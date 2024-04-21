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Наслідки ракетного удару РФ по Одещині: кількість постраждалих зросла до 4. ФОТОрепортаж

Наразі відомо про 4 постраждалих внаслідок ракетного удару по Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"З них три чоловіка та одна жінка. Продовжується ліквідація наслідків атаки. Всі необхідні служби на місці", - йдеться у повідомленні.

наслідки ворожих ударів по Одещині
наслідки ворожих ударів по Одещині
наслідки ворожих ударів по Одещині
наслідки ворожих ударів по Одещині
наслідки ворожих ударів по Одещині
наслідки ворожих ударів по Одещині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили балістикою по Одещині, цілили по транспортно-логістичному об’єкту. Пошкоджено будинки

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обстріл (28435) Одеська область (3208) ракети (4022)


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