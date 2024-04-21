Доба на Харківщині: удари по Харкову та обстріли 15 населених пунктів регіону. Є жертви. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Внаслідок вчорашніх обстрілів у Харкові зруйновано гараж та пошкоджено ще 14.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Синьківка, Слобожанське, Перемога, Нескучне, Козача Лопань.

Обстріли Харківщини за добу:

18:53 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ., с. Приліпка. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

18:22 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Перемога. Влучання КАБ на територію недіючої ферми. З-під завалів будівлі деблокували 55-річного чоловіка та госпіталізували до медзакладу.

17:35 Харківський р-н., Липецька ТГ., с. Липці. Внаслідок ворожого влучання пошкоджено приватний будинок.

13:55 с. Баранівка, Богодухівський район. Під обстріл з РСЗВ потрапили 2 приватні будинки.

9:45 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Турове. Трактор одного зі СТОВ наїхав на міну "пелюсток". Без постраждалих.

20 квітня 8:15 у м. Вовчанськ російські війська здійснили обстріл боєприпасом УМП житлової забудови. Внаслідок дій окупанта зруйновано третій під’їзд у багатоквартирному будинку та приватний будинок. Загинули 50-річний та 83-річний чоловіки. Жінка 61 років та 44-річний чоловік зазнали травм.

Також читайте: Росіяни випустили КАБи по селу в Золочівській громаді на Харківщині: Під завалами опинився чоловік







Також повідомляється, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 45,36 га території, знищили 370 вибухонебезпечних предметів.