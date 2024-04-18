10 разів окупанти вдарили по Нікопольщині безпілотниками й тричі обстріляли з артилерії: пошкоджено будинки, інфраструктурний об’єкт, агрофірму та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня росіяни атакували БПЛА та з артилерії Нікопольський район у Дніпропетровській області, зокрема Нікополь та три громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Гучним був день не тільки для Дніпровського району. Потерпала й Нікопольщина – райцентр, Покровська сільська, Марганецька, Мирівська громади.



Загалом російська армія тричі обстріляла район з артилерії. І ще 10 разів вдарила БпЛА різних типів.



Пошкоджені інфраструктурний об’єкт й агрофірма. Понівечені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, 2 гаражі, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, загиблих і постраждалих немає.





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