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Україна отримала від міжнародних партнерів техніку для розчищення завалів. ФОТОрепортаж

Японія, ЄС та UNDP передали Україні обладнання для управління відходами руйнувань та побутовими відходами. Його отримають громади Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"ПРООН в Україні за фінансування Європейського Союзу (ЄС) та Уряду Японії оголосила передачу обладнання для управління відходами 19 громадам України. Громади Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини отримають 52 сміттєвози та 63 одиниці важкої техніки для розчищення завалів - самоскиди, гусеничні та колісні екскаватори, а також два типи навантажувачів", - йдеться в повідомленні.

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Техніка для розбору завалів

Обладнання буде розподілено таким чином:

  • 35 сміттєвозів та 4 одиниці важкої техніки за спільного фінансування ЄС та Уряду Японії для 12 громад Київської та Чернігівської областей;
  • 17 сміттєвозів, 4 самоскиди та 8 одиниць техніки для управління відходами руйнувань за підтримки Уряду Японії для Чернігова та 5 громад області;
  • 41 одиницю важкої техніки за фінансування Уряду Японії для Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, яка працюватиме в декількох громадах області;
  • комплекти обладнання за підтримки ЄС для переробки відходів руйнації, зокрема машини для сортування та дроблення, для Бучанської, Чернігівської та Миколаївської громади;
  • 28 тисяч сміттєвих контейнерів та обладнання для переробки твердих побутових відходів для Київської та Чернігівської областей, за фінансування ЄС та Уряду Японії.

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Техніка для розбору завалів
Техніка для розбору завалів

Автор: 

допомога (8341) Японія (1202) Євросоюз (13399) обладнання (154) ПРООН (49)


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Топ коментарі
+2
Будем чистить завали від іноземних партнерів?
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18.04.2024 18:21
+2
а нахрена ці міжнародні партнери нам завали наробили??? редактор - геній заголовків!
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18.04.2024 18:22
+2
Заголовок краще зробити так:

Україна отримала від міжнародних партнерів техніку для розчищення завалів . ФОТОрепортаж
Бо в існуючому вигляді "Україна отримала техніку для розчищення завалів від міжнародних партнерів" це сприймається як завали від міжнародних партнерів )))
PS. Рахунок за консультацію надішлю на мейл )))
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18.04.2024 18:25
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Будем чистить завали від іноземних партнерів?
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18.04.2024 18:21 Відповісти
а нахрена ці міжнародні партнери нам завали наробили??? редактор - геній заголовків!
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18.04.2024 18:22 Відповісти
А на першому фото команда сміттярів ?
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18.04.2024 20:28 Відповісти
А навіщо розчищати завали від міжнародних партнерів ?
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18.04.2024 18:24 Відповісти
Заголовок краще зробити так:

Україна отримала від міжнародних партнерів техніку для розчищення завалів . ФОТОрепортаж
Бо в існуючому вигляді "Україна отримала техніку для розчищення завалів від міжнародних партнерів" це сприймається як завали від міжнародних партнерів )))
PS. Рахунок за консультацію надішлю на мейл )))
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18.04.2024 18:25 Відповісти
Мабуть спочатку пишуть статтю на язикіе, а потім через гугл перекладають на українську мову
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18.04.2024 19:00 Відповісти
Чекайте нову техніку на дорогах "великого крадівництва"! (окрім сміттєвозів, звісно)
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18.04.2024 18:26 Відповісти
Тепер ГУТ
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18.04.2024 18:27 Відповісти
Це в дусі західних партнерів: замість ракет-техніка длярозгрібання завалів. Ізраїлютаку допомогу замість ракет не запропонували )
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18.04.2024 19:21 Відповісти
Це подібно до того як хворому пацієнту привезти не ліки а гарну лопату, щоб копати могилу. Теж поміч.
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19.04.2024 13:49 Відповісти
 
 