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Новини Фото Хабарники
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Посадовицю інституту НААН України викрито на хабарі 21,2 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі заступницю директора одного з інститутів НААН України та двох її посібників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора.

Хабарниця з НААН

За даними слідства, у квітні 2024 року посадовиця вимагала від голови фермерського господарства 21,2 тис доларів. Цю суму фермер мав сплатити за здійснення розрахунків по минулорічному договору з оброблення 453 га належної інституту землі та можливість укласти договір її оренди на поточний рік.

Заступник директора інституту діяла у змові з двома знайомими, яких залучила для одержання хабара.

хабар

Підозрюваних затримали після одержання неправомірної вигоди. За клопотанням прокуратури суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою.

Також читайте: Керівник підрозділу Нацакадемії аграрних наук попався на хабарі 100 тис. грн за відчуження землі, - прокуратура

Автор: 

хабар (4702) НААН (45)


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Топ коментарі
+3
Невже посадовицю посадять? )))
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18.04.2024 17:20
+1
"Немного текст по-дибильному написан". Так хабар чи оплата за минулий рік за договором оренди?
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18.04.2024 17:27
+1
А зверху пишуть що Україні цьогоріч треба буде 40млрд юсд бюджетної підтримки !!!
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18.04.2024 17:32
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Невже посадовицю посадять? )))
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18.04.2024 17:20 Відповісти
Посадовицю посадити?!
Та ви на святе замахнулись!
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18.04.2024 19:17 Відповісти
"Немного текст по-дибильному написан". Так хабар чи оплата за минулий рік за договором оренди?
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18.04.2024 17:27 Відповісти
А зверху пишуть що Україні цьогоріч треба буде 40млрд юсд бюджетної підтримки !!!
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18.04.2024 17:32 Відповісти
Перетік матерії ... так би мовити.
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18.04.2024 17:49 Відповісти
Ох ці правоохоронці, доколупались до успішної бізнес-вумен
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18.04.2024 17:43 Відповісти
Килимок доляровий - губа не дура.

Хех, коли вже з тою НАНУ розберуться - потрібна вона, не потрібна ??
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18.04.2024 17:46 Відповісти
Завжди затримують замів-майже ніколи "Святих Янголів Деректорів"
Цікаве явище,може вченні з НАНУ розберуться ?
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18.04.2024 19:01 Відповісти
Це явище давно працює ще з совка,так як *голови* змінюються,а зами сидять роками і все знають і головне вміють (*шия яка крутить головою*),тому що нова *голова* не зможе притягнути всіх своїх замів *які ні в зуб ногою* в тій сфері,хто ж буде працювати.
P.S. Я не з НАНУ ,але колись за *царя гороха* був замом.
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18.04.2024 21:03 Відповісти
А нє для таво мама квєтачку растіла і нє для таво ана акадємії канчала, шоб жить на адну зарплату !!!
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18.04.2024 19:20 Відповісти
Наука вона така... Або бозони , або гектари у користуванні...
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18.04.2024 20:10 Відповісти
 
 