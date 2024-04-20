Воїнам 409 батальйону передали 100 FPV-дронів "Мольфар", 10 Мавіків, пересувну авторемонтну майстерню і 2 квадроцикли

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко відгукнувся на запит новопризначеного командира 409-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ ЗСУ та передав батальйону 100 FPV-дронів "Мольфар", 10 Мавіків, пересувну авторемонтну майстерню, прально-душовий комплекс і 2 квадроцикли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Як зазначається, офіцер ЗСУ, колишній морпіх, снайпер, координатор ГО "Res_Publica. Брати по зброї" Андрій Підлісний воює проти російських окупантів з 2014 року. Нещодавно Андрій був призначений командиром 409-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ ЗСУ. Після призначення він надіслав запит щодо атеріально-технічного забезпечення, ремонту техніки та побутових умови для особового складу, на який відгукнувся лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко.

"Насамперед хочу привітати нашого Андрія Підлісного з новою посадою - командир 409-го батальйону. І хочу привітати 409-й батальйон з новим командиром - Андрієм Підлісним. Наш "Підлий" вже 10 років у війську. А бойового досвіду вистачить ще на десять комбатів. Кілька днів тому Підлісний зателефонував і повідомив про нове призначення, і я вважаю його абсолютно заслуженим. Але він додав: "Петре Олексійовичу, ви ж розумієте: новий батальйон - нові запити") І скинув цілий перелік того, що потрібно", - розповідає Порошенко.

Цього разу у батальйон привезли 100 FPV-дронів "Мольфар", 10 Мавіків, пересувну авторемонтну майстерню на базі вантажівки DAF Layland, прально-душовий комплекс і 2 квадроцикли – їх застосовують для доставки БК чи евакуації поранених із поля бою.

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Комбат Підлісний розповідає, що ремонт техніки це потреба номер один.

"Техніка, яка була нам передана, не нова. Відповідно потребує постійного ремонту, обслуговування. Хлопці вже подивились майстерню, сказали, що якісна. В першу чергу вона мобільна. Мобільність грає дуже велику роль. Тим більше, що DAF сам по собі дуже прохідний, відповідно є можливість заїхати у важко прохідну ділянку і здійснити ремонт безпосередньо ні місці. Це грає величезну роль", - говорить військовий.

З такою модифікацією FPV-дронів, як привезли у батальйон, Підлісний вже знайомий. Каже - машинки хороші, а головне, вже оснащені платами ініціації.

"Це хороша комплектація. Хлопці мої ними працювали ще в попередньому батальйоні. Там сама по собі хороша збірка цього дрону, ще й є плата ініціації. Хлопцям не потрібно наражати себе на небезпеку, робити якийсь хендмейд", - пояснює Андрій Підлісний. Обіцяє найближчим часом протестувати і квадроцикли - каже, є такі ділянки, де іншою технікою не пройдеш, хіба ще на БТР: "От якраз і спробуємо їх в ділі".

Комбат Підлісний переконаний: підтримка армії потрібна не на словах, а конкретними діями.

"Коли отримуєш і бачиш, що це працює на батальйон. Це все потрібно для того, щоб хлопці трохи відпочили. Відремонтували техніку, яку потрібно. Тренувались, поки є час. І готувались до виконання бойових завдань".

"Ми зі "Справою Громад" раді, що маємо змогу долучитись до підсилення боєздатності ще одного підрозділу Сухопутних військ. А "Брати по Зброї" відтепер мають ще одного комбата у своїх лавах. Пишаємося тобою, Андрію! Другу партію привеземо незабаром", - написав Порошенко у соцмережах.