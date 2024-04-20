Наслідки удару РФ по приватному сектору в Одесі: 8 осіб дістали поранення, зокрема двоє дітей, пошкоджено щонайменше 20 будинків. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали удару по приватному сектору Одеси, внаслідок чого поранення дістали 8 осіб, постраждали також двоє дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати. Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено. Медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
В Офісі Генпрокурора згодом заявили, що близько 16:30 окупанти здійснили ракетний удар по Одесі.
"Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 місцевих жителів, серед яких двоє дітей – 2021 та 2020 року народження. Постраждалим надається медична допомога. Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків", - зазначили там.
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Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
20.04.2024 786 доба війни
Дев'ятнадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...
Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов.