Спікер Джонсон зустрівся з одеситом Сергієм Гайдаржи, дружина і 4-місячний син якого загинули від обстрілу РФ. ФОТО
Спікер палати представників США Майк Джонсон зустрівся з Сергієм Гайдаржи, дружина і дитина якого загинули від російського удару по Одесі 2 березня.
Про це повідомила у фейсбуці народний депутат Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже правильний крок. З трагічною передісторією.
Молодий одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російських атак, потрапив на зустріч зі спікером Конгресу Джонсоном. Той вирізняється консерватизмом і набожністю. Дружина Сергія, яка загинула разом з крихітним сином, була донькою пастора.
Впевнена, що свідчення жертв російської агресії, священників, які розкажуть про зруйновані храми, батьків, що втратили дітей - саме та емоційні важка правда, яку ми маємо доносити світу. Конгресмени повинні бачити і чути трагедії конкретних людей, кожен день зволікання зі зброєю проти зла - це посилення зла, це нові жертви, вбиті українські жінки і діти….
Народна дипломатія, яка потрібна сьогодні, аби Україна отримала допомогу. Павло Унгурян, дякую, що організував цю зустріч.
Слідкуємо сьогодні за важливими і такими довгоочікуваними новинами з США", - написала Геращенко.
Як повідомлялося, у ніч з 1 на 2 березня Росія атакувала Одесу дронами. Внаслідок удару РФ по багатоповерхівці загинули 12 людей, із них 5 - діти. Серед загиблих - Анна Гайдаржи та її 4-місячний син Тимофій.
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Його дружина загинула, і він лишився єдиним годувальник в сім'ї . Він самотній батько.
А ти, , новорег, який прийшов обурювати людей. Модератори, забаньте пліз прокацапленого бота.
Смерть кацапам!
Всеж, До Джонсона є запитання…
Як цей пан, «Той вирізняється консерватизмом і набожністю.» зміг шість місяців гальмувати допомогу Україні?!
Як він зі своею набожнестью не побачив що кожен час коштуе Україні жіттю своїх громадян?!
Як його набожність може вживаються з ліцімерством Трампа?!
Та страхом втратити свою посаду спікера?
Вона високо його оцінила. Це її право.
Але е і другі думки.
Із того, що я бачу із новин, то Джонсон - адекватна людина. Але дуже боїться Трампа і трамістів.
Ну і, чуже не болить. Ми можемо ображатися, бо це наш біль. Але я не пам'ятаю, наприклад, коли хуту різали тутсі в Руанді, щоб хтось із українців переймався через це...
Це неправильно. Перед публікацією своїх варіантів законів про допомогу Джонсон зустрічався з Трампом, обговорював допомогу Україні і отримав повну підтримку.
Його нарцісіанством, та замашками диктатора.
Він особисто нічого не гальмував, відбувається боротьба політичних сил, особливо перед виборами. Кожна сторона має свої пріоритети. Республіканці вважають, що найважливішим питанням для США є закриття кордону. Демократи навпаки. Але з часом республіканцям прийшло розуміння, що питання війни в Україні важливіше за навіть закриття кордону. Тому більшість конгресменів-республіканців вирішила допомогти Україні на шкоду проблемам США. Джонсон очолив цю більшість. На старих позиціях залишилася меншість - 39 осіб.
Далі голосування про допомогу Україні. Вже почали розглядати наш законопроект.
❌ правку #1 від Вікторії Спартц. Вона хоче виключити 8 мільярдів $ невійськової допомоги.
❌ правка #2 від Марджорі Тейлор Грін, хоче припинити всю допомогу нам. Теж не прошла - лише 70.
❌правка від Кет Каммака #4, який хоче прибрати всю невійськову допомогу з закону для України. Теж пролітає, хоча республіканці дали багато 150.