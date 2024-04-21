19 квітня судді відмовились розглядати справу Червінського. Про дату, час і місце наступного засідання не повідомили. Місцезнаходження ексрозвідника наразі не відоме, - адвокат Глоба. ФОТО

Сторона захисту у справі полковника ССО Романа Червінського тиждень доводила суддям позицію, але з вини суддів, адвокати здебільшого були вимушені заперечувати й реагувати на порушення, які вчиняються суддями. Процесу не відбувалось, судді не вели процес відповідно до вимог закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат ексрозвідника Костянтин Глоба.

"На фото об’єм доказів невинуватості Червінського. 19.04.24 близько 18.14 год судді відмовились розглядати справу Червінського, повідомили усім, що засідання 19.04.24 більше не відбуватиметься. Це зафіксовано. Про дату, час і місце наступного засідання не повідомили! Судді зачинились від захисту та учасників процесу", - зазначив адвокат.

Він додав, що суд поспіхом зачинили від усіх. І в зачиненому суді (не ототожнювати з закритим засіданням) без учасників процесу почали "фальшувати" цілком незаконний документ, яким формально прикриватимуть викрадення Романа Червінського. Судді таким чином намагаються уникнути відповідальності за таке викрадення.

"Зміст і форма документа захисту наразі не відомі. Місцезнаходження Романа наразі не відоме. Поліція, суд, інші правоохоронні органи, уникають надання будь-якої інформації про місцезнаходження Романа", - наголосив Глоба.

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Він звернувся з проханням до правоохоронних органів перевірити, чи не проводили спецоперацію агентурні елементи РФ щодо Романа Червінського у Кропивницькому 19 квітня 2014 року.

"Оскільки, на мою думку, в Україні та за участі українських громадян, такого відбуватися не може", - підкреслив адвокат.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.