Унаслідок авіаудару РФ по Козацькому на Херсонщині зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. ФОТО
Окупанти скинули дві керовані авіабомби на село Козацьке Новокаховської громади в Херсонській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Жахливі наслідки авіаудару по селу Козацьке Новокаховської громади. Сьогодні зранку окупаційна армія скинула дві керовані авіабомби на населений пункт. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. Також внаслідок "прильоту" один житловий будинок загорівся. Ніхто з цивільних не постраждав", - йдеться в повідомленні.
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