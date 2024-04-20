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Наслідки ворожих ударів по Вовчанську: двоє загиблих, є поранені, зруйновано під’їзд багатоповерхівки. ФОТО

Окупанти обстріляли цивільне населення Вовчанська на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні близько 8 ранку російські війська влучили в приватний будинок у Вовчанську - від міно-вибухових травм загинув 83-річний чоловік.

Також внаслідок влучання по іншому приватному домоволодінню на місці загинув 50-річний цивільний.

"Під прицілом російських військ була і звичайна 9-поверхівка. Зруйновано третій підʼїзд будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох людей деблокували з квартири. Постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували, стан — середній. Також травм зазнав 44-річний чоловік. Противник використовував боєприпаси УМПБ Д-30", - інформує Синєгубов.

Також читайте: Рашисти обстріляли Вовчанськ, є загиблий та поранена. ФОТО

вовчанськ
вовчанськ
вовчанськ

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обстріл (28472) жертви (1793) Вовчанськ (416)


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Вартість одного «шахеда» варіюється від 20 до 50 тисяч доларів - отже, на них було витрачено мінімум 720 тисяч доларів. Запуск п'яти гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал» міг коштувати росії 50 млн доларів. Одна ракета Х-101 коштує 13 млн, тобто загальна вартість випущених ракет - 1,17 млрд доларів (мінімум 90 ракет). за 1 день. 29 груд. 2023 р.

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1 170 000 000 / 8977.55 = 130 325 новых домов для орков
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20.04.2024 14:36 Відповісти
Та ні,нормального будинку не буде за 9000.А за 50 000 буде.Все одно за ці гроші дуже багато можна було б зробити.Але вата була б нещасна,бо нікого не вбивають і нічого не руйнують.І здихати довелось би довго від алкоголю і т.п.А так,раз і все
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20.04.2024 14:44 Відповісти
Орки, выступайте с лозунгом *Новый дом* вместо ракет, чтобы в качестве хотя бы перерывчика царь построил холопам новые дома взамен утопленных коррупционными губернаторами, назначенными царем
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20.04.2024 14:44 Відповісти
Будиночок в одну кімнату у них від 2,5 млн ₽
Це ще без землі
Лямов в 10 обійдеться хибарка...
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20.04.2024 15:35 Відповісти
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20.04.2024 15:53 Відповісти
 
 