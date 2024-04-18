Рашисти вдарили по селу Сороківка на Харківщині. Пошкоджено магазин, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували село Сороківка Харківського району, внаслідок чого поранення дістав чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 12:20 окупанти завдали удару по селу, внаслідок чого було пошкоджено будівлю магазину.

Поранення дістав 45-річний цивільний чоловік.

"За попередніми даними, ворог застосував ракету С-300, що була запущена з території бєлгородської області рф", - йдеться в повідомленні.

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