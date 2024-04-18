Понад 20 снарядів випустили окупанти по селу Львове на Херсонщині: пошкоджено школу, загорівся будинок. ФОТОрепортаж

Росіяни 18 квітня обстріляли село Львове у Херсонській області, постраждалих немає

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень російська армія обстріляла Львове Тягинської громади.



По населеному пункту окупанти випустили понад 20 снарядів. Внаслідок цього пошкоджено приміщення школи. Також загорівся приватний будинок.

На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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