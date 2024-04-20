Наслідки ворожих ударів по Вовчанську: двоє загиблих, є поранені, зруйновано під’їзд багатоповерхівки. ФОТО
Окупанти обстріляли цивільне населення Вовчанська на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні близько 8 ранку російські війська влучили в приватний будинок у Вовчанську - від міно-вибухових травм загинув 83-річний чоловік.
Також внаслідок влучання по іншому приватному домоволодінню на місці загинув 50-річний цивільний.
"Під прицілом російських військ була і звичайна 9-поверхівка. Зруйновано третій підʼїзд будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох людей деблокували з квартири. Постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували, стан — середній. Також травм зазнав 44-річний чоловік. Противник використовував боєприпаси УМПБ Д-30", - інформує Синєгубов.
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