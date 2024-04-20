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Новини Фото Війна
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Наслідки удару РФ по приватному сектору в Одесі: 8 осіб дістали поранення, зокрема двоє дітей, пошкоджено щонайменше 20 будинків. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали удару по приватному сектору Одеси, внаслідок чого поранення дістали 8 осіб, постраждали також двоє дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати. Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено. Медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

В Офісі Генпрокурора згодом заявили, що близько 16:30 окупанти здійснили ракетний удар по Одесі.

"Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 місцевих жителів, серед яких двоє дітей – 2021 та 2020 року народження. Постраждалим надається медична допомога. Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків", - зазначили там.

Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі
Ракетний удар по Одесі

Також читайте: Зранку війська РФ ударили балістикою по Одесі, уражено інфраструктурний об’єкт, - Сили оборони

Обстріл Одеси 20 квітня 2024
Обстріл Одеси 20 квітня 2024
Обстріл Одеси 20 квітня 2024
Обстріл Одеси 20 квітня 2024
Обстріл Одеси 20 квітня 2024

Автор: 

обстріл (28472) Одеса (5458)


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Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

20.‎04.‎2024 786 доба війни

Дев'ятнадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...

Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов.
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20.04.2024 18:11 Відповісти
 
 