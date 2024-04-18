Україна отримала від міжнародних партнерів техніку для розчищення завалів . ФОТОрепортаж

Японія, ЄС та UNDP передали Україні обладнання для управління відходами руйнувань та побутовими відходами. Його отримають громади Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"ПРООН в Україні за фінансування Європейського Союзу (ЄС) та Уряду Японії оголосила передачу обладнання для управління відходами 19 громадам України. Громади Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини отримають 52 сміттєвози та 63 одиниці важкої техніки для розчищення завалів - самоскиди, гусеничні та колісні екскаватори, а також два типи навантажувачів", - йдеться в повідомленні.

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Обладнання буде розподілено таким чином:

35 сміттєвозів та 4 одиниці важкої техніки за спільного фінансування ЄС та Уряду Японії для 12 громад Київської та Чернігівської областей;

17 сміттєвозів, 4 самоскиди та 8 одиниць техніки для управління відходами руйнувань за підтримки Уряду Японії для Чернігова та 5 громад області;

41 одиницю важкої техніки за фінансування Уряду Японії для Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, яка працюватиме в декількох громадах області;

комплекти обладнання за підтримки ЄС для переробки відходів руйнації, зокрема машини для сортування та дроблення, для Бучанської, Чернігівської та Миколаївської громади;

28 тисяч сміттєвих контейнерів та обладнання для переробки твердих побутових відходів для Київської та Чернігівської областей, за фінансування ЄС та Уряду Японії.

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