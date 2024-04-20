Спікер Джонсон зустрівся з одеситом Сергієм Гайдаржи, дружина і 4-місячний син якого загинули від обстрілу РФ. ФОТО

Спікер палати представників США Майк Джонсон зустрівся з Сергієм Гайдаржи, дружина і дитина якого загинули від російського удару по Одесі 2 березня.

Про це повідомила у фейсбуці народний депутат Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже правильний крок. З трагічною передісторією.

Молодий одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російських атак, потрапив на зустріч зі спікером Конгресу Джонсоном. Той вирізняється консерватизмом і набожністю. Дружина Сергія, яка загинула разом з крихітним сином, була донькою пастора.

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Впевнена, що свідчення жертв російської агресії, священників, які розкажуть про зруйновані храми, батьків, що втратили дітей - саме та емоційні важка правда, яку ми маємо доносити світу. Конгресмени повинні бачити і чути трагедії конкретних людей, кожен день зволікання зі зброєю проти зла - це посилення зла, це нові жертви, вбиті українські жінки і діти….

Народна дипломатія, яка потрібна сьогодні, аби Україна отримала допомогу. Павло Унгурян, дякую, що організував цю зустріч.

Слідкуємо сьогодні за важливими і такими довгоочікуваними новинами з США", - написала Геращенко.

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Як повідомлялося, у ніч з 1 на 2 березня Росія атакувала Одесу дронами. Внаслідок удару РФ по багатоповерхівці загинули 12 людей, із них 5 - діти. Серед загиблих - Анна Гайдаржи та її 4-місячний син Тимофій.