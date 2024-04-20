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Спікер Джонсон зустрівся з одеситом Сергієм Гайдаржи, дружина і 4-місячний син якого загинули від обстрілу РФ. ФОТО

Спікер палати представників США Майк Джонсон зустрівся з Сергієм Гайдаржи, дружина і дитина якого загинули від російського удару по Одесі 2 березня.

Про це повідомила у фейсбуці народний депутат Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже правильний крок. З трагічною передісторією.

Молодий одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російських атак, потрапив на зустріч зі спікером Конгресу Джонсоном. Той вирізняється консерватизмом і набожністю. Дружина Сергія, яка загинула разом з крихітним сином, була донькою пастора.

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Впевнена, що свідчення жертв російської агресії, священників, які розкажуть про зруйновані храми, батьків, що втратили дітей - саме та емоційні важка правда, яку ми маємо доносити світу. Конгресмени повинні бачити і чути трагедії конкретних людей, кожен день зволікання зі зброєю проти зла - це посилення зла, це нові жертви, вбиті українські жінки і діти….

Народна дипломатія, яка потрібна сьогодні, аби Україна отримала допомогу. Павло Унгурян, дякую, що організував цю зустріч.

Слідкуємо сьогодні за важливими і такими довгоочікуваними новинами з США", - написала Геращенко.

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Спікер Палати представників Конгресу США зустрівся з Сергієм Гайдаржи, дружина і син якого загинули від російського удару по Одесі

Спікер Палати представників Конгресу США зустрівся з Сергієм Гайдаржи, дружина і син якого загинули від російського удару по Одесі

Як повідомлялося, у ніч з 1 на 2 березня Росія атакувала Одесу дронами. Внаслідок удару РФ по багатоповерхівці загинули 12 людей, із них 5 - діти. Серед загиблих - Анна Гайдаржи та її 4-місячний син Тимофій.

Автор: 

Конгрес США (1228) Одеса (5458) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+34
ПНХ, козломордий. Воткі нєт. Проходь.
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20.04.2024 19:50
+28
Дякую Сергія Гайдаржи , що незважаючи на своє горе, зустрівся із Джонсоном , та просить про допомогу Україні.
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20.04.2024 19:58
+24
> ОН В США СБЕЖАЛ,значит УХИЛЯНТ

Його дружина загинула, і він лишився єдиним годувальник в сім'ї . Він самотній батько.

А ти, , новорег, який прийшов обурювати людей. Модератори, забаньте пліз прокацапленого бота.
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20.04.2024 20:00
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Ты хоть сам понял что написал?
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20.04.2024 19:48 Відповісти
> ОН В США СБЕЖАЛ,значит УХИЛЯНТ

Його дружина загинула, і він лишився єдиним годувальник в сім'ї . Він самотній батько.

А ти, , новорег, який прийшов обурювати людей. Модератори, забаньте пліз прокацапленого бота.
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20.04.2024 20:00 Відповісти
Раз уже Україна йому не Батьківщина і він її покинув,то, може б хоча б, пішов на фронт та помстився кацапам за свою сім"ю?
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21.04.2024 14:14 Відповісти
ПНХ, козломордий. Воткі нєт. Проходь.
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20.04.2024 19:50 Відповісти
Не знаю шо вонО там написало, але судячи з вашого посту зрозумів шо то було кацапське падло. Я поставив вам лайк
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20.04.2024 20:00 Відповісти
О, тут є таки бот. Він частенько сюди заходить срати. Його ніки тут довго не живуть.
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20.04.2024 20:15 Відповісти
Він добре розуміє, що його досить швидко забанять. І все одне бігом біжить сюди, бо тут його ви.....ть. Звичайний мазохист.
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20.04.2024 20:50 Відповісти
Стули пельку кацапе. Ці невинні люди загинули через таких кацапождунів як ти
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20.04.2024 19:51 Відповісти
Ще раз ПНХ, ублюдок.
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20.04.2024 19:52 Відповісти
просто виїхав. він батько-одинак. ти далі заголовка не читав? його жінку кацапи вбили
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20.04.2024 19:52 Відповісти
тупое и злобное руское животное ты уже вылило все скрепы больной но хоругвеносной руской души. А теперь исчезни. Че под чужим флагом ?
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20.04.2024 20:02 Відповісти
нет. главный ***** - это ты.. потеряйся нах в иле под Оренбургом..
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20.04.2024 20:12 Відповісти
Дякую Сергія Гайдаржи , що незважаючи на своє горе, зустрівся із Джонсоном , та просить про допомогу Україні.
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20.04.2024 19:58 Відповісти
Дякую Сергію!
Смерть кацапам!
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20.04.2024 20:09 Відповісти
Ірина, взагалі це добре. Ви щира людина.

Всеж, До Джонсона є запитання…

Як цей пан, «Той вирізняється консерватизмом і набожністю.» зміг шість місяців гальмувати допомогу Україні?!

Як він зі своею набожнестью не побачив що кожен час коштуе Україні жіттю своїх громадян?!

Як його набожність може вживаються з ліцімерством Трампа?!
Та страхом втратити свою посаду спікера?
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20.04.2024 20:04 Відповісти
А чого ви питаєте у Ірини? Ці питання до виборців респів в Штатах. А от чому вони, виборці, й досі НІЧОГО не знають про війну в Україні - це вже до ЗЕбуїна і його ставленика в Раді, що не дає дозволу виїхати на зустічі в Штатах депутатам з опозиції. І, слідкуючи за вами на цьому ресурсі, я здивований тим, що ви цього не розумієте. Знаю, що вам, як і всім нам, болить, але ж питання треба, все ж таки, ставити тим, хто має на них відповідати, а не до тих, хто інформує.
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20.04.2024 20:12 Відповісти
Я не питаю у Ірини про Джонсона. Це ріторічні питання.

Вона високо його оцінила. Це її право.

Але е і другі думки.
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21.04.2024 03:50 Відповісти
А З ЛЯДСТВОМ ТРАМПА?
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20.04.2024 20:19 Відповісти
Питання до Джонсона є.

Із того, що я бачу із новин, то Джонсон - адекватна людина. Але дуже боїться Трампа і трамістів.

Ну і, чуже не болить. Ми можемо ображатися, бо це наш біль. Але я не пам'ятаю, наприклад, коли хуту різали тутсі в Руанді, щоб хтось із українців переймався через це...
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20.04.2024 20:32 Відповісти
"Але дуже боїться Трампа і трамістів."

Це неправильно. Перед публікацією своїх варіантів законів про допомогу Джонсон зустрічався з Трампом, обговорював допомогу Україні і отримав повну підтримку.
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20.04.2024 21:02 Відповісти
Тому і зустрічався, щоб заручитися підтримкою і Трампа, і його собак у Конгресі. Без цієї підтримки він боявся діяти.
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20.04.2024 21:18 Відповісти
Трамп схвалив підтримку - то чим невдоволення?
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20.04.2024 21:29 Відповісти
В чому ви побачили невдоволення? Я писав про Джонсона, а не про Трампа.
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20.04.2024 21:32 Відповісти
Джонсон вніс поправку Трампа про те, що допомога буде даватися в кредит.
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20.04.2024 21:40 Відповісти
І що?
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20.04.2024 21:46 Відповісти
Невдоволення у наших хлопців яких півроку безкарно вбивали москалі коли вони марно просили підтримку артилерії.
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20.04.2024 23:05 Відповісти
Якби могло статися інакше, воно б сталося, Маємо те, що маємо
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20.04.2024 23:32 Відповісти
Непередбачуваностью Трампа.

Його нарцісіанством, та замашками диктатора.
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21.04.2024 03:53 Відповісти
Можна докладніше про "замашками диктатора."?
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21.04.2024 13:43 Відповісти
"Як цей пан, «Той вирізняється консерватизмом і набожністю.» зміг шість місяців гальмувати допомогу Україні?!"

