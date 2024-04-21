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Доба на Харківщині: удари по Харкову та обстріли 15 населених пунктів регіону. Є жертви. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Внаслідок вчорашніх обстрілів у Харкові зруйновано гараж та пошкоджено ще 14.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Синьківка, Слобожанське, Перемога, Нескучне, Козача Лопань.

Обстріли Харківщини за добу:

  • 18:53 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ., с. Приліпка. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
  • 18:22 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Перемога. Влучання КАБ на територію недіючої ферми. З-під завалів будівлі деблокували 55-річного чоловіка та госпіталізували до медзакладу.
  • 17:35 Харківський р-н., Липецька ТГ., с. Липці. Внаслідок ворожого влучання пошкоджено приватний будинок.
  • 13:55 с. Баранівка, Богодухівський район. Під обстріл з РСЗВ потрапили 2 приватні будинки.
  • 9:45 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Турове. Трактор одного зі СТОВ наїхав на міну "пелюсток". Без постраждалих.
  • 20 квітня 8:15 у м. Вовчанськ російські війська здійснили обстріл боєприпасом УМП житлової забудови. Внаслідок дій окупанта зруйновано третій під’їзд у багатоквартирному будинку та приватний будинок. Загинули 50-річний та 83-річний чоловіки. Жінка 61 років та 44-річний чоловік зазнали травм.

Також читайте: Росіяни випустили КАБи по селу в Золочівській громаді на Харківщині: Під завалами опинився чоловік

Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

Також повідомляється, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 45,36 га території, знищили 370 вибухонебезпечних предметів.

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обстріл (28435) Харків (5591) Харківщина (6054)


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Чп / Севастополь
Крымский мост закрыли О 50.2К изменено 08-37
Севастополь громко о 49,2к оазэ Я
Хлопок на северной, возможно ПВО, дыма много, громко •
0 49.2К изменено 08'40
В бухте был взрыв минут 10-15 назад
Ждем официальную информацию О 48.2К изменено 08-42 1
ІЧп / Севастополь
В бухте был взрыв минут 10-15 назад...
Крым и Севастополь
Ракетная опасность,принять меры безопасности!
I PRAVOZN "
І О 46.2К 08:43
Чп/Севастополь
В бухте был взрыв минут 10-15 назад...
Сообщают что техника целая! 4
О 41.2К изменено 08:
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21.04.2024 09:29 Відповісти
*Небольшое возгорание на корабле. Быстро потушили.*
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21.04.2024 10:02 Відповісти
Всім загиблим вічна пам'ять!🕯️😢
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21.04.2024 09:37 Відповісти
 
 