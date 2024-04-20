Доба на Донеччині: 4 людини поранено, росіяни обстріляли 6 населених пунктів, 4 ракети випустили по Мирнограду. ФОТОрепортаж

Протягом 19 квітня Донецька область витримала 1560 обстрілів. Ворог бив з авіації, РСЗВ, артилерії. Уночі на 20 квітня окупанти атакували ракетами Мирноград.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, армія РФ накрила вогнем 6 населених пунктів: міста Дружківка,Красногорівка, Українськ, селище Нью-Йорк, села Галицинівка, Предтечине.

Пошкоджено 31 цивільний об’єкт – 28 житлових будинків, автомобіль, газопровід, лінію електропередач.

Також дивіться: Доба на Донеччині: ворог завдав понад 2000 ударів по 10 населених пунктах, 4 людини загинули. ФОТОрепортаж

"Авіаудар протирадіолокаційною ракетою "Х-31П" окупанти завдали по Українську – поранили людину, пошкодили 7 багатоквартирних будинків.

На Дружківку російські війська скинули керовану авіабомбу "УМПБ Д-30 СМ". Зазнала поранень цивільна особа. Пошкоджено 16 приватних осель і автомобіль, перебито комунікації.

Ще двох жителів травмовано внаслідок артилерійських обстрілів – в Красногорівці та Нью-Йорку. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки.

Галицинівку ворог обстріляв з РСЗВ "Ураган", пошкодив три будинки", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Зеленський відвідав медичну роту 95-ї ОДШБр на Донеччині: Вручив ордени та нагородив медиків. ВIДЕО





Крім того, у ніч на 20 квітня, о 2:00, Росія спрямувала чотири ракети на Мирноград. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, підприємство, адмінбудівля, котельня. Інформації про постраждалих не надходило.

Також читайте: Зеленський на Донеччині провів нараду щодо безпекової ситуації та оглянув будівництво фортифікацій





Також повідомляється, що за допомогою поліції евакуйовано ще 139 людей, з них 21 дитину. З початку обов’язкової евакуації – 156 928 осіб, серед них 18 479 – діти, 6 452 - люди з інвалідністю.





Також читайте: Рашисти вранці обстріляли Очеретине на Донеччині: Влучили у будинок та вбили чоловіка