Він особисто нічого не гальмував, відбувається боротьба політичних сил, особливо перед виборами. Кожна сторона має свої пріоритети. Республіканці вважають, що найважливішим питанням для США є закриття кордону. Демократи навпаки. Але з часом республіканцям прийшло розуміння, що питання війни в Україні важливіше за навіть закриття кордону. Тому більшість конгресменів-республіканців вирішила допомогти Україні на шкоду проблемам США. Джонсон очолив цю більшість. На старих позиціях залишилася меншість - 39 осіб.
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20.04.2024 20:59 Відповісти
Ну да, у Трампа после всех его интриг и склок просел рейтинг, теперь новые заявления и новые цели. Какая грязь эта политика.
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20.04.2024 20:06 Відповісти
Дуже правльний вчинок.Дяка організаторам зустрічі
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20.04.2024 20:13 Відповісти
Джонсон прокацапський сідор і він себе ще покаже...
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20.04.2024 20:27 Відповісти
А хто оцей кабан в вишиванці на фото?
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20.04.2024 20:33 Відповісти
папа
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20.04.2024 20:43 Відповісти
❗️$8,1 млрд допомоги від США отримає Тайвань
Далі голосування про допомогу Україні. Вже почали розглядати наш законопроект.
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20.04.2024 20:42 Відповісти
❗️Провалені усі «антиукраїнські» правки у Сенаті, пише Железняк:
❌ правку #1 від Вікторії Спартц. Вона хоче виключити 8 мільярдів $ невійськової допомоги.
❌ правка #2 від Марджорі Тейлор Грін, хоче припинити всю допомогу нам. Теж не прошла - лише 70.
❌правка від Кет Каммака #4, який хоче прибрати всю невійськову допомогу з закону для України. Теж пролітає, хоча республіканці дали багато 150.
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20.04.2024 20:44 Відповісти
Не провалені, а відхилені
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20.04.2024 20:58 Відповісти
Ну от не **** та "українських коренів" Вікторія Спартц!
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20.04.2024 21:07 Відповісти
Базарна бабка з інтелектом куртці
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21.04.2024 03:55 Відповісти
⚡️Пакет допомоги Україні від США на $61 млрд прийнятий
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20.04.2024 20:45 Відповісти
Тепер його мають швидко передати в Сенат і там буде остаточне голосування. - а там наш народ
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20.04.2024 20:46 Відповісти
🍾🍷
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20.04.2024 20:49 Відповісти
я уже и так пьяный судя по нику
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20.04.2024 20:58 Відповісти
за 310 ,против 120
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20.04.2024 20:56 Відповісти
Чому вони такі веселі?
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20.04.2024 20:57 Відповісти
Допомогу Україні вибили.
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20.04.2024 22:37 Відповісти
Звіздец якийсь пастор зробив більше ніж усе зелене МЗС...просто немає слів
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20.04.2024 21:07 Відповісти
Це називається "ефект метелика" спочатку лапотні ракетами пуляють у мирних жителів,потім цей постраждалий їде до Америки і вибиває 60 лярдів на ЗСУ ...
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20.04.2024 21:15 Відповісти
Тепер дєрьмак має пастора відправити до вязниці за те що обісрався разо зі своєю маріонеткою, та згідно нового закону щодо представництва держфункцій за кордоном
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20.04.2024 21:17 Відповісти
Ще дуже підкреслює важливість двухпалатної підтримки України ... Але в 2018 році команда Порошенка зробило усе , що б налаштувати проти себе республіканців . А трамп дуже образливий . До цього Тимошенко зробила усе, щоб пасадити за грати друга трампа -- Манафорда . Ну там хоча б була якайсь справедливість -- бо манафрорд відверто працював на зрадника ібуковича . Але коли якого фуя требо було так відверто підтримувати недолугу соціалістку Кліноншу ...
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20.04.2024 23:27 Відповісти
 
 