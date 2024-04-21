Ворог гатив по трьох районах Донеччини, пошкоджено багато будинків, є поранені. ФОТО
Війська РФ упродовж доби 20 квітня продовжували обстрілювати територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Красногорівці поранено 1 людину, ще 1 - в Очеретиному. У Селидівській громаді пошкоджено двоповерхівку у Цукуриному, обстріляно Українськ. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Курахівка, Гостре і Костянтинопільське.
Краматорський район
У Лиманській громаді обстріляні Іванівка, Терни, Ямпіль і Ямполівка. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення і інфраструктурний об'єкт; також у громаді зруйновано 2 приватні будинки у Диліївці, пошкоджено 2 будинки та інфраструктурний об'єкт у Віролюбівці, пошкоджено будинок у Миколаївці.
Бахмутський район
У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 господарчі споруди. Пошкоджено нежитлову будівлю у Сіверську.
Також повідомляється, що з лінії фронту евакуйовано 71 людину, зокрема 6 дітей.
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