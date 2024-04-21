Доба на Харківщині: удари по Харкову та обстріли 15 населених пунктів регіону. Є жертви. ФОТОрепортаж
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Внаслідок вчорашніх обстрілів у Харкові зруйновано гараж та пошкоджено ще 14.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Синьківка, Слобожанське, Перемога, Нескучне, Козача Лопань.
Обстріли Харківщини за добу:
- 18:53 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ., с. Приліпка. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
- 18:22 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Перемога. Влучання КАБ на територію недіючої ферми. З-під завалів будівлі деблокували 55-річного чоловіка та госпіталізували до медзакладу.
- 17:35 Харківський р-н., Липецька ТГ., с. Липці. Внаслідок ворожого влучання пошкоджено приватний будинок.
- 13:55 с. Баранівка, Богодухівський район. Під обстріл з РСЗВ потрапили 2 приватні будинки.
- 9:45 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Турове. Трактор одного зі СТОВ наїхав на міну "пелюсток". Без постраждалих.
- 20 квітня 8:15 у м. Вовчанськ російські війська здійснили обстріл боєприпасом УМП житлової забудови. Внаслідок дій окупанта зруйновано третій під’їзд у багатоквартирному будинку та приватний будинок. Загинули 50-річний та 83-річний чоловіки. Жінка 61 років та 44-річний чоловік зазнали травм.
Також повідомляється, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 45,36 га території, знищили 370 вибухонебезпечних предметів.
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Чп / Севастополь
Крымский мост закрыли О 50.2К изменено 08-37
Севастополь громко о 49,2к оазэ Я
Хлопок на северной, возможно ПВО, дыма много, громко •
0 49.2К изменено 08'40
В бухте был взрыв минут 10-15 назад
Ждем официальную информацию О 48.2К изменено 08-42 1
ІЧп / Севастополь
В бухте был взрыв минут 10-15 назад...
Крым и Севастополь
Ракетная опасность,принять меры безопасности!
I PRAVOZN "
І О 46.2К 08:43
Чп/Севастополь
В бухте был взрыв минут 10-15 назад...
Сообщают что техника целая! 4
О 41.2К изменено 08: