10 разів окупанти вдарили по Нікопольщині безпілотниками й тричі обстріляли з артилерії: пошкоджено будинки, інфраструктурний об’єкт, агрофірму та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня росіяни атакували БПЛА та з артилерії Нікопольський район у Дніпропетровській області, зокрема Нікополь та три громади.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Гучним був день не тільки для Дніпровського району. Потерпала й Нікопольщина – райцентр, Покровська сільська, Марганецька, Мирівська громади.
Загалом російська армія тричі обстріляла район з артилерії. І ще 10 разів вдарила БпЛА різних типів.
Пошкоджені інфраструктурний об’єкт й агрофірма. Понівечені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, 2 гаражі, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загиблих і постраждалих немає.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цеглина до цеглини, дошка до дошці.
Недосипали.
Недоїдали.
Строїли, надіялись, раділи, планували жити.
І тут прийшов «руцький мір».
Прокляті москалі тепер навіки.