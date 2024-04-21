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19 квітня судді відмовились розглядати справу Червінського. Про дату, час і місце наступного засідання не повідомили. Місцезнаходження ексрозвідника наразі не відоме, - адвокат Глоба. ФОТО

Сторона захисту у справі полковника ССО Романа Червінського тиждень доводила суддям позицію, але з вини суддів, адвокати здебільшого були вимушені заперечувати й реагувати на порушення, які вчиняються суддями. Процесу не відбувалось, судді не вели процес відповідно до вимог закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат ексрозвідника Костянтин Глоба.

Справа Червінського

"На фото об’єм доказів невинуватості Червінського. 19.04.24 близько 18.14 год судді відмовились розглядати справу Червінського, повідомили усім, що засідання 19.04.24 більше не відбуватиметься. Це зафіксовано. Про дату, час і місце наступного засідання не повідомили! Судді зачинились від захисту та учасників процесу", - зазначив адвокат.

Він додав, що суд поспіхом зачинили від усіх. І в зачиненому суді (не ототожнювати з закритим засіданням) без учасників процесу почали "фальшувати" цілком незаконний документ,  яким формально прикриватимуть викрадення Романа Червінського. Судді таким чином намагаються уникнути відповідальності  за таке викрадення.

"Зміст і форма документа захисту наразі не відомі. Місцезнаходження Романа наразі не відоме. Поліція, суд, інші правоохоронні органи, уникають надання будь-якої інформації про місцезнаходження Романа", - наголосив Глоба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд не продовжив строк тримання Червінського під вартою, але його можуть спробувати арештувати без судового розгляду, - адвокат Лисенко

Він звернувся з проханням до правоохоронних органів перевірити, чи не проводили спецоперацію агентурні елементи РФ щодо Романа Червінського у Кропивницькому 19 квітня 2014 року.

"Оскільки, на мою думку, в Україні та за участі українських громадян, такого відбуватися не може", - підкреслив адвокат.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Автор: 

суд (11674) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+20
Это же как плющит Зелю с Ермаком, что судьи согласны идти на такой треш с законом?
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21.04.2024 15:05
+14
ЗЕкривосуддя на ділі....

все по-плану...по-оманському плану....
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21.04.2024 15:10
+12
Він звернувся з проханням до правоохоронних органів перевірити, чи не проводили спецоперацію агентурні елементи РФ щодо Романа Червінського у Кропивницькому 19 квітня 2014 року.Джерело: А для чого перевірка? Хіба не зрозуміло, що прокурори і судді працюють на рашистів?
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21.04.2024 15:08
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Это же как плющит Зелю с Ермаком, что судьи согласны идти на такой треш с законом?
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21.04.2024 15:05 Відповісти
А вон як, тобто суддя Може відмовитись від роботи яку повинен виконувати, не просто повинен, а зобов'язан, звідси маємо- кожний може відмовитись від повістки та ВЛК, тому що є приклад рішення суддів.
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21.04.2024 16:08 Відповісти
🆘ВОЛЮ справжньому Герою 🇺🇦Роману Червінському ‼️ЗеГНИДУ , під трибунал ст. 111 ,з повною конфіскацією ,намарадеренного за 5 років з державного корита і допомоги ЕС і США !

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21.04.2024 16:44 Відповісти
але ж яке лайно всі ці учасники свавілля!
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21.04.2024 17:03 Відповісти
Він звернувся з проханням до правоохоронних органів перевірити, чи не проводили спецоперацію агентурні елементи РФ щодо Романа Червінського у Кропивницькому 19 квітня 2014 року.Джерело: А для чого перевірка? Хіба не зрозуміло, що прокурори і судді працюють на рашистів?
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21.04.2024 15:08 Відповісти
А-а-а - судді з прокурорами винні...

**** - мудрий нарід.
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21.04.2024 15:58 Відповісти
Ясний перець, що риба гніє з голови ! Судді такі ж самі ГЛИСТИ ПРИСТОСУВАНЦІ , як і населення 80% дегенератів , які продовжують довіряти НАЙОГИДНІШОМУ ПОПЛІЧНИКУ МАНЬЯКА ( хуже не БУДЕТ, нада только перестать стрелять, дагаваримся ПАСЕРЕДИНЕ, они просто отодвігают граніци……………
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21.04.2024 16:48 Відповісти
2014 чи 2024?
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21.04.2024 17:32 Відповісти
Вкрадати літаки-
Можна тільки в Пентагоні-
Як цигани- підлітки-
Крадуть коней-
Вори в законі...

Крадуть літаки...
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21.04.2024 15:09 Відповісти
ЗЕкривосуддя на ділі....

все по-плану...по-оманському плану....
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21.04.2024 15:10 Відповісти
Під час війни в Україні має діяти військовий трибунал, який має розглядати всі справи військових, а не це судилище зевлади.
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21.04.2024 15:11 Відповісти
Саме паскудне в цій справі що його, Червинського, начальство в рот гівна набрало!!! " Вони своїх не брасають, вони їх викрадають " суки!!!!
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21.04.2024 15:25 Відповісти
зажмурити суддю, щоб іншим не хотілось телефонним правом користуватись а не законом.
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21.04.2024 15:40 Відповісти
Замість " зажмурити суддю", Ви б краще закликали цю новину , про Червінського, транслювати на живо( із залу суду) на " марафоні".
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21.04.2024 16:01 Відповісти
Саме страшне, це скільки людей відреагували(прокоментували, прочитали) цю інформацію. Нічогісенько не змінилось. Людям треба смажені новини. Замість " ..лупати цю скалу..", читаємо приколи про державних шахраїв, які ніколи і нікуди не дінуться.
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21.04.2024 15:57 Відповісти
Татаров в опу, не безсмертний!! І суддівські заробітчани, це знають…
Вони памятають, свій переляк з лютого 2014 року!! Махніцкий Ярема Луценко аваків, усе керівництво МВС, можу це пояснити на пальцях!!!
Поховалися усі мусора, тільки через пів року, почали активни заробляти собі АМНІСТІЮ, приносячи довідки, про їх участь в АТО….!

От і суддівські, добре розуміють, у що вони вляпалися!
Утікти, як Бакай з ДУС, на московію, не вийде…
Хіба, що так, як Кравченко або Чечетов..
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21.04.2024 15:59 Відповісти
за самогО лише Червінського дермака варто довго, довго, довго тримати за гратами.. а краще - довічно, якщо вже не можна зробити виключення для тварюки-засланця, щоб розстріляти ЗА УСЕ
Волю Червінському!
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21.04.2024 16:12 Відповісти
Підвісити дерьмаказа ойго гниле пітарьське фаберже
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21.04.2024 16:51 Відповісти
Ларьочніки отримавши доступ до держбюджету оплачують лобістів, а лобісти роблять з ларьочніка «лідера нації
https://bastion.tv/zhurnal-time-pomistiv-yermaka-v-rejting-100-najvplivovishih-lyudej-svitu_n62106
https://bastion.tv/uploads/media_file/2024/04/6620cdaa423be279893766.jpg?w=770&h=433&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top
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21.04.2024 16:23 Відповісти
ТРЕБА РЯТУВАТИ ЖИТТЯ ЧЕРВІНСЬКОГО- ВІН ЗНАЄ ПРО ЦЮ ГИДОТУ ВСЕ!
інакше те що проголосували у Палаті учора - ДОСРАКИ! ДЕПУТАТИ ВИХОДЬТЕ НА ПРОТЕСТИ НА БАНКОВУ !
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21.04.2024 16:24 Відповісти
Чому, чому адвокати Червінського не звернуться до Європейського суду ? Не просять адвокатів світових контор ? Нехай побачить світ ЩО це "Влада дуета тенорів зеленСКИЙ та дЄрмак"? Тоді цей дует стане самим пізнаванним у світі ! Рейтинг, популярність аж зашкварять !
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21.04.2024 16:30 Відповісти
В мене одна надія - не можливо було співати разом з трамісткою Спартц вголос про ЄрамкоМАРОДЕРНЮ , як вона й вчора голосила в ПАЛАТІ на засіданні .. Тепер коли приймуть у Сенаті закон про допомогу - підуть відвертіші вимоги до ЗЕ !
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21.04.2024 16:58 Відповісти
ПРО ТЕ ЯК ЗЕЛЕНІ П...ДЯТЬ- хоч вона й українська трампістьска **** , але ж говорить про МАРОДЕРІВ правду - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ з ПАЛАТИ учора -СПАРТЦ-на 2г34хв

https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
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21.04.2024 17:04 Відповісти
https://youtu.be/X4qG4SQcRIo?si=vHadYIXEDHXVaZqo https://youtu.be/X4qG4SQcRIo?si=vHadYIXEDHXVaZqo..

Христо Грозев...только а одном турецком Стамбуле Мавзолейные киллеры убили 13 людей...крутой видос...
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21.04.2024 16:43 Відповісти
19 квітня мабуть 2024 року мається на увазі?
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21.04.2024 17:33 Відповісти
Дерьмаковый суд
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21.04.2024 17:44 Відповісти
Якась непонятка. Відомо, Роману татаров з цуцкерідзе навісили шахрайство і справу передали землякам в Кропивницький. Про об'єднання справ інфи не має, адвокати також якось туманно коментують.
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21.04.2024 18:29 Відповісти
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21.04.2024 19:48 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015238743862&__tn__=-UC*F Татьяна Горевая

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1879100925941181&set=a.216132705571353&__cft__[0]=AZWtwS8gcx_baM621_uL-XJCr8--CjVuZWMlBdqCAUhBjCRj74KUcrsi4oGtDEDuws05vz39zrj8kq7uknht0JER13je9K5-**************************-m3URlbHfNFd8ITiFGhc4WPSyzJZwEKq5qLSpjMhrSYUWv5IwnO0RZgAW0vx4zcmRstw3nJVhJgGMKxHChr6_fgX6id1I7XQj7UQXRXiGuNwPzZ_OvHmtYq2eu-GNTGSFHRAX6TjI&__tn__=EH-y-R 10h ·

Вже добу адвокати,родичі,суспільство не знає про долю патріота та ГЕРОЯ України Романа Червінского.
Ми вже Рашка?Пану Червінскому готують участь Навального?
Нашу увагу знов відводять від злочину над демократію?
https://www.facebook.com/president.gov.ua?__tn__=-]K*F Офіс Президента України
https://www.facebook.com/pgo.gov.ua?__tn__=-]K*F Офіс Генерального прокурора https://www.facebook.com/office.ombudsman.ua?__tn__=-]K*F Офіс Омбудсмана України
https://www.facebook.com/supremecourt.ua?__tn__=-]K*F Верховний Суд
https://www.facebook.com/kroppolice?__tn__=-]K*F Патрульна поліція Кіровоградської області
Припинить знущання над політичним в'язнем Романом Червінскім !
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21.04.2024 19:49 Відповісти
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21.04.2024 19:53 Відповісти
https://www.facebook.com/andriiyosypov?__cft__[0]=AZVpu-dZUcFNEREJTFq2QjRHx_tMWcQuSZ4wDQt1ZUUqXhtQ-qGnrfpeumkdOXbbAUtTXDnyiaJyQqbdcQFBcqo_LnpVUuQg1taTe50x8UBbXfrjkuIZnHvnMlPov72pdy_xT_FjlmcqH_AJ9OfowKlNpG4ynXKARHoydR9bJZ1u_w_rFQWx_PlYAmYqb3brZfhJODDOD_0mvkbdCQb2w7XTu78Fxj2NjReQvyWmd9ed6g&__tn__=-UC*F Андрій Йосипов

https://www.facebook.com/andriiyosypov/posts/pfbid071wdJ9zayntJHNMXeXLZuR1Jmq5XvXcLe4LUXJnk8oZmq38UaL4GQnzkKgvozsdul?__cft__[0]=AZVpu-dZUcFNEREJTFq2QjRHx_tMWcQuSZ4wDQt1ZUUqXhtQ-qGnrfpeumkdOXbbAUtTXDnyiaJyQqbdcQFBcqo_LnpVUuQg1taTe50x8UBbXfrjkuIZnHvnMlPov72pdy_xT_FjlmcqH_AJ9OfowKlNpG4ynXKARHoydR9bJZ1u_w_rFQWx_PlYAmYqb3brZfhJODDOD_0mvkbdCQb2w7XTu78Fxj2NjReQvyWmd9ed6g&__tn__=%2CO*F 9h ·

