповісти
'Обыкновенные ' машзаводы все до одного, в том числе и в Украине времен савка в случае войны переводились на производство продукции военного назначения и соответственно имели законсервированные подземные мощности
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18.04.2024 21:24 Відповісти
Работал на заводе, на оборону и на космос и в н/х. Кроме небольших бомбоубужищ не было никаких подземных сооружений. 18 тысяч на заводе работали. Вы еще про подземные биолаборатории напишите, Трамп Спартц вам фантазий добавляют.
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19.04.2024 15:18 Відповісти
Вони закупляли новітні станки до нападу. Девони зараз - не в курсі
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18.04.2024 16:43 Відповісти
Зараз як видасть, що по ньому 10 ракет прилетить.
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18.04.2024 14:32 Відповісти
Це щось з серії: літаки летять,всіх ********.
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18.04.2024 14:32 Відповісти
боже дивишся на цього зеленого мерзотника і не розумієш де розум тих хто за нього голосував
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18.04.2024 14:34 Відповісти
в опі?
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18.04.2024 14:52 Відповісти
Українці голосували правильно за чесного, принципового, справедивого ЩИРОГО УКРАЇНЦЯ БІЛОБОРОДЬКА. Але мало хто розумів (73%), що під личиною Білобородька пахан цього шобла Бєня Бородач пісунув їм ДЕШЕВУ ЄВРЕЙСЬКУ ПІДРОБКУ- Боневтіка-Янетряпку. Більше того, Бєня замінив навіть голову офісу президента з Богдана, нехай прохіндея, але українця, на "етнічно правильного" Дєрьмака.
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18.04.2024 15:22 Відповісти
..так ідіотів і сьогодні менше не стає....
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18.04.2024 16:11 Відповісти
Команданте Боневтік

https://i.ytimg.com/vi/va-223UV0uE/hqdefault.jpg
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18.04.2024 14:41 Відповісти
Че Боневтік. Зате в ДНР- Че Пушило!
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18.04.2024 18:34 Відповісти
Це з пісні яку виконувала лоліта - «Гондурас в огні»
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18.04.2024 20:47 Відповісти
Цікаво, автомат заряджання доробили, чи досі вручну, макагоном снаряди запихують?
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18.04.2024 14:41 Відповісти
Якщо цікаво то збігай роздивись.
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18.04.2024 15:17 Відповісти
..і до чого тут, у новині про "Богдану", фото тимчасово в.о. президента?
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18.04.2024 14:43 Відповісти
А пару днів стане узурпатором а партія ЗЕ - хунтою.
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18.04.2024 16:15 Відповісти
Хеніально ! Просто хЕНІАЛЬНО ! Що значить, знайти хЄнія на смітнику. Хєнія навантажувати (від слова перезавантажувати) ЛОКШИНИ на вуха, на очі. Що, сучий син з Часовим яром ? Що за відступ ? До Дніпра ? Це такий план безУгллої ? То для чого кожне містечко та село по дорозі перетворювати у ... пустелю ? Чи це план дЄрмака заманити ворога на ... берег Дніпра половити "рибку з пруда" ? Де ефективність "крутих пацанів" з яйцями ? Чим заважали попередники, щоб "круті пацани" яйця свої мили в Дніпрі ? Не вмієш, не хочеш - то йди на .. смітник сцени, звідки прийшов.
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18.04.2024 14:56 Відповісти
це приблизно по середині як і заявляв Вава
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18.04.2024 15:14 Відповісти
Щоб вава міг розігнатись ... для потужного удару рогами в стіну ОПісу. Трясця, й смішно, й грішно дивитись на цього Блазня, який зі штанів виплигує, щоб довести свою аригінальність: з грязи в князи. Так тільки в казках буває.
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18.04.2024 15:19 Відповісти
сучий ******! якби ти не згорнуло всі військові програми в 2019, сьогодні мали б сотні Богдан, Нептуни, Громи... будь ти, ****, навіки проклятий за наше горе
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18.04.2024 14:56 Відповісти
От який молодець. А тепер Вова, візьми калькулятор і помнож - 5 років на 12 місяців і на 10 штук. І розкажи де ці Богдани?
А заодно порахуй на калькуляторі - Грім-2, Вільху, Нептуни, ППО Кільчень та Дніпро і ще купу усілякої зброї яку ти зарив під дорогами.
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18.04.2024 14:59 Відповісти
в назві статті пропущений початок "Незважаючи на дії уряду та особисто мене .." а далі по тексту
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18.04.2024 15:08 Відповісти
Це рівень президента необхідний, щоб озвучити таку інформацію?...
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18.04.2024 15:09 Відповісти
чим би віслюк не тішився, основне, щоб дЄрмак міг виконувати накази з кацапії... пАтужний лідор хронічних ідіотів.
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18.04.2024 15:16 Відповісти
Йому, крім негативу, тре повідомляти і позитивні новини. Тут норм.
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18.04.2024 17:02 Відповісти
Та ти шо? А як порахувати з квітня 2019 до квітня 2024? Та по 10 за місяць? А ні. Тоді маскальским танкам не було бом файних доріг.
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18.04.2024 15:16 Відповісти
Если бы не свернутая ракетная программа - ***** бы вообще не полез в полноценную войну.
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18.04.2024 15:18 Відповісти
Краще б мовчав, на сміх росіянам! За те суддям підняв мінімалку до 236тис.грн.
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18.04.2024 15:26 Відповісти
"Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі - ще більше"," , а снаряди до цих "Богдан" де брать? От блін, послав бог та ще й кинув нам президента.
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18.04.2024 15:30 Відповісти
На 3й рік війни! Браво Воха, "заздрю" твоїй реакції !))))
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18.04.2024 15:40 Відповісти
Це як і міліон дронів, міліард дерев..... - бреше.
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18.04.2024 15:44 Відповісти
саме це вказує на державну зраду "зезедента і "зелених слуг куйла в Україні"
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18.04.2024 15:59 Відповісти
САУ могут сделать, а снаряды к ним нет.
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18.04.2024 16:02 Відповісти
Как знать, как знать ...
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18.04.2024 17:08 Відповісти
і це при тому, що він ще про ріст жирів в маслі не розповідав ))
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18.04.2024 16:28 Відповісти
Така новина вже давно з*являється. З початку 5, потім 7, тепер 10.
Стволи мабуть Рейнметал. Це добре.
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18.04.2024 17:06 Відповісти
Хабадский выкормыш, гундосый и безмозглый, на твоей совести десятки тысяч убитых и покалеченых.
Если б не ты, кусок хабадского дерьма, ВСУ имели бы и Ольху, и Гром, и Сокол и Богдану и нормальную мобилизацию. Это не говоря про слитый юг, закатаные в асфальт сотни милиардов, сабатаж и предательство, тотальный грабеж Украины и геноцид украинцев.
Тебя ждет пожизненное, и сбежать не получится. А если получится - найдут и в Израиле и в Британии. Век твой будет недолгим.
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18.04.2024 17:58 Відповісти
Ішак, він і в Африці ішак. За 5 років це чмо так нічого і не навчилоь.
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18.04.2024 20:20 Відповісти
Якщо це правда то непогано, а якби раніш це робили а не гроші кизили то було по 100 у місяць. Нічого після перемоги кожному буде по заслугах, за назву переможець не сховатися. Я би і попередників притягнув за те що протягом багатьох років з ВСУ виробляли!!
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18.04.2024 20:45 Відповісти
 
 