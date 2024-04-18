Написав понад 60 антиукраїнських статей на замовлення РФ: Зрадника засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ. ФОТО

Агент воєнної розвідки РФ, який проводив підривну антиукраїнську діяльність в інформаційній сфері, отримав 15 років позбавлення волі. Він був очільником громадської організації "російська громада Полтавщини" та ідеологічним прихильником кремлівського режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"На замовлення рашистів він підготував понад 60 антиукраїнських публікацій, з допомогою яких ворог намагався дискредитувати Сили оборони та підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів.

За даними слідства, зрадник підтримував у своїх дописах агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів". - йдеться у повідомленні.

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Так, наприклад, він заперечував ракетні удари загарбників по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та енергооб’єктах Києва.

За свою роботу агент отримав від окупантів майже 250 тис. у гривневому еквіваленті.

На основі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зрадник отримав 15 років ув'язнення.

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