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Протягом дня РФ атакувала Нікопольщину дронами та артилерією: Пошкоджено будинки і комунальне підприємство. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та артилерією. Пошкоджено будинки та комунальне підприємство.

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Била по району й ударними дронам різних модифікацій. Від ворожих атак здригалися Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська сільська громади.

Пошкоджені 5 приватних будинків й стільки ж господарських споруд. Понівечене комунальне підприємство. Зачепило автобусну зупинку та лінії електропередач. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Унаслідок обстрілу росіянами Дніпровського району Дніпропетровської області загинув чоловік

Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини
Обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3721)


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