Воїнам 409 батальйону передали 100 FPV-дронів "Мольфар", 10 Мавіків, пересувну авторемонтну майстерню і 2 квадроцикли
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко відгукнувся на запит новопризначеного командира 409-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ ЗСУ та передав батальйону 100 FPV-дронів "Мольфар", 10 Мавіків, пересувну авторемонтну майстерню, прально-душовий комплекс і 2 квадроцикли.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
Як зазначається, офіцер ЗСУ, колишній морпіх, снайпер, координатор ГО "Res_Publica. Брати по зброї" Андрій Підлісний воює проти російських окупантів з 2014 року. Нещодавно Андрій був призначений командиром 409-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ ЗСУ. Після призначення він надіслав запит щодо атеріально-технічного забезпечення, ремонту техніки та побутових умови для особового складу, на який відгукнувся лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко.
"Насамперед хочу привітати нашого Андрія Підлісного з новою посадою - командир 409-го батальйону. І хочу привітати 409-й батальйон з новим командиром - Андрієм Підлісним. Наш "Підлий" вже 10 років у війську. А бойового досвіду вистачить ще на десять комбатів. Кілька днів тому Підлісний зателефонував і повідомив про нове призначення, і я вважаю його абсолютно заслуженим. Але він додав: "Петре Олексійовичу, ви ж розумієте: новий батальйон - нові запити") І скинув цілий перелік того, що потрібно", - розповідає Порошенко.
Цього разу у батальйон привезли 100 FPV-дронів "Мольфар", 10 Мавіків, пересувну авторемонтну майстерню на базі вантажівки DAF Layland, прально-душовий комплекс і 2 квадроцикли – їх застосовують для доставки БК чи евакуації поранених із поля бою.
Комбат Підлісний розповідає, що ремонт техніки це потреба номер один.
"Техніка, яка була нам передана, не нова. Відповідно потребує постійного ремонту, обслуговування. Хлопці вже подивились майстерню, сказали, що якісна. В першу чергу вона мобільна. Мобільність грає дуже велику роль. Тим більше, що DAF сам по собі дуже прохідний, відповідно є можливість заїхати у важко прохідну ділянку і здійснити ремонт безпосередньо ні місці. Це грає величезну роль", - говорить військовий.
З такою модифікацією FPV-дронів, як привезли у батальйон, Підлісний вже знайомий. Каже - машинки хороші, а головне, вже оснащені платами ініціації.
"Це хороша комплектація. Хлопці мої ними працювали ще в попередньому батальйоні. Там сама по собі хороша збірка цього дрону, ще й є плата ініціації. Хлопцям не потрібно наражати себе на небезпеку, робити якийсь хендмейд", - пояснює Андрій Підлісний. Обіцяє найближчим часом протестувати і квадроцикли - каже, є такі ділянки, де іншою технікою не пройдеш, хіба ще на БТР: "От якраз і спробуємо їх в ділі".
Комбат Підлісний переконаний: підтримка армії потрібна не на словах, а конкретними діями.
"Коли отримуєш і бачиш, що це працює на батальйон. Це все потрібно для того, щоб хлопці трохи відпочили. Відремонтували техніку, яку потрібно. Тренувались, поки є час. І готувались до виконання бойових завдань".
"Ми зі "Справою Громад" раді, що маємо змогу долучитись до підсилення боєздатності ще одного підрозділу Сухопутних військ. А "Брати по Зброї" відтепер мають ще одного комбата у своїх лавах. Пишаємося тобою, Андрію! Другу партію привеземо незабаром", - написав Порошенко у соцмережах.
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Всей семьей.
але чому мені так погано ...? Коли ця зелена болотна 🤡 ніч... скінчиться ?!
Минулого місяця, після одного із засідань, депутатка Василевська-Смаглюк https://glavcom.ua/news/skandal-u-radi-okhorontsi-poroshenka-shtovkhali-narodnu-deputatku-jaka-stavila-jomu-nezruchni-pitannja-992003.html?fbclid=IwAR0A8bwwNzReAW86su-KsNw988-C_kPv6hDNBx2c9itKvEUBHKfCaSnTF44 повідомила про конфлікт із Порошенком. Це сталося після оголошення перерви у засіданні Верховної Ради, під час якої нардепка запитала, чому не відбувається голосування за важливі законопроєкти. Вона заявляла, що Порошенко на її зауваження порадив їй знизити тон, і сказав, що «від неї смердить». Згодом, коли вона включила камеру і попросила повторити, Порошенко порекомендував їй звернутися до лікаря, а його охорона грубо відштовхнула жінку.
Як стало відомо, після цього інциденту Ольга Василевська-Смаглюк подала заяву з вимогою відсторонити Петра Порошенка від п'яти пленарних засідань. Але таку вимогу не підтримала більшість народних депутатів.
Комітет який на половину складається з депутатів від ЄС та ОПЗЖ, не підтримав мою заяву, не набралося достатньої кількості голосів. Тому що Євросолідарність та екс-Партія регіонів - це брати-близнюки нерозлучники, які діють разом всюди і завжди», - https://t.me/vasylevska96/3117?fbclid=IwAR0INZogsWfQ-kcJSCC4B8ZxfEiQ15qj522rvdm60RUA8wusHdmcL_7GEfo йдеться у дописі Ольги Василевської-Смаглюк. За її словами, «Петро Олексійович не є лікарем за освітою», тож нардепка вважає таку поведінку «ганебною і такою, що нівелює його пожиттєвий статус Президента України».
Водночас Ірина Геращенко у своєму дописі дякує «адекватним депутатам», які не підтримали заяву Ольги Василевської-Смаглюк і наводить свою версію подій.
«Пані слуга виклала відео, де вона бігає за Порошенком кулуарами і повторює «жмурукуобнімаю», хоч авторів цих так званих плівок товаришів Деркача і Дубінського зараз звинувачують в держзраді. Передісторія ж була наступна. Лідери фракцій зійшлися на погоджувальну, де обговорювали необхідність дотримувати регламенту, повернути годину запитань до уряду, викликати премʼєра на закон про мобілізацію й припинити перешкоджати діяльності нардепів, зокрема міжпарламентській дипломатії. Й тут до зали увірвалися слуги, які почали справжню істерику. Смаглюк стверджує, що ПП вийшовши з погоджувальної, порадив їй лікаря, й це образа, бо «Порошенко не лікар, а кондитер», - йдеться у дописі Ірини Геращенко. За словами Геращенко, всі представники «Слуги народу» голосували за відсторонення Петра Порошенка, але таке рішення врешті-решт не було прийнято в регламентному комітеті.