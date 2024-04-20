Протягом дня РФ атакувала Нікопольщину дронами та артилерією: Пошкоджено будинки і комунальне підприємство. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та артилерією. Пошкоджено будинки та комунальне підприємство.

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Била по району й ударними дронам різних модифікацій. Від ворожих атак здригалися Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська сільська громади.



Пошкоджені 5 приватних будинків й стільки ж господарських споруд. Понівечене комунальне підприємство. Зачепило автобусну зупинку та лінії електропередач. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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