https://www.facebook.com/andriiyosypov/posts/pfbid071wdJ9zayntJHNMXeXLZuR1Jmq5XvXcLe4LUXJnk8oZmq38UaL4GQnzkKgvozsdul?__cft__[0]=AZVpu-dZUcFNEREJTFq2QjRHx_tMWcQuSZ4wDQt1ZUUqXhtQ-qGnrfpeumkdOXbbAUtTXDnyiaJyQqbdcQFBcqo_LnpVUuQg1taTe50x8UBbXfrjkuIZnHvnMlPov72pdy_xT_FjlmcqH_AJ9OfowKlNpG4ynXKARHoydR9bJZ1u_w_rFQWx_PlYAmYqb3brZfhJODDOD_0mvkbdCQb2w7XTu78Fxj2NjReQvyWmd9ed6g&__tn__=%2CO*F 2 доби, як місцеперебування Романа Червінського не відоме!!

2 доби, як адвокатів Романа ігнорує поліція Кропивницького та Києва на їх звернення щодо викрадення Романа
(Відсутні відомості в ЄРДР, реакція загалом)

2 доби, як дружині та близьким Романа не повідомляють про його місцеперебування ні Офіс Генерального прокурора, ні слідство, ні суд, ні будь хто інший

2 доби, як Кіровоградський суд відмовився продовжувати строк тримання під вартою Романа і проводити розгляд справи загалом

Надіюсь, що не буду, але не вірю в те, що завтра мені не доведеться говорити про 3 доби, а згодом лік вести на місяці та роки.
Надіюсь це не останнє фото Романа, оптимізм якого власне і спонукає ОГП та СБУ до таких дій
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21.04.2024 19:55 Відповісти
https://www.facebook.com/elena.dmitrenko.35?__cft__[0]=AZVxPkWwo96beRqMx-3ACWyM_wmJX8IgPTlMVwflJh1pD2tvfwXZqAsD38KDZew5EL7Cwr1Yv9nl6FFj3yA5RJo7KPlnVhVJaR_m0MOZNAKjxZr3dLONH_1PlYOur1TlcebIhJCLo83vU0PO2KnkIYEIEZqyo9TLrPcy6aOpHZr-xg&__tn__=-UC%2CP-R Olena Dmitrenko

https://www.facebook.com/elena.dmitrenko.35 ·

Тарас Чорновіл: «Пообіцяв зробити окремий підсумок абсолютної сваволі уже неприхованого сталінського терору проти народного Героя України Романа Червінського. Увесь цей дикий треш закінчився уже пізнього вечора, фактично, вночі. Ще сподівався на хоч якісь повідомлення, але… Тож тільки зараз зміг підготувати запис із загальним аналізом того беззаконня.

Більше коментувати тут не буду, дивіться сюжет. Там про перебіг подій напередодні й 19 квітня, а також правові висновки й моральні оцінки. Завтра побачимо вже підсумки цього свавілля. Бо сьогодні конвой просто викрав Червінського, а дійство проти нього скоєне в закритому режимі в стилі сталінських політичних процесів. У підсумку процитую фразу із ТК «Червінський»: «Суд над Червінським - це репетиція суду над всією Україною, "імєнєм расєйскай фєдєраціі"...»»

Долучайтеся до перегляду, шановні однодумці!

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZVxPkWwo96beRqMx-3ACWyM_wmJX8IgPTlMVwflJh1pD2tvfwXZqAsD38KDZew5EL7Cwr1Yv9nl6FFj3yA5RJo7KPlnVhVJaR_m0MOZNAKjxZr3dLONH_1PlYOur1TlcebIhJCLo83vU0PO2KnkIYEIEZqyo9TLrPcy6aOpHZr-xg&__tn__=*NK-R #СвободуРомануЧервінському !

https://www.youtube.com/watch?v=Qy-jREgua1o
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21.04.2024 19:57 Відповісти
Портновські суди Зеленого антимайдану
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22.04.2024 02:07 Відповісти
 
 