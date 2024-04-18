Посадовицю інституту НААН України викрито на хабарі 21,2 тис. дол., - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі заступницю директора одного з інститутів НААН України та двох її посібників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора.
За даними слідства, у квітні 2024 року посадовиця вимагала від голови фермерського господарства 21,2 тис доларів. Цю суму фермер мав сплатити за здійснення розрахунків по минулорічному договору з оброблення 453 га належної інституту землі та можливість укласти договір її оренди на поточний рік.
Заступник директора інституту діяла у змові з двома знайомими, яких залучила для одержання хабара.
Підозрюваних затримали після одержання неправомірної вигоди. За клопотанням прокуратури суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою.
Топ коментарі
+3 izzabaru
показати весь коментар18.04.2024 17:20
+1 Raccoonenko
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+1 Vladimir Znamerovsky
показати весь коментар18.04.2024 17:32
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Хех, коли вже з тою НАНУ розберуться - потрібна вона, не потрібна ??
Цікаве явище,може вченні з НАНУ розберуться ?
P.S. Я не з НАНУ ,але колись за *царя гороха* був замом.