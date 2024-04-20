Наслідки удару РФ по приватному сектору в Одесі: 8 осіб дістали поранення, зокрема двоє дітей, пошкоджено щонайменше 20 будинків. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали удару по приватному сектору Одеси, внаслідок чого поранення дістали 8 осіб, постраждали також двоє дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати. Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено. Медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

В Офісі Генпрокурора згодом заявили, що близько 16:30 окупанти здійснили ракетний удар по Одесі.

"Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 місцевих жителів, серед яких двоє дітей – 2021 та 2020 року народження. Постраждалим надається медична допомога. Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків", - зазначили там.

















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