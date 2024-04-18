Посадовицю інституту НААН України викрито на хабарі 21,2 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі заступницю директора одного з інститутів НААН України та двох її посібників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2024 року посадовиця вимагала від голови фермерського господарства 21,2 тис доларів. Цю суму фермер мав сплатити за здійснення розрахунків по минулорічному договору з оброблення 453 га належної інституту землі та можливість укласти договір її оренди на поточний рік.

Заступник директора інституту діяла у змові з двома знайомими, яких залучила для одержання хабара.

Підозрюваних затримали після одержання неправомірної вигоди. За клопотанням прокуратури суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою.

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