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Новини Фото Війна
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Окупанти гатили по Нікопольщині, над Новомосковським районом знищено ворожу ракету. ФОТО

Напередодні ввечері війська РФ вдарили дроном невстановленого типу по Зеленодольській громаді Криворізького району на Дніпропетровщині. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі окупанти атакували Нікопольщину. Вгатили з важкої артилерії й БпЛА по Нікополю. Артобстріл пережила й Марганецька громада. Наслідки з'ясовуються. Люди не постраждали.

"Вранці підрозділ ПвК "Схід" знищив над Новомосковським районом ворожу ракету. Через падіння уламків зайнялася господарська споруда. Вогонь вже приборкали. Пошкоджені також приватний будинок і два авто", - зазначає Лисак.

Загиблих та постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни здійснили два десятки атак по Нікопольщині: дроном вдарили по автомобілю рятувальників, пошкоджено гімназію, комунальне підприємство, енергетичне обладнання, ЛЕП. ФОТОрепортаж

Ще одну ворожу ціль, як зазначається, засоби ППО знищили над Криворізьким районом вночі. Приземлили розвідувальний дрон.

наслідки обстрілів дніпропетровщини
наслідки обстрілів дніпропетровщини
наслідки обстрілів дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3721)


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20.04.2024 08:30 Відповісти
 
 