Окупанти застосовують весь наявний арсенал озброєння для ударів по Сумщині та Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТО

Минулої доби російські загарбники 68 разів обстріляли прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник ОК "Північ" Вадим Мисник.

"За минулу добу ми зафіксували 68 обстрілів прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Ворог застосовує весь наявний арсенал озброєння, що існує у нього - від мінометів і ствольної артилерії до РСЗВ, FPV-дронів, ударних БПЛА. Вчора ми не фіксували авіаударів, але у позаминулу добу вони були", - сказав речник.





Також зберігається активність російських ДРГ на прикордонних територіях, але тактично зменшується через відповідні сезонні зміни.

"Тобто, пішла так звана "зельонка", почався і весняний розлив річок, зараз є весняні дощі тощо. Тобто, відповідно до цих обставин ворог намагається застосувати свої диверсійні групи, але ми своєчасно виявляємо їх і даємо відсіч, відкриваємо вогонь, бо держкордон для нас це – лінія фронту, лінія зіткнення з усіма її ознаками. Ми його тримаємо і посилюємо оборону", - запевнив Мисник.

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