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Написав понад 60 антиукраїнських статей на замовлення РФ: Зрадника засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ. ФОТО

Агент воєнної розвідки РФ, який проводив підривну антиукраїнську діяльність в інформаційній сфері, отримав 15 років позбавлення волі. Він був очільником громадської організації "російська громада Полтавщини" та ідеологічним прихильником кремлівського режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"На замовлення рашистів він підготував понад 60 антиукраїнських публікацій, з допомогою яких ворог намагався дискредитувати Сили оборони та підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів.

За даними слідства, зрадник підтримував у своїх дописах агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів". - йдеться у повідомленні.

Агент воєнної розвідки РФ засуджений до 15 років тюрми

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Так, наприклад, він заперечував ракетні удари загарбників по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та енергооб’єктах Києва.

За свою роботу агент отримав від окупантів майже 250 тис. у гривневому еквіваленті.

На основі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зрадник отримав 15 років ув'язнення.

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Агент воєнної розвідки РФ засуджений до 15 років тюрми
Агент воєнної розвідки РФ засуджений до 15 років тюрми

Автор: 

СБУ (12809) суд (11674) державна зрада (1685) Полтавська область (1105)


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Топ коментарі
+9
яке щастя що не заочно...та й їбальник можна не блюрити
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18.04.2024 16:55
+8
А на чиє замовлення квартал на чолі з нікчемненьким псевдоакточиком робив свої антиукраїнські виступи? Наприклад, порноактриса, термос, ми просто передвінулі граніци...
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18.04.2024 17:00
+6
А чого морду обличчя заховали? Вухо не відрізане, око не вибито, чого ховати? Захист персональних даних? Турбуємось про зрадників?
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18.04.2024 17:01
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яке щастя що не заочно...та й їбальник можна не блюрити
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18.04.2024 16:55 Відповісти
А на чиє замовлення квартал на чолі з нікчемненьким псевдоакточиком робив свої антиукраїнські виступи? Наприклад, порноактриса, термос, ми просто передвінулі граніци...
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18.04.2024 17:00 Відповісти
Зніми свої брудні шкарпетки і запах зникне!
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18.04.2024 17:36 Відповісти
А від тебе - зеленою пліснявою. Ти вже "наржався" чи ще ні?
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18.04.2024 17:37 Відповісти
це не на замовлення, це зачищають наслідки того часу, коли ПОВИННО!! було сидіти 10000,,, єфремових!(, а відбулися одним цапом-відбувайлом), і то-на "15 діб"!(, другого довбойоба, просто у вікно викинули, на цьому, боротьба з ГАНДОНАМИ! тоді закінчилася, Зараз, пожинаємо плоди!,(, і досить вже ***** нести!,(,
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18.04.2024 17:24 Відповісти
А чого морду обличчя заховали? Вухо не відрізане, око не вибито, чого ховати? Захист персональних даних? Турбуємось про зрадників?
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18.04.2024 17:01 Відповісти
Червінського тримають у акваріумі,а уе чмо...
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18.04.2024 17:18 Відповісти
Нащо їх саджати? На обмін.
Ідейність - це хвороба, злочин це неспроможність дати державні інструменти відокремити звичайні написи від дійсного стану речей.

Бо самі загрались з пропагандою і її адекватність.
Тобто всі оманські підписанти взагалі мають довічне?
Ті що мінські угоди робили - пожиттєве?
Якщо за текстову пропаганду на халяву годувати, ну це не виховання - а лише ізоляція. Чи це співмірна тяжкість, наприклад з богуслаєвим чи бакановим.
Виявили, все забрали під нуль і до першого обміну. З помітками про ворожість, і заборону перебування і діяльності в Україні.
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18.04.2024 17:30 Відповісти
Написав 80 статей - сів на 15 років. Скиздив 800 лямів - звалив за бугор по листу з ГУР.
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18.04.2024 17:40 Відповісти
Цей незручний момент, коли журналшлюхи мертведчука/януковича роками несли антиукраїнську пропаганду, зараз є поважними журналістами на тєлємарафоні зєлєнскава.
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18.04.2024 18:06 Відповісти
За держзраду до 15 років позбавлення волі засудили полтавця Віктора Шестакова https://poltava.to/news/76113/ https://poltava.to/news/76113
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18.04.2024 18:49 Відповісти
Мабуть якийсь відставничок?
Із союза ахфіцеров СССР?
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18.04.2024 21:49 Відповісти
 
 