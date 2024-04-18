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Новини Фото Агресія Росії проти України
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10 разів окупанти вдарили по Нікопольщині безпілотниками й тричі обстріляли з артилерії: пошкоджено будинки, інфраструктурний об’єкт, агрофірму та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня росіяни атакували БПЛА та з артилерії Нікопольський район у Дніпропетровській області, зокрема Нікополь та три громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Гучним був день не тільки для Дніпровського району. Потерпала й Нікопольщина – райцентр, Покровська сільська, Марганецька, Мирівська громади.

Загалом російська армія тричі обстріляла район з артилерії. І ще 10 разів вдарила БпЛА різних типів.

Пошкоджені інфраструктурний об’єкт й агрофірма. Понівечені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, 2 гаражі, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: На Дніпропетровщині загасили дві пожежі після обстрілу РФ. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини

Як зазначається, загиблих і постраждалих немає.

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

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Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Також дивіться: Протягом дня росіяни 4 рази били по Нікопольщині артилерією і 13 разів атакували БпЛА. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


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Цеглина до цеглини, дошка до дошці.
Недосипали.
Недоїдали.
Строїли, надіялись, раділи, планували жити.
І тут прийшов «руцький мір».
Прокляті москалі тепер навіки.
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18.04.2024 19:18 Відповісти
 
 