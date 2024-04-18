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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Понад 20 снарядів випустили окупанти по селу Львове на Херсонщині: пошкоджено школу, загорівся будинок. ФОТОрепортаж

Росіяни 18 квітня обстріляли село Львове у Херсонській області, постраждалих немає

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень російська армія обстріляла Львове Тягинської громади.

По населеному пункту окупанти випустили понад 20 снарядів. Внаслідок цього пошкоджено приміщення школи. Також загорівся приватний будинок.

На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині, один чоловік зазнав поранень, - ОВА

Наслідки обстрілу с. Львове
Наслідки обстрілу с. Львове
Наслідки обстрілу с. Львове

Автор: 

обстріл (28435) Херсонська область (5744)


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уже до Львова арта дістає
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18.04.2024 19:56 Відповісти
Москва - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !
показати весь коментар
18.04.2024 20:01 Відповісти
 
